О раздельной сортировке мусора в Беларуси говорят не один год. И во многих дворах давно стоят разноцветные контейнеры для разных видов отходов, но за ними обычно приезжает одна машина и все сгружает в кузов.С начала сентября в Беларуси работает новый Технический кодекс установившейся практики «Охрана окружающей среды и природопользования. Отходы. Правила обращения с коммунальными отходами». Это значит, уже месяц, как бумагу, пластик и стекло должны вывозить раздельно. Почему этого не происходит?- А вы знаете, что в новых правилах написано, что каждый житель обязан заниматься раздельным сбором мусора? И что мы в итоге имеем? - задает встречный вопрос замдиректора по производству и развитию УП «Спецкоммунавтотранс» Виталий Волчетский. - Имеем мы то, что в контейнерах для стекла самого стекла практически нет. Контейнеры с пластиком нуждаются в обязательной досортировке, потому что там есть прозрачные и цветные бутылки, упаковки от порошка и отбеливателя, а также тот пластик, который переработке не подлежит, например лотки от яиц, разовая посуда. Кроме того, пластиковая упаковка, которая идет на переработку, должна быть чистой, потому что полбутылки прокисшего молока пойдут на захоронение, а не на переработку. Что касается вопроса, как мы работаем в новых условиях, то мы пересматриваем графики маршрутов нашего транспорта, который занимается вывозом вторсырья, вывешиваем на свои контейнеры наклейки с информацией, что туда можно выбрасывать - в надежде, что именно это вторсырье мы там и увидим.В Минске предприятие «Спецкоммунавтотранс» обслуживает 6 районов, за исключением самых крупных - Московского, Фрунзенского и Октябрьского, которые закреплены за предприятием «Ремондис Минск». Специалисты «Ремондиса» отказались от комментария.Еще один перевозчик - «Датком» - работает в Минске с товариществами собственников. По словам директора предприятия Павла Шипалова, раздельный сбор мусора должен начинаться не с красивых контейнеров и технологии их вывоза, а с отдельного пакета под мойкой в каждой квартире.- Самое главное, чтобы большинство людей прониклись идеей отправить на переработку то, что возможно, - говорит Павел Шипалов. - У нашего предприятия есть и контейнеры для раздельного сбора стекла, пластика, бумаги, и контейнеры, где все это минчане складируют вместе. И те и другие все равно проходят досортировку, потому что отходов в чистом виде пока просто нет. Что касается раздельного вывоза отходов, то за это новшество заплатит в конечном счете потребитель. Если перевозка тонны вторсырья стоит для нас, например, 10 рублей, то, чтобы на один адрес гонять машину три раза, придется взять в три раза больше.Вывозом отходов в столице также занимается предприятие «Экология города». Причем оно и до введения новых правил сбора и вывоза отходов работало уже по этим правилам.- В нашей работе пока ничего не изменилось, - заметила замдиректора предприятия Екатерина Бровко. - Мы всегда стараемся донести до горожан и организаций, как правильно собирать вторичные отходы. Есть организации, у которых и сегодня стоят отдельные контейнеры под стекло, ТБО, пластик, бумагу. Есть организации, у которых контейнеры под стекло, ТБО и один под пластик и бумагу, а есть организации, у которых просто негде разместить даже два контейнера, не говоря уже о четырех, а зачастую даже нет места для заезда автомобиля, и они выносят отходы в пакетах. Но, к сожалению, во всех контейнерах все равно все в смешанном виде и требуется досортировка. Мы как вывозили стекло отдельно, ТБО отдельно, бумагу и пластик отдельно, так и будем вывозить и досортировывать.ИЗ ПЕРВЫХ УСТ«Скоро дворы избавятся от старых контейнеров»Одна из проблем раздельного сбора мусора - отсутствие отдельных контейнеров для вторсырья.- Замена контейнеров ведется и будет продолжаться поэтапно, - говорит ведущий специалист управления по координации деятельности в сфере обращения со вторичными материальными ресурсами госучреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов» Инна Савелова. - В идеале они полностью или их крышки будут синего цвета для стекла, зеленого для бумаги и желтого для пластика. На контейнерах должны быть наклейки с информацией о том, что в них следует бросать. Так что скоро дворы избавятся от старых, имеющих непрезентабельный вид контейнеров, и получат взамен качественные евроконтейнеры повышенной вместимости для сбора вторсырья и коммунальных отходов.