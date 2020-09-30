«Проблемы не только сохраняются, но и нарастают»: белорусские предприниматели рассчитывают на новые меры поддержки

Весной этого года был подписан указ 143 «О поддержке экономики». Теперь поддержка "сворачивается" Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Пять месяцев назад в Беларуси был подписан указ №143 «О поддержке экономики». Предприниматели, которые пострадали от снижения спроса и прочих последствий пандемии, его очень ждали и помощью государства воспользовались. Правда, не все. В Минске ее получили 2759 субъектов хозяйствования. Это 5% от всего числа минских предприятий малого и среднего бизнеса, которых в столице 52 тысячи. Впрочем, часть из них, в частности предприятия общепита, изначально не подпали под действие указа.

- Предприятиям, обратившимся за поддержкой, была оказана помощь на сумму 32,2 миллиона рублей. Они представляют абсолютно разные сферы жизнедеятельности: промышленность, общественное питание, туристический, гостиничный бизнес. И в основном частной формы собственности, - говорил в середине сентября заместитель председателя Мингорисполкома Юрий Трущенко. - Им были оказаны все виды помощи, в том числе снижение ставки арендной платы, налоговый кредит, снижение земельного и налога на недвижимость и прочее.

30 сентября (именно такой срок определен в 143 указе) действие нескольких мер поддержки, которую предоставляло государство, заканчивается Фото: Сергей ГАПОН

30 сентября отсрочки и налоговые преференции, которые предоставляло государство, действовали последний день. И сейчас, если действие указа не продлят, предпринимателям придется платить по полной. Более того, за три месяца нужно погасить все долги по аренде и налогам. Введенный мораторий на рост базовой арендной величины тоже прекратился. До 30 сентября ставка была заморожена на уровне 16,9 рубля, в первых числах октября она может вырасти.

ЕСТЬ ВОПРОС

МОГУТ ЛИ ПРОДЛИТЬ ПОДДЕРЖКУ БИЗНЕСУ?

Председатель Республиканской конфедерации предпринимательства Владимир Карягин считает: если помощь государства не будет продлена, многим бизнесам не удастся сохраниться.

- Примененные со стороны государства в отношении белорусского бизнеса меры поддержки оказали более чем значимое и, безусловно, позитивное воздействие, - отметил наш собеседник. - Бесспорно, что помощь, оказанная определенной группе предпринимателей и субъектов малого бизнеса, стала фактором их выживаемости.

Владимир Карягин Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

- Сейчас пандемия продолжается, специалисты все увереннее говорят о том, что второй волны не избежать.

- Да, понимая всю суть проблем и сложностей периода пандемии, осознавая, что они не только сохраняются, но и нарастают, мы уже давно через Министерство экономики внесли предложение продлить меры поддержки бизнеса, определенные в 143-м указе, как минимум до конца года. Об этом, к слову, мы говорили достаточно давно, еще в июле.

- Какой была реакция со стороны правительства?

- Пока ответа не последовало, что, конечно, вызывает большую тревогу. Но продление крайне необходимо, поскольку ситуация серьезная. Если помощь со стороны государства будет приостановлена или полностью завершена, то многим бизнесам не удастся сохраниться, они вынуждены будут закрываться.

- Кого это затронет прежде всего?

- На самом деле ситуация, которая была весной, в пик коронавирусной пандемии, принципиальным образом к настоящему времени не изменилась. Под удар попадут и производственные, и услуговые предприятия, я уже не говорю о том, что сферу внешнего туризма мы уже частично просто потеряли: к сожалению, наблюдаем череду банкротств предприятий этого сектора. Помощь, продление налоговых преференций необходима тем, кто арендует помещения, стараются в это непростое время продолжать свою деятельность в сфере производства товаров и услуг. Конечно, их необходимо поддерживать далее. К слову, показателен пример соседних стран. Например, в соседней России меры поддержки бизнеса государством продлены, они будут реализовываться, по-видимому, даже в следующем году.

- Какой вы ожидаете реакцию на вашу инициативу о продлении господдержки?

- Республиканская конфедерация предпринимательства, как и другие бизнес-ассоциации, все свои инициативы озвучивали через Министерство экономики, где создан постоянный рабочий орган, который собирается раз в одну-две недели. Все наши предложения внесены, но, к сожалению, пока обратной связи нет, министерство пока не может ничего сказать. Видимо, им самим еще не ответили на наш запрос.

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