Священников из Волковыска и Гомеля судили за участие в несанкционированных акциях. Что говорит церковь?

Фото: личный архив

30 сентября в Волковыске прошел суд над православным священником, клириком Свято-Петро-Павловского собора Волковыска Александром Богданом. Иерея обвинили по статье 23.34 КоАП РБ - участие в несанкционированном массовом мероприятии. Так власти расценили шествие к городскому музею, чтобы возложить цветы в память о погибшем директоре. Напомним, пропавшего директора музея из Волковыска, который отказался подписывать протокол голосования на выборах, нашли мертвым.

За правонарушение Александру Богдану вынесли предупреждение - это самая легкая форма административного взыскания, но в будущем она может стать основанием для более жесткого наказания.

- Я был лично знаком с погибшим Константином Шишмаковым, - рассказал «Комсомолке» священник. - Он католик, а у католиков принято поминать усопших на 30-й день после смерти. Поэтому 13 сентября я почтил его память и возложил цветы к месту, где он работал.

По словам иерея, о его намерении знали трое знакомых - они тоже присоединились к поминовению. А в пути к мужчинам примкнула колонна людей, к которой ни священник, ни его товарищи не имели отношения. Позже выяснится, что горожане могли узнать о возложении цветов из телеграм-канала. Однако Александр утверждает, что об этих сообщениях он не знал и сотрудник РОВД не предоставил доказательств обратного.

- Ни в каком митинге я участия не принимал. Следуя логике, если бы я решил пойти на противозаконное мероприятие, то сделал бы так, чтобы меня не опознали: например, надел бы медицинскую маску и очки. Однако я ничего подобного не делал, не выкрикивал лозунгов, поэтому не нарушил ни закон, ни церковные дисциплины. То, что написано в рапорте, не соответствует действительности.

После возложения цветов Александр Богдан пошел домой, а через несколько дней ему позвонили из милиции. На суде свидетелями выступали сотрудники Волковысского РОВД. По словам священника, они не смогли предоставить доказательств его вины. Но закон есть закон - и он нарушен.

Фото: личный архив

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ?

Иерей Александр Богдан возложил цветы возле Военно-исторического музея имени Багратиона в Волковыске, который ранее возглавлял Константин Шишмаков. 29-летний директор был членом избирательной комиссии на президентских выборах. Он отказался подписывать итоговый протокол, несколько дней находился в подавленном состоянии. Как рассказывали родственники погибшего, 15 августа он позвонил жене, сказал, что собирается увольняться, и перестал выходить на связь. 18 августа тело директора обнаружили около реки Неман в Мостовском районе. По факту гибели Шишмакова Следственный комитет проводило проверку.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Священнику из Гомеля, отсидевшему 10 суток, дали еще 15

Священник из Гомеля Владимир Дробышевский вышел на одиночный пикет 13 августа. Он несколько часов простоял под окнами Следственного комитета с табличкой «Спыніце гвалт». Также протоиерея видели на мирных акциях протеста. После этих событий к батюшке домой приходили неизвестные люди в штатском, пытались схватить его на улице. В конце концов, его повесткой вызвали в РУВД, а оттуда увезли в суд. Владимира Дробышевского признали виновным в участии в несанкционированном мероприятии и назначили 10 суток ареста.

В начале августа стало известно, что священника уволили из Гомельской епархии БПЦ, но сана не лишили. Батюшка считает, что его отставка связана с тем, что он открыто проявляет свою гражданскую позицию. Однако официальная версия - прогул. До того как Владимира Дробышевского арестовали, он рассказал гомельскому порталу «Сильные новости» о формальной причине увольнения:

- Я вышел из отпуска на день позже, даже на полдня. У меня был последний день. Мне днем позвонил настоятель, сказал, что отпуск у меня уже закончился и утром я должен был быть на службе. У меня стояло напоминание, вполне возможно, ошибся и я. Вечером уже я был на службе.

Владимир Дробышевский Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

По словам Владимира Дробышевского, на следующий день его вызвали в епархию, однако диалог так и не состоялся. А вечером на службу явились настоятель, викарный епископ. Они привезли священнику указ об увольнении и трудовую.

- Сказали, что я могу быть свободен. Все это заняло минут пять, со мной никто особо не говорил. Я сел на велосипед и уехал домой.

Священник должен был выйти из Гомельского ИВС 28 сентября. Но оттуда его отвезли в суд - на этот раз за участие в протестной акции 6 сентября. Судья признал отца Владимира виновным в участии в несанкционированном мероприятии и наказал еще 15 сутками ареста.

КОМПЕТЕНТНО

«Церковь в борьбе за власть не участвует»

Могут ли священники выражать свою гражданскую позицию, участвуя в акциях протеста? На этот вопрос ответил официальный представитель БПЦ, протоиерей Сергий Лепин:

- Белорусская православная церковь не препятствует участию верующих в политических процессах. Они имеют право быть членами политических партий, участвовать в предвыборной борьбе. Мы лишь настаиваем на том, что политический выбор человека не должен находиться в противоречии Слову Божьему и учению Церкви. Мы призываем мирян соблюдать нормы евангельской морали, последовательно придерживаться идеалов добрососедства и любви. Непосредственно сама Церковь в политической борьбе не участвует. Ведь политическая борьба - это борьба за власть, а власть у Церкви уже есть. Это духовная власть: право совершать таинства, проповедовать, авторитетно свидетельствовать об Истине.

Участие клириков в митингах на чьей-либо стороне мы считаем недопустимым: это непосредственное участие в политической борьбