Католики Беларуси о скандальном заявлении главы российской внешней разведки: Это нелепость и ложь

Во вторник, 29 сентября на сайте Службы внешней разведки Российской Федерации появилось странное заявление директора этого ведомства Сергея Нарышкина. Интересно, что оно касается Беларуси. Если кратко: по мнению Нарышкина протесты в Беларуси устроил Госдеп США, при участии ЦРУ и Пентагона. Мол, американцы используют не только белорусских националистов, но и католических священников, один из которых может быть убит для создания провокации:

- США используют самые нечистоплотные методы для раскачивания ситуации в Беларуси, - заявил Нарышкин. - Госдепартамент развернул работу по подключению к протестным выступлениям экстремистских элементов. «Борцы за обновленную Беларусь» проходят подготовку в Польше, Грузии, на Украине и в странах Балтии при участии инструкторов из ЦРУ и Пентагона, аффилированных с Госдепартаментом американских НПО (неправительственных организаций, прим. ред.). По имеющимся данным, США также бесцеремонно вмешиваются в религиозную ситуацию в Беларуси, стремясь столкнуть представителей православной и католической ветвей христианства. Пытаясь втянуть пока проявляющий сдержанность Ватикан в белорусские события, американцы ведут работу по более активному подключению католических священников к участию в антиправительственных выступлениях. До клира Римско-католической церкви доводятся призывы открыто выступить с критикой белорусских властей и использовать религиозные мероприятия (…) для ведения оппозиционной политической пропаганды среди верующих. По замыслу американцев, это должно вынудить Минск на жесткие ответные меры в отношении Римско-католической церкви. По имеющимся данным, среди укрывающихся сейчас за рубежом экстремистски настроенных противников нынешних властей Беларуси вынашивается план резонансной провокации, в ходе которой был бы арестован или даже ранен или убит один из авторитетных священнослужителей РКЦ. Расчет на то, что это позволит существенно повысить антиправительственные настроения среди католиков и подстегнуть их к более активному участию в уличных протестах, - заявил глава российской внешней разведки.

Католики Беларуси: Это нелепость и ложь

В тот же день в проповеди, произнесенной в минском кафедральном соборе Пресвятого Имени Марии, генеральный викарий Минско-Могилевской архиепархии и ответственный за СМИ в белорусском католическом епископате епископ Юрий Кособуцкий опроверг заявления Сергея Нарышкина:

- Это - нелепость полная, фейковая информация, ложь, ничего общего не имеющая с правдой (…) Это информация, к которой следует относиться с долей иронии,— сказал епископ Кособуцкий. По окончании Мессы в интервью порталу Catholic.by иерарх более подробно рассказал о ситуации:

- Наши священнослужители вообще не получают никаких инструкций ни от кого, и не только политического характера (…) Никаких призывов к открытому высказыванию во время богослужений того или иного отношения к власти священникам никто не доводит. Эта информация не имеет под собой реальной почвы (…) Возможно, эти заявления как-то связаны с позицией Католической Церкви. Сегодня Католическая Церковь в Беларуси говорит правду о ситуации в стране, выступает против насилия, призывает людей к солидарности, к единству, к согласию, миру, прощению. Может, таким образом мы препятствуем кому-то в реализации неких сценариев, направленных на раскол в обществе, на кровавое развитие событий. Может, кто-то пытается использовать эту ситуацию, чтобы расколоть людей по признаку вероисповедания, чтобы обвинить нас в том, чего мы всеми силами стремимся избежать, моля Бога о мире и согласии в нашем обществе. Но мы не поддаемся такому «промыванию мозгов» и сохраняем верность заповедям любви, которые оставил нам Христос. (…) Никакого ухудшения отношений (между Католической Церковью и прочими конфессиями в Беларуси, прим. ред.) нет: они наоборот становятся более открытыми и дружественными, в духе подлинно христианской любви, которая выше всех искусственных разделений.