- А контейнеры для вторсырья должны мыть и дезинфицировать?- Да, такая обработка предусмотрена в обязательном порядке. Она должна проводиться до зимы, после зимы и не менее двух раз в течение летнего периода, а также по мере необходимости. Мыть такие контейнеры должны те организации, которые за них отвечают. Это либо ЖКХ, либо перевозчик. Кстати, на больной вопрос, кто должен подбирать случайно выпавший из контейнера при его перевалке в машину мусор, могу ответить однозначно - работники, которые занимаются перевозкой мусора. Что же касается площадки, где расположены контейнеры для вторсырья, то порядок на ней должен поддерживать ее собственник, в большинстве случаев это организации ЖКХ.- Среди новшеств Техкодекса значатся центры для раздельного сбора коммунальных отходов. Что это такое? Заменят ли они площадки для сбора вторсырья во дворах, а также стационарные и передвижные пункты сбора вторсырья, где прием осуществляется за деньги?- Нет, площадки, пункты никуда не денутся. А центры для раздельного сбора коммунальных отходов - это, скорее, большие площадки с контейнерами, огороженные, с навесами, куда люди смогут приносить или привозить макулатуру, стеклобой, отходы пластмасс, а также строительные, растительные и пищевые отходы, отработанные машинные масла, изношенные шины, отходы электрического и электронного оборудования (старые телевизоры, микроволновки и т. д.). Такие центры рекомендовано создавать в городах на каждые 20 тыс. жителей.НА ЗАМЕТКУ ДАЧНИКАМОдна площадка с контейнерами - на 70 садовых участковВ последние годы многие садоводческие товарищества организовали у себя площадки для сбора отходов, поставили контейнеры, заключили договоры на вывоз отходов. Теперь при определении необходимого количества контейнерных площадок необходимо исходить из расчета - одна площадка на каждые 70 и менее участков. По новым правилам, в каждом товариществе устанавливаются не менее одного контейнера для сбора каждого вида отходов: для стекла, бумаги, пластика. И в идеале - контейнер большей емкости для растительных отходов. Или обустраивается огороженная с трех сторон площадка, куда можно было бы дачникам выносить траву, обрезанные ветви деревьев и кустарников, опавшую листву и т. д. Кстати, сбору подлежат и крупногабаритные отходы.БУДЬ В КУРСЕ!Штрафы за неправильный вывоз - от 135 до 27 000 рублейКак будет осуществляться контроль над перевозчиками, которые занимаются вывозом вторсырья, и какая ответственность предусмотрена за невыполнение новых требований? Этот вопрос мы задали специалистам Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси.- За нарушение требований законодательства об обращении с отходами предусмотрена административная ответственность частью 2 статьи 15.63 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от 5 до 50 базовых величин (135 руб. - 1350 руб. - Ред.), на индивидуального предпринимателя - до 200 базовых величин (до 5400 руб. - Ред.), а на юридическое лицо - до 1000 базовых величин (до 27 000 руб. - Ред.). Протоколы за нарушения требований закона об обращении с отходами могут составлять должностные лица Комитета госконтроля Беларуси; органов Минприроды, органов, осуществляющих государственный санитарный надзор, организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда или предоставляющих коммунальные услуги, - пояснили специалисты министерства, уточнив, что заявление физического лица также является поводом к началу административного процесса.ТОЛЬКО ЦИФРЫКаждый год в Беларуси собирается около 760 тысяч тонн вторичных ресурсов из коммунальных отходов. Благодаря этому не приходится ежегодно строить новый крупный полигон. На переработку направляются бумага, картон, стеклобой, полимеры, изношенные шины, электрическое электронное оборудование, отработанные масла. В стране работает 80 сортировочных линий, а также мусоросортировочные заводы в Бресте, Гродно, Новополоцке, Могилеве, Гомеле, Барановичах, Минске. С 2012 по 2019 годы сбор бумаги и картона вырос в 1,5 раза, отходов стекла - в 3 раза, отходов полимеров - в 3,5 раза, изношенных шин - в 2,3 раза.