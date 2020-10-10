Сегодня мы в однокомнатной квартире площадью 41 квадратный метр в Минском районе. Ее хозяйка - девушка, которая много путешествует и работает за границей. Свою квартиру под Минском она решила сделать уютным гнездышком, куда приятно возвращаться, и для его обустройства пригласила дизайнера Наталью Голубович.- Моей задачей было превратить маленькую квартиру в современное комфортное жилье, - рассказывает Наталья. - Нам удалось разместить здесь и гостиную, и кухню, и полноценное место для сна. Еще на этапе строительства мы согласовали с застройщиком перепланировку и получили разрешение сделать перегородки так, как нам нужно. Благодаря этому в прихожей появилось место для встроенного шкафа, а ванная и туалет были объединены в одно помещение.За основу взяли простую отделку: стены покрасили в серый цвет и оклеили белыми обоями. И на этом фоне разместили яркие акценты: розовую скамью в прихожей, синий диван, бордовые стулья, яркие картины. С помощью декоративных элементов здесь легко менять настроение.Кухню объединили с гостинойНебольшую кухню решили сделать частью гостиной:- Здесь установлена маленькая варочная панель на две конфорки, которую практически не видно, а также встроенная техника: холодильник и стиральная машина прячутся за фасадами кухни. Обеденный стол передвижной - его можно поставить как в гостиную, так и в столовую.Любопытная деталь - в квартире нет ни одной люстры.- Как показывает практика, люди редко включают яркий потолочный свет - чаще всего это делают только тогда, когда собираются гости. Поэтому мы с хозяйкой квартиры решили, что люстры здесь не нужны, - говорит дизайнер. - Вместо этого здесь есть много других интересных источников освещения: подсветка на кухне может служить как ночник, торшер и настольная лампа дают мягкий свет, есть подсветка карниза. В зоне кухни и прихожей есть встроенные потолочные светильники. Но на всякий случай, если люстра когда-нибудь все же понадобится, мы заложили на потолке провод.Еще одна особенность гостиной в том, что в ней нет телевизора: диваны и кресла расставлены так, чтобы хозяйке было удобно общаться с гостями.Тумбу и зеркало покрасили в синий цветВ небольшой квартире удалось найти место и для спальни:- Не в каждой однокомнатной квартире это возможно, но здесь благодаря удачной планировке мы смогли сделать полноценную зону для сна, чтобы хозяйка могла спать не на диване, а на кровати. Кровать купили в IKEA.Санузел в квартире выложен белой плиткой, на фоне которой эффектно смотрится мебель, покрашенная в синий цвет:- В проект мы заложили итальянскую тумбу под раковину, но в процессе ремонта отказались от нее, купили тумбу, зеркало и полку белорусского производства. Перекрасили их в синий цвет - и сразу появилось настроение!ЧТО ПОЧЕМОтделка - $11 000Кухня с бытовой техникой - $5000Кровать - $215Стулья - по $150Тумба с зеркалом - 700 руб.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Мы купили самую дешевую квартиру в Минске за $22 000 и сделали ремонт за $8000»В проекте «Реальный ремонт» мы рассказываем о том, как белорусы обустраивают свое жилье (ПОДРОБНЕЕ...)Ремонт в минской двушке, где живет девушка: розовая дверь, мини-гардеробная и мини-кухняВ проекте «Реальный ремонт» мы рассказываем о том, как белорусы обустраивают жилье. И показываем! (ПОДРОБНЕЕ...)