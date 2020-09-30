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Адвокат Тихановского: «Сергей бодр, скучает по жене и старается всем ответить на письма»

Блогеру продлили срок содержания под стражей до конца ноября
Дарья ЛОМОНОВСКАЯДарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Сергей Тихановский очень благодарен белорусам за поддержку.

Сергей Тихановский очень благодарен белорусам за поддержку.

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Тихановскому продлили срок содержания под стражей до конца ноября.

- Ему продлили срок ареста еще на два месяца – до 29 ноября. Будем обжаловать постановление о продлении срока содержания под стражей, - рассказал «Комсомолке» адвокат Сергея Тихановского Виктор Мацкевич. - Сергей нормально чувствует себя. Бодр, все у него в порядке. Любит свою жену, скучает по ней. Поддерживает ее во всем. Он получает письма от большого количества людей и старается всем ответить. Передачи получает. Он очень благодарен за поддержку. И очень сильно ценит белорусов!

Напомним, блогер Сергей Тихановский был задержан 29 мая на пикете по сбору подписей в Гродно. Он является обвиняемым по двум статьям. А именно: по ч.1 статьи 342 УК РБ «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них», а также по ч. 2 статьи 191 УК РБ «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав, права на участие в референдуме, либо реализации права законодательной инициативы граждан, либо работе Центральной комиссии РБ по выборам и проведению республиканских референдумов, избирательных комиссий, комиссий по референдуму, комиссий по проведению голосования об отзыве депутата».

Кроме того, Тихановский является еще и подозреваемым по ст. 293 УК «Массовые беспорядки» и по статье 364 УК «Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел».

Сейчас Сергей находится в тюрьме в Жодино.

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