«Современные белоруски хорошо вынашивают, но плохо рожают»: акушер-гинеколог о высоких женщинах, родах после 40 и тяжелом климаксе

«Современные белоруски из-за своей конституции хорошо вынашивают ребенка, но плохо рожают». Акушер-гинеколог Ольга Леонидовна Малолеткина о том, как выросли белоруски, о родах после 40-ка лет и тяжелом климаксе. Фото: личный архив.

- Ольга Леонидовна, как за последние десятилетия изменились белорусские женщины и их женское здоровье?

- Прежде всего у белорусских женщин изменился рост. По последним данным, в Беларуси за последние сто лет женщины выросли на 15 сантиметров. По данным 1925 года, средний рост белорусок составлял всего 152 сантиметра. Сейчас - 167 сантиметров.

Белоруски по росту занимают сейчас 9-е место в мире. Представляете, насколько поменялись у наших женщин костная и тазовая системы, насколько это все вытянулось. Наши женщины сейчас более высокие и худощавые. Соответственно у нас вытянулся и таз, а также родовой канал.

Прохождение ребеночка по родовым путям сейчас - довольно-таки сложный процесс. Широкий таз хорош для родов, но плох для вынашивания. И наоборот: узкий таз плох для родов, но хорош для вынашивания. То есть наши женщины из-за своей конституции хорошо вынашивают ребеночка, но плохо рожают.

Еще 10 лет назад, когда я поступала в аспирантуру, средний возраст первородящей белоруски был 26 лет, повторнородящей - 28. Сегодня - это 30 - 34 года и старше 35 лет соответственно. Раньше было понятие - возрастная перво- или повторнородящая, сейчас в рубрикаторе Минздрава даже нет таких понятий. Мы не ставим уже такой диагноз. Просто к таким женщинам сейчас относимся более внимательно.

Женщины стали позже рожать, потому что вначале стремятся получить статус в обществе, купить квартиру, машину, а потом уже ищут мужа и рожают детей. Я тоже когда-то относилась к возрастной первородящей, потому что сначала защитила кандидатскую, построила квартиру, а потом уже, в 34 года, решила завести мужа и ребенка (улыбается). Но мы всё успели и в 39 лет решили сходить за вторым, так что я сейчас беременна.

- А когда-то врачи стращали, что рожать после тридцати плохо для здоровья и опасно для ребенка…

- Я бы сказала, не плохо, а тяжелее. Ты уже привык принадлежать только сам себе, а тут новый человек, который забирает все твое внимание. И это, конечно, тяжело. Но ко второму ребенку относишься уже легче, строишь планы. Я, например, сейчас, помимо того, что вынашиваю малыша, поступаю в докторантуру, планирую работать в декретном отпуске. Почему еще тяжело рожать позже? По данным ВОЗ, основной этап развития болезней приходится на 30 - 34 года. И к 38 годам больше трети женщин имеют ряд хронических болезней. Для вынашивания беременности это риски.

Кроме того, с 25-летнего возраста идет перестройка выработки коллагена. Это основной белок соединительной ткани - то, что формирует каркас всего тела, внутренних органов. Это поддержка тела, которая держит мышечный каркас, костный, всех органов и систем и начинает стареть с 25 лет, уменьшаясь примерно на 1% в год. Ухудшается выработка и усвоение кальция, кости становятся более пористыми, страдает сердечно-сосудистая система, которая питает все органы, ухудшается эластичность сосудов.

Это чревато невынашиванием беременности, повышением давления, отеками и другими проблемами. Та же отслойка плаценты связана с выработкой коллагена, сосудистой патологией. Еще очень важен семейный анамнез: чем болели наши предки - тем с высокой долей вероятности будем болеть и мы.

«Я боюсь гормонов и в жизни их пить не буду!» - неверный посыл»

- Одни женщины после 40 лет готовятся к климаксу, другие планируют беременность. Кто прав?

- Я за то, чтобы все вовремя делалось. Но важный момент имеет и психологическая настроенность женщины: если у нее нет партнера, поддержки - она вряд ли будет рожать. Это раньше была тенденция родить для себя. Сейчас многие женщины нацелены создать семью и только потом заводить ребенка.

Если женщина пришла ко мне в 40 и хочет рожать, то сегодня для этого есть все возможности. При условии что обследование не выявило противопоказаний.

