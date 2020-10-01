Выходные в Минске 3 и 4 октября: любуемся рыцарями и смотрим в телескоп

На выходных можно прийти и посмотреть в телескоп на небо. Фото: pixabay.com

- Беларусь в 12-й раз присоединится к зрителям в 400 городах на пяти континентах, чтобы вместе посмотреть и оценить работы кинематографистов со всего мира на 23-м ежегодном Манхэттенском фестивале короткометражного кино MANHATTAN SHORT. В программе принимают участие 9 короткометражных фильмов из Австралии, США, Израиля, Палестины, Македонии, России, Финляндии, Ирана и Франции, которые были отобраны из 971 заявки из 54-х стран. Все финалисты MANHATTAN SHORT автоматически получают квалификацию на «Оскар». Фестивальные фильмы можно посмотреть до 31 октября в кинотеатрах Бреста, Гродно, Витебска, Могилева, Мозыря, Барановичей и Городка. В предстоящие выходные также в Минске в трех кинотеатрах - Falcon Club Бутик Кино, Silver Screen в ТРЦ Dana Mall и в ТРЦ Galileo, в кинозале Дворца Республики. Время показа - около 2,5 часа. Билеты: от 11 руб.

- Музейный комплекс «Дудутки», что под Минском, стал местом реализации интересного проекта «Легендарные эпохи», который призван в интерактивном формате рассказать о самых значимых временах, событиях и людях Беларуси. В предстоящие выходные, 3 октября, с 12.00 до 17.00 - программа «Рыцари Великого Княжества» (средние века, XIII - XIV). В программе - показательные выступления реконструкторов, постановочные поединки, демонстрация тактики и техники боя, выступления музыкальных коллективов с музыкой того времени, выставка ремесленников, мастер-классы по традиционным ремеслам, открытые лекции с участием историков, этнографов. В ближайшее время здесь же, 10 октября, - «Викинги». Раннее средневековье. (IX - XII вв.), 17 октября - «1812». Эпоха Наполеоновских войн (XIX в). Билеты: 7 - 14 руб., дошкольники - бесплатно.

- Бесплатно до 27 ноября во дворике в Культурном центре «Корпус» (пр. Машерова, 9/8) можно посмотреть восемь выставок белорусских и зарубежных фотографов в формате open-air. Они - часть ежегодного фестиваля «Месяц фотографии в Минске». Тема фестиваля нынешнего года - «Выживание». Команда решила раскрыть эту тему на примере проектов, затрагивающих ряд мировых экологических проблем, однако в контексте актуальных событий проблема приобрела новое звучание. Также в рамках фестиваля «Корпус» покажет спецпроект «Жил-был ботанический сад». Время работы дворика: 10.00 - 21.00.

- Центр «Открытый океан» - небольшая рукотворная лаборатория живой природы. Здесь дети могут узнать, кого же лечит рыба-хирург, кораллы - это животные или растения и откуда взялась золотая рыбка. А еще увидят модели подводных лодок, кораблей, приборы моряков-подводников и снаряжение водолазов. Центр находится по адресу: ул. Брилевская, 3 (вход со двора). Работает ежедневно с 10.00 до 18.00, но по предварительной записи. Билеты: 4 - 5 руб., дети до двух лет - бесплатно. Т.(029) 333-31-82.

- Арт-галерея «Котовасия» расположилась возле станции метро «Малиновка». Здесь несколько тысяч произведений искусства и декоративных предметов быта и интерьера с изображением котов в компании с настоящими живыми котиками. Размер коллекции - более 6,6 тысячи экспонатов из 86 стран. Над коллекцией работали около 400 мастеров. Билеты: 5 - 7 руб., дети до трех лет - бесплатно. Посещение по предварительному согласованию времени по т. (029) 676-51-66.

- В обсерваторию, что работает в Минском планетарии парка им. Горького, можно прийти и посмотреть в телескоп на небо бесплатно. Главное - дождаться безоблачной погоды, зайти на главную страницу сайта, найти на заглавной фотографии сайта информацию о наблюдениях и прийти в указанное время. Ориентировочный график работы обсерватории: вечерние наблюдения: среда - воскресенье (время ежедневно меняется и указывается в шапке сайта), дневные наблюдения: суббота - воскресенье (с 12.00 до 15.00). В графике возможны изменения в связи с погодными условиями, техобслуживанием и условиями видимости объектов.

ЖИВАЯ ПРИРОДА

В Минске высадили тысячи виол и хризантем

- Если вы думаете, что цветы в городе высаживают только по весне, то вы ошибаетесь. Присмотритесь к цветам на главных городских проспектах, в том числе на Победителей и Независимости, в Минске впервые осенью высадили 25 тысяч виол, которые в народе больше известны как анютины глазки, они будут цвести до морозов. А еще город украсили около 3 тысяч кустов хризантем самой разной окраски. Их можно увидеть на зеленой зоне у гостиницы «Планета», у стелы «Минск - город-герой», в парке Победы, в парке у источника в Веснянке. Именно там, где минчане любят гулять в свободное время.