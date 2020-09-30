В Москву и Египет белорусы могут лететь только с ПЦР-анализом. Узнали, почему с ним - и почем он

Разбираемся в медицинских, финансовых и страховых нюансах перелетов во время пандемии. Фото: Олег ЗОЛОТО

Пришла осень, и медики заговорили о второй волне коронавируса. Кривые графиков по новым зафиксированным случаям COVID-19 устремились вверх, и не только в Беларуси. В связи с этим многие страны предсказуемо ввели дополнительные меры безопасности по въезду в страну. Так, например, чтобы попасть на борт самолета Минск - Москва теперь белорусы обязаны предъявить отрицательный результат анализа, сделанного методом ПЦР. Обязательное условие: сделать этот анализ нужно не ранее чем за 72 часа до вылета. Экспресс-тест не подойдет.

Обязательное наличие ПЦР-исследования с отрицательным результатом с 1 сентября ко всем въезжающим в страну предъявляет и Египет. Там требования еще более жесткие: с момента взятия анализа до момента въезда в страну должно пройти не более 48 часов.

Возникает много вопросов. Почему именно тест ПЦР, который сделать в Беларуси сложнее всего? Почему такие сжатые сроки? Как все это успеть и многое другое.

И ладно еще рейс «Минск - Москва». Он сейчас больше символичный, чем регулярный - всего-то раз в две недели. А как быть с Египтом? Как говорят эксперты, сегодня это одно из самых массовых туристических направлений у белорусов. Только в Хургаду и Шарм-эль-Шейх за месяц из Минска улетает порядка 70 самолетов с туристами. А это значит, что только для потенциальных туристов в Египет за месяц в Беларуси надо как-то организовать сдачу анализов методом ПЦР не менее чем для 10 тысяч человек. Как с таким потоком справятся белорусские лаборатории?

В «Белавиа» и Республиканском союзе туристических организаций нас заверили, что этот вопрос всесторонне прорабатывается, а вопрос возврата денег за туры в случае положительного теста туристов волновать не должен - партнеры готовы возвращать средства в полном объеме.

В Москву и Египет теперь можно улететь только с отрицательным ПЦР-анализом на коронавирус. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Летим по путевке: «Централизованный ПЦР-анализ и максимальная подстраховка»

Проводим небольшой эксперимент. Примеряю на себя роль туристки, летящей на отдых в Египет по путевке.

Звоню в небольшую турфирму и интересуюсь, возможно ли улететь по горящему туру и успею ли сдать ПЦР-анализ в таком случае?

- Поступаем так: бронируем ваш тур, сообщаем об этом туроператору, а уже туроператор берет на себя обязательства по организации централизованной сдачи ПЦР-исследования в нужные сроки, - рассказывают мне в турфирме «Сивью Трэвел».

- А если я куплю тур, а мой тест окажется положительным?

- Пока что таких прецедентов не было. Все туристы улетали, а все результаты тестов приходили вовремя. Но, честно говоря, нам и самим не совсем спокойно по этому поводу. Мы, конечно, стараемся страховать людей на случай положительного анализа обследования. Подобные пункты вписывают в свои договоры и некоторые страховые компании, но далеко не все.

Летим дикарями: быстро на ПЦР-анализ не пробиться, но деньги за билет, если что, вернуть можно

А если я не хочу лететь через турфирму и, к примеру, собираюсь улететь сама? В ту же Москву. Итак, испыталка номер два.

Условия для такого варианта путешествий следующие: для тех, кто в ближайшее время планирует выехать за границу, чтобы сделать платный ПЦР-анализ на коронавирус, записаться на него надо самому и заранее. В день процедуры при себе необходимо иметь заявление, две копии паспорта, по которому вы будете выезжать за границу, копию уже купленного авиабилета или другого документа, подтверждающего выезд, и оплату теста.

