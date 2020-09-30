«В городах многие не знают, как зовут соседей. Но лето-2020 нас изменило»: как сейчас дружат минские дворики

Жители "Площади Перемен" гордятся своим двором. Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Помню, что в Минске мы не закрывали двери квартир на ключ вплоть до 1970-х. Знали: у нас есть соседи - а это настоящие друзья. Для них двери всегда были открыты, они первыми бросались на помощь, если что, - вспоминает Нина Афанасьевна из спального района Минска, детство которой прошло в районе парка Челюскинцев. - Посиделки во дворе и маевки для нас были обычным делом. Иногда на выходных мама с папой брали нас с сестрой, корзинку с угощениями - и шли во двор. Потом кто-то обязательно доставал патефон или магнитофон - и начинался дворовый праздник с танцами и песнями. Мы всегда знали, что у тети Фиры из соседнего двора на случай гостей есть длиннющая лавка, а у Матвея Григорьевича - «свадебный стол»… Это потом так получилось, что соседское дружелюбие в больших городах куда-то исчезло, а люди закрылись на замки.

- Да, в Минске многие не знают, как зовут соседей по лестничной клетке, но мне кажется, лето 2020 года нас изменило, - считает Светлана. Она - жительница «Площади перемен» - дворика на улице Червякова в Минске, название которого недавно появилось даже на «Яндекс.Картах».

"Площадь Перемен" стала символом новой эпохи добрососедства. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Об этом дворике заговорили летом 2020 года, когда на небольшой будке здесь нарисовали уже легендарный сегодня мурал «Диджеи Свободы». На протяжении нескольких недель под охраной «людей в черном» мурал замазывали краской, а жители двора его снова восстанавливали. «Диджеи Свободы» - это уже бывшие сотрудники столичного Дворца детей и молодежи Владислав Соколовский и Кирилл Галанов, которые в августе этого года включили на провластном митинге песню Цоя «Перемен», а их за это арестовали.

"Диджеев Перемен" закрашивали, а местные жители раз за разом отмывали мурал своими руками. Фото: Владимир Зоркий / Коммерсантъ.

Охранять закрашенный мурал выставляли сотрудников ОМОНа. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Местные жители в надежде подружиться ставили рядом даже кофе-машину. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В небольшой дворик на Червякова приезжали актеры Купаловского театра со спектаклями, а известные музыканты - с концертами. Жители «Площади перемен» устраивают дворовые фестивали с танцами и угощениями, а если нужно подремонтировать двор - собираются на субботники. Так минский дворик стал символом новой эпохи добрососедства.

Даже в немолодых районах Минска на примере «Площади перемен» соседи снова знакомятся друг с другом, создают дворовые чаты и, как несколько десятилетий назад, все вместе снова выходят во двор. Попеть песни, покрасить лавочки, организовать сладкий стол для детей, устроить футбольный турнир между дворами, очистить местный парк…

Во дворике проводят флешмобы. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Во дворике проводят флешмобы. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Стали организовывать ярмарки, а по выходным сами моем подъезд»

- Получается, наш двор всей стране показал, как даже в непростое время можно и нужно объединяться, - говорит Светлана. – Но мы сплотились еще раньше, когда пару лет назад стали въезжать в свои новые квартиры и создали общий чат. Здесь собрались люди, которые много ездили и знают, что для соседних стран добрососедство - это привычное дело. Вот и мы - стали помогать друг другу. Если бросали клич в чате - тебе тут же помогали и с дрелью, и со стремянкой. А события августа, история с муралом и с ленточками в нашем дворе (жители двора украсили ограждение детской площадки бело-красно-белыми, а потом и красно-зелеными ленточками, которые срезают неизвестные люди, а жители домов их снова вешают. - Ред.) окончательно нас сплотили.

Я горжусь своим домом и двором. Недавно ко мне приезжала знакомая, была поражена: «Пока дошла до вас, со мной все встречные в доме поздоровались!» А ведь еще наши бабушки жили иначе… Даже мы - дети начала 90-х - в те сложные времена были детьми улицы и одного общего двора. Но сегодня в новостях читаем, как люди запирают на ключ детские площадки, чтобы мамы из соседних домов не приходили на них с детьми, потому что их дом не из этого товарищества. В нашем же доме я на каждом этаже знаю своих соседей, к которым можно зайти на чай и которых я всегда готова пригласить к себе… А еще у нас очень много детей. Мы стали организовывать ярмарки и детские праздники. Знаете, все, что происходит с нами сейчас, - это не революция, а настоящая эволюция.