- Для каждой болезни есть свои показания и противопоказания. Именно поэтому врач должен обстоятельно разговаривать с каждым человеком, быть еще и хорошим психологом. Фото: личный архив.

- В каком возрасте вы не посоветуете рожать?

- Недавно пришла на прием 47-летняя женщина. Муж моложе ее на 6 лет, у него нет детей, у нее - двое. Он хочет ребенка, она подстраивается. Мы провели полное обследование, посмотрели ее резервы. Но антимюллеров гормон - 0,1. Это говорит о том, что у нее почти нулевой запас яйцеклеток. Я сказала ей, что либо выбирать ЭКО, но, скорее всего, на него уже не возьмут, либо нужно отказываться от этой идеи. И мы решили наблюдаться и постепенно готовиться к менопаузе.

- Некоторые врачи предупреждают, что рожать после сорока опасно не только для физического здоровья. Мол, ребенку исполнится 15, маме будет 55, у одного - сложный подростковый возраст, у другой - разгар климакса, эмоциональной нестабильности, соответственно, конфликтов…

- Мне кажется, в любом возрасте возможны эмоциональные нестыковки. И, на мой взгляд, в 55 лет появляется человеческая мудрость, которой нет в 35. Важно прийти к ней и передать ее своим детям. Меня, кстати, родители родили поздно для того времени - отцу было 37 лет, маме - 34. Но не скажу, что у нас возникали проблемы, наоборот: родители были очень мудрыми людьми и направляли меня везде. Так что все индивидуально: как поведет себя женщина, семья. Мудрость важнее климакса.

- Правда, что для того, чтобы продлить молодость, не скатиться в «бурчащий бабушатник», надо вовремя начать принимать гормоны? Противники же боятся онкологии и мучаются от побочек климакса. Кто прав?

- Я всегда смотрю на женщину: если ей 50, но она цветет и пахнет - дополнительные гормоны ей не нужны. Некоторые приходят с жалобами, и если после обследования женщине показана гормонотерапия - почему нет?

Есть женщины, которым показана терапия, но они даже после детального обследования от нее отказываются: «Я боюсь гормонов и в жизни их пить не буду!» Это неверный посыл. Многие принимают БАДы, но я против того, что не внесено в реестр.

А молодость продлить себе можно хорошим настроением - ищите поводы.

«Чтобы назначить ЗГТ, нужно попытаться восстановить соединительную ткань тела»

- Случаи бывают разные. Недавно приходила женщина со словами: «Жить не хочу!» Не спит, не ест, свет не мил. У нее в 35 лет удалили женские органы, но она пришла ко мне через 15 лет после операции. Неизвестно, через что ей пришлось пройти, но до приближения менопаузы она была хотя бы активная. А ближе к пятидесяти ее накрыло.

Этой женщине показана заместительная гормональная терапия (ЗГТ), потому что она была уже у всех специалистов: от психотерапевта до мануального терапевта. Мы начали с физиотерапии.

На мой взгляд, чтобы назначить заместительную гормональную терапию, сначала нужно попытаться восстановить активность рецепторов, эстрогенов. За эти 15 лет у нее полностью атрофировались рецепторы. А именно они связываются с нашим гормоном и только тогда начинают нас активно поддерживать. Ведь мы помним, что постарела и соединительная ткань, а и в ней есть эти рецепторы.

Чтобы восстановить соединительную ткань с рецепторами, нужно начать с физиотерапии. Мы начали с иглоукалывания, кислородных коктейлей, барокамеры, бассейна. И через два месяца назначили ей гормоны. Она принимала их полтора месяца - эффект, как она сказала, был «на троечку». Мы увеличили дозу, и сейчас, наконец, она вернулась к нормальной жизни.

- О каких ошибках в отношении женского здоровья вы бы хотели предупредить?

- Не лечиться по интернету, не доверять первой попавшейся информации. Еще существует миф о вреде гормональной терапии, боязнь ее. Более того, многие женщины боятся не только гормонов - даже антибиотиков. Но для каждой болезни есть свои показания и противопоказания. Именно поэтому врач должен обстоятельно разговаривать с каждым человеком, быть еще и хорошим психологом.

Но для этого и женщина должна быть с врачом предельно откровенна, рассказывая не только про проблемы тела, но и про состояние души, настроение в семье. Любая кажущаяся мелочь имеет отношение к постановке диагноза и назначению правильного лечения.

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