Допустим, билет на самолет я уже купила. Звоню в медицинскую справочную службу по номеру 131, узнаю, что сдать ПЦР-анализ на коронавирус в Минске можно в нескольких местах. Несколько часов пытаюсь дозвониться - занято. В конце концов удача мне все же улыбается, и по одному из номеров мне безапелляционно отвечают: «Запись расписана на несколько недель вперед»! Беда. А если у меня вылет через неделю?

На сайте Минского городского центра гигиены и эпидемиологии нахожу информацию - с 1 октября «лабораторное экспресс-тестирования на COVID-19 на платной основе по желанию граждане могут пройти в РУП «Национальный аэропорт «Минск», где с помощью иммунохроматографического анализа определяют антиген коронавирусной инфекции (SARS-CoV-2). Материал для исследования - мазок из носоглотки. Для резидентов Беларуси анализ стоит 43 руб. 60 коп, для нерезидентов - 47 руб. 60 коп.

Звоню по указанным номерам. Быть может, это и есть та самая палочка-выручалочка. Ведь, к примеру, в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге уже работает круглосуточный пункт ПЦР-тестирования. Очень удобно.

- Мазок действительно будем брать из носоглотки, но это не ПЦР-тестирование, - огорчает сотрудница лаборатории.

- А почему не делаете ПЦР, если у улетающих на него такой большой спрос?

- Потому что для проведения этого анализа у нас нет нужного оборудования.

- Тогда для кого вы работаете?

- Для визита в некоторые страны достаточно результатов тестов, которые проводят в нашей лаборатории. Вдобавок ко всему сделать у нас тест может любой желающий просто для себя.

С наступлением осени многие страны предсказуемо ввели дополнительные меры безопасности по въезду в страну. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Почему именно ПЦР-анализ и кто застрахует туриста на случай болезни?

Мы поинтересовались у медиков, почему страны требуют у туристов именно ПЦР-исследование? Ведь можно сделать экспресс-тест. Это в разы проще и быстрее.

- Основные отличия между тестами на коронавирус - в точности и в том, на какой день они могут определить наличие COVID-19 в организме, - поясняют медики из лаборатории минского аэропорта. - Полимеразная цепная реакция (ПЦР) на коронавирус делается на основе мазка со слизистой носа. Результат определяют по наличию ДНК или РНК коронавируса, поэтому вирус выявляется уже со дня заражения. Проводят такой тест в специализированной лаборатории, где есть обученный персонал и специальное оборудование. Точность ПЦР-исследования - порядка 99%. Подтверждать его результат другим способом нет необходимости. В то время, как экспресс-тесты в первые дни после заражения могут показать отрицательный результат. Все потому, что антитела - особые белки, которые организм вырабатывает в ответ на встречу с чужеродными агентами, в среднем вырабатываются за 5 - 7 дней.

Еще один важный вопрос: к примеру, я купила билет и даже сделала ПЦР-анализ. И вдруг - он положительный. Что делать в таком случае? Деньги за билет вернут?

Звоним в авиакомпании.

В пресс-службе «Белавиа» нас заверили, что в случае положительного ПЦР-анализа стоимость билета пассажиру вернут в стопроцентном объеме. Для этого сразу после получения результатов нужно обратиться в службу поддержки «Белавиа», где подскажут, как осуществить возврат средств правильно.

А вот что ответили в «Аэрофлоте»:

- Основанием для возврата по медпоказаниям является справка. Если у вас будет заключение от врача о болезни - деньги вернут в 100-процентном размере. Заявлять о том, что вы не летите, - надо минимум за 40 минут до вылета.

КСТАТИ

Где в Беларуси можно платно сдать ПЦР-тесты на коронавирус?

В Минске:

Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья;

Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии;

Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья;

Минский городской центр гигиены и эпидемиологии;

9-я городская клиническая больница Минска.

В областных городах:

Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья;

Витебский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья

Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья;

Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья;

Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья;

Цена вопроса: порядка 40 рублей.