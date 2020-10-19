- Анна, последние десятилетия женщины бросились себя усиленно украшать: увеличивают грудь, клеят ногти. Наращивать ресницы стали не только артистки, но и продавщицы, студентки, пенсионерки. Белоруски сильно в этом смысле отличаются от женщин других стран?- Процедура наращивания ресниц появилась лет 15 назад, в Беларуси - лет 13 назад. Но особенно популярной она стала в последние 3 - 5 лет, причем во всем мире. Первое время девушки побаивались, но сейчас многие страхи и мифы развенчаны. Тем более сейчас больше запросов на натуральность и естественность: небольшие объемы, мягкие оттенки, короткие реснички.Это украшает, не бросаясь сильно в глаза, и схоже с натуральными ресницами.Благодаря ресницам можно добиться моделирования взгляда, сейчас это тоже актуально. Можно моделировать длины, изгибы, толщины и эффекты (распределение длин по глазу).С помощью ресниц и макияжа можно сделать эффект больших глаз, если девушка пришла с опущенными уголками глаз - мы можем их приподнять, если с огромными глазами и она хочет это исправить - мы можем их визуально уменьшить.Все зависит от того, какое моделирование применить. Но есть и обратная сторона: если девушке с маленькими глазами нарастить большой объем черных ресниц - глаза станут еще меньше. А если сделать ей легкие шоколадные и не совсем ровные ресницы - визуально глаза увеличатся.«В Европе очень популярно мужское наращивание ресниц»- Вы говорите, что мода изменилась, но часто бросаются в глаза огромные «метелки» на веках. Зачем некоторые себя так уродуют?- Нередко образование и статус человека определяют то, какие ресницы он делает, и то, как он выглядит. Более интеллектуальные девушки делают очень естественные ресницы. Вы их видите, но даже не замечаете, что они наращены.Сейчас в тренде естественность и натуральность. С другой стороны, красота - очень субъективное понятие, за 12 лет в профессии я поняла, главное - чтобы человеку нравилось.От мастера требуется, чтобы процедура была безопасной, чтобы были соблюдены все технические критерии. Но я всегда предупреждаю, что слишком длинные наращенные ресницы могут быть опасны для здоровья родных ресниц - они переутяжеляют их, родная ресничка опускается, начинает расти вниз или быстрее выпадает.- Многие до сих пор остерегаются наращивать ресницы - боятся, что могут отвалиться, что нельзя спать в подушку, тереть глаза руками.- На самом деле наращенные ресницы можно мыть, чесать, спать так, как удобно. Родные ресницы выпадают ежедневно, но часто человек этого не замечает. А когда выпадает искусственная вместе с родной - это заметнее и потому страшнее.Но благодаря наращенным ресницам можно не покупать тушь, экономить время по утрам на макияже и дольше сохранять кожу вокруг глаз молодой и свежей - потому что вечером исключены сильные механические воздействия, чтобы снять косметику. Глаза умывать можно и нужно, для этого даже есть специальные шампуни для ресниц, но травматичность кожи гораздо меньше.- Моя знакомая нарастила ресницы, и у нее опухли глаза - очень агрессивный клей, который вызвал аллергию.- Самый аллергенный - цианакрилатный клей, им клеят ботинки, только наш уже сделан специально для глаз. У него неприятный запах, он имеет испарения, и некоторым он не подходит. Могут припухать глаза, но поскольку такая реакция имеет накопительный эффект, сильно бояться не стоит, аллергическая реакция нарастает постепенно, ее можно заметить и отменить процедуру.- Какой был самый необычный запрос в вашей практике?- Мужское наращивание ресниц. Оно крайне популярно в Европе, парни делают его, чтобы сделать взгляд более выразительным. Это могут быть спортсмены-бодибилдеры, которые выступают на соревнованиях, модели, парни со светлыми ресницами.У меня есть клиент, он стилист, работает в индустрии красоты и любит красить как девушек, так и себя. Он говорит, что накрасился бы тушью, но белорусы не поймут, поэтому он наращивает ресницы, чтобы выглядело более натурально, естественно и незаметно. Его глаза становятся ярче, и никто его за это не упрекает.Несколько месяцев подряд был карантин, все сидели по домам, в том числе в Европе. И решили провести чемпионат по наращиванию ресниц в домашних условиях. Моделями тогда выступили мужчины - все мастера наращивали ресницы своим мужьям.