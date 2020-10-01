Пенсионеры, переболевшие коронавирусом, вне очереди получают путевки в белорусские санатории

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В четырех санаториях, специализирующихся на лечении и оздоровлении пожилых людей («Ясельда» и «Белая вежа» в Брестской области, «Березина» и «Вяжути» в Минской), организованы специальные 18-дневные программы для пенсионеров, переболевших коронавирусной инфекцией в тяжелой форме и отлежавших в больницах.

- Эти санатории принимают пожилых людей, которые переболели ковидом и нуждаются в реабилитации, путевки им предоставляются вне очереди после подачи заявления в центры по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, - рассказал заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси Александр Румак. - Причем для безопасности живут такие люди в санаториях по одному человеку в комнате. С 20 мая наши четыре специализированных санатория уже успели поработать с 475 пациентами после ковида, которых переводили туда прямо с больничных коек. В большинстве своем это одинокие пожилые люди, за которыми дома никто бы не смог ухаживать.

Вообще, органы соцзащиты в последние годы перешли к выявительному принципу поддержки пожилых. Это значит, что ежегодно сотрудники этих структур наведываются минимум к 200 тысячам одиноких или одиноко проживающим людей преклонного возраста, чтобы понять, в чем они нуждаются. В первую очередь их интересуют моменты безопасного проживания - не течет ли кровля, исправно ли электро- и газовое оборудование. Около 10 тысяч пенсионеров каждый год получают адресную социальную помощь - ежемесячную либо единовременную. Последняя может достигать 10 бюджетов прожиточного минимума (270 рублей), рассчитывать на эту помощь могут пенсионеры, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Например, пережили операцию и нуждаются в дорогостоящих лекарствах.

- В Беларуси работают 146 территориальных центров социального обслуживания населения, они есть в каждом районе, социальные услуги на дому (соцработники приходят к ним от двух до пяти раз в неделю) получают 95,5 тысячи пожилых людей. 80% из них за символическую плату - 30 руб. в месяц. Но есть и такие категории - одинокие, малообеспеченные, - которые за эту услугу не платят, - сказал Александр Румак. - На селе работают 1200 стационарных и передвижных социальных пунктов, 71 хозяйственная бригада, которая помогает справиться с огородами и покосами травы.

Из последних новшеств в плане заботы о пожилых людях: социальные учреждения, в том числе дома-интернаты, могут теперь принимать их не только на постоянное обслуживание, но и на один день. На базе центров соцобслуживания населения будут активнее появляться проекты, направленные на работу с людьми, страдающими деменцией. Кстати, в Беларуси работают 7 геронтологических центров и один республиканский на базе клинического госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны в Боровлянах.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Всего в Беларуси 2 миллиона 32 тысячи пенсионеров по возрасту. Это 15% от всего населения страны (десять лет назад пенсионеров было 13%).

Средний размер трудовой пенсии в сентябре составил 473 рубля 82 копейки. Около 600 тысяч пенсионеров (каждый четвертый) продолжают работать и на заслуженном отдыхе.

Женщины в Беларуси живут в среднем 78 лет, мужчины - 64 года. В стране около 400 долгожителей, перешагнувших 90-летний рубеж.

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