Жители "Площади Перемен" начали устраивать во двое праздники. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

..ярмарки. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

...начали собираться на субботники, чтобы благоустроить двор. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Я теперь тоже знаю многих своих соседей. И сегодня, когда что-то пеку для нашей дворовой ярмарки, ловлю себя на мысли, что даже чувствую себя другой - открытой, готовой поддержать соседей, более свободной, что ли… - рассказывает Ольга, еще одна жительница «Площади перемен». - Мы сейчас с соседями, случайно встретившись во дворе, можем общаться, как друзья, обсуждать совместные дела. Например, по выходным вместе моем подъезды. Кажется, мы настолько сплотились, что теперь можем решить любую общую проблему.

Ольга - жительница "Площади Перемен". Фото: Павел МАРТИНЧИК

КСТАТИ

Какие инициативы жильцов по благоустройству двора поддержит ЖЭС?

- Если жильцы хотят новую игровую площадку или качели во дворе - ее надо купить самим? - спросили мы специалистов одного из столичных ЖЭСов.

- Да, для этого нужно обратиться в ЖЭУ по месту жительства, - рассказали специалисты ЖЭС №111 г. Минска. - Дело в том, что детская площадка устанавливается вместе с домом, и наша функция - обслуживать то, что на ней находится. Заменять игровое оборудование, которое вышло из строя, мы не обязаны. Если жильцы хотят обновить площадку, коммунальники закупят оборудование за счет средств жильцов, установят его бесплатно и будут дальше обслуживать. Кроме того, жильцы могут купить оборудование и сами - главное, чтобы оно было изготовлено по госстандартам РБ по оборудованию детских игровых площадок (к слову, средняя стоимость приличных детских качелей - 440 рублей, каруселей - 540 рублей, горок - 700 рублей. Если разбросать на жильцов всего дома - получится не так и дорого). Также жильцы могут инициировать сами помывку окон, очистку мусоропроводов и другие работы по благоустройству - ЖЭС сможет помочь.

- А если жильцы захотят посадить деревья?

- В Минске есть даже онлайн-проект по посадке деревьев и кустарников - «Зеленый двор вместе». На специальной интерактивной карте gorod.gov.by кружочками выделены участки с адресами, где можно высадить деревья или кустарники. Если среди участков нет адреса вашего дома, можете написать свои идеи насчет озеленения в разделе «Предложения». Некоторые посадочные материалы могут предоставить бесплатно, другие придется покупать самим.

Мы заглянули на сайт. Нашли там 365 мест для озеленения и обнаружили, что только по результатам прошлого года минчане посадили больше 12 тысяч деревьев и 20 тысяч кустарников.

БУДЬ В КУРСЕ!

Как собраться с соседями так, чтобы не было претензий?

- Увы, трактовка нашего закона такова, что даже если два человека договорились о встрече заранее и собрались для этого в условленном месте в условленное время - это можно считать массовым мероприятием, даже дворовый праздник. Но не думаю, что если люди просто выйдут во двор попеть без политических призывов, милиция начнет всех задерживать, - рассказывает юрист Дмитрий Лабазинский. - Мы, к примеру, на прошлых выходных тоже собирались соседними дворами. Приезжали музыканты. И мы видели, что издалека за нашим концертом наблюдали сотрудники РОВД. Но мы просто вышли пообщаться с соседями и устроить себе праздник. В итоге все прошло гладко.

Кстати, недавно депутат Палаты представителей Андрей Савиных высказался за внесение изменений в законодательство о массовых мероприятиях, так как оно «не соответствует уровню политической активности в обществе»

- Я хотел бы изменить закон таким образом, чтобы люди могли демонстрировать свои политические пристрастия, и это не квалифицировалось как незаконная массовая акция, - сказал депутат.

Мы позвонили в Мингорисполком и узнали, как организовать посиделки с соседями по двору так, чтобы не возникло претензий:

- За разрешением на проведение массовых мероприятий в Минске нужно обращаться в горисполком. Уведомление на проведение массового мероприятия подается в письменной форме за 10 дней, на иной территории - за 15. К нему прилагаются копии заключенных договоров об охране общественного порядка, медицинском обслуживании, а также уборке территории с территориальным органом внутренних дел, учреждением здравоохранения и организацией, осуществляющей уборку территории. Не позднее чем за 5 дней до даты проведения массового мероприятия горисполком сообщает организатору о разрешении либо запрете массового мероприятия. Решение может быть обжаловано в судебном порядке.