Женщины в Беларуси живут в среднем 78 лет, а мужчины - всего 64 года

Продолжительность жизни женщин в Беларуси составила 78 лет, а у мужчин на 14 лет меньше - 64 года, заявила на пресс-конференции, посвященной Дню пожилых людей, главный внештатный специалист по геронтологии Минздрава Людмила Жилевич.

- Тревожит, что наши мужчины никак не преодолеют это гендерное различие: разница в продолжительности жизни очень велика. Корни этой проблемы начинаются с детства, - говорит Людмила Жилевич.- Мы выяснили, что только к пенсионному возрасту люди наконец начинают думать о своем здоровье. Хотя и это дает свои результаты. Если в 60 лет человек бросил курить, риск смерти от острой коронарной инфекции снижается на 25%.

При этом у 10% пожилых людей (а к ним относятся люди старше 60 лет) наблюдаются признаки деменции. Если обратиться к медикам на ранней стадии, можно будет приостановить развитие деменции.

Кстати, мужчины в среднем всегда жили меньше женщин. Так, среди белорусов старше 80 лет втрое больше женщин. Специалисты называют виной этому алкоголь, курение и отсутствие контроля за своим здоровьем. И если подсчитать, окажется, что участь мужчин в Беларуси действительно незавидна: на пенсии они проживут примерно 2 года, когда женщины – 21 год.