Чемпионат стал мегапопулярным - именно потому, что все модели были мужчинами. Я была судьей этого чемпионата, поскольку стояла у истоков профессии, участвовала во многих международных чемпионатах по наращиванию ресниц.В Европе клиентки любят, чтобы процедура происходила быстро. Клиентки не готовы долго лежать, а мастера - работать. Поэтому делают столько, сколько успеют - главное не качество, а скорость. У нас клиенты готовы ждать до победного конца - могут пересчитать каждую ресничку. Кстати, в среднем на верхнем веке их около 150 - 200.«15 лет назад самые модные ресницы были со стразами, сейчас это дурной тон»- Мода меняется, 15 лет назад, когда все начиналось, было очень модно приклеивать стразы. У кого больше стразов - тот самый модный. Их клеили на ресницы, иногда сверху, они были видны, когда человек закрывал глаза. Сейчас это считается дурным тоном. Зато в моду входят новые изгибы. До сих пор изгибы наращенных ресниц были максимально похожи на родные - как буквы C и более подкрученные, как буква D.Но этого стало недостаточно, и фабрики начали делать необычные переломанные ресницы - L-образные, чтобы создать эффект резкости, остроты. Но он тоже на любителя, потому что не совсем естественный - в природе нет переломанных ресниц. На них иногда странно реагируют мужчины, им сложно принять новшество.Также модны нестандартные эффекты, как у Ким Кардашьян, у которой что-то постоянно торчит (улыбается). Также в моде наращивание ресниц слипшимися пучками - так называемый мокрый эффект, будто девушка только вышла из ванны.- Бывает, что приходится отговаривать клиентов от желания нарастить ресницы?- Сегодня благодаря специальной программе мы можем посмотреть, как будет выглядеть лицо человека с наращенными ресницами. И когда клиентка просит какой-то эффект, но я понимаю, что, скорее всего, это будет смотреться негармонично, я вставляю ее лицо в эту программу. Например, она хочет лисий эффект, а он сужает и уменьшает глаза, опуская внешние уголки. Девушка должна это увидеть и решить, нужно ли ей такое преображение или нет.Чаше всего мы отговариваем от чрезмерного объема - если свои ресницы слабые и тонкие, то лучше наращивать очень тоненькие волоски, даже тоньше, чем родные. И делать максимально маленький объем. При этом к нам обращаются девушки и после химиотерапии - и мы можем им помочь в том, чтобы создать максимально естественные наращенные ресницы.К нам вообще обращаются люди разных предпочтений и возраста. Например, моя бабушка в 77 лет тоже наращивала ресницы. Нарастили ей очень нежные уголки, поскольку своих ресниц с годами остается немного. Зато таким образом подчеркнули ее взгляд - ведь женщина в любом возрасте хочет чувствовать себя красивой.БУДЬ В КУРСЕ!Что надо знать о процедуре наращивания ресниц?- Противопоказания для наращивания - любые инфекционные заболевания глаз;- Коррекция при наращивании нужна примерно раз в месяц, в зависимости от скорости выпадения родных ресниц.- Снимать наращенные ресницы самостоятельно не рекомендуется, это профессиональная работа мастера.- Долгую жизнь таким ресницам сохранит отсутствие механических повреждений (сильно не тереть, не тянуть).- Начинать лучше с минимального количества наращенных ресничек - резкие перемены не всегда на пользу для внешности, - советует мастер. - На одну ресницу можно нарастить одну ресницу, а можно сделать 2D или даже 5D - 2 или 5 ресниц на одну родную ресницу, соответственно.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТравматолог-ортопед: «Проблемы с суставами - как возрастные морщины - появляются почти у каждого после 40 лет»О болезнях суставов, о том, как они провоцируют остеохондроз и проблемы с позвоночником, «Комсомолке» рассказал доцент кафедры травматологии и ортопедии Белорусского государственного медицинского университета Андрей Беспальчук [продолжение здесь]Ведущий химиотерапевт: У нас лежат женщины моложе 30-ти - многие сами запустили рак до 4-й стадииО прогрессе в области лечения онкологических заболеваний, пользе новых дорогих лекарств и причинах возникновения рака «Комсомолке» рассказал известный профессор, руководитель группы химиотерапии РНПЦ онкологии и медицинской радиологии Эдвард Жаврид [продолжение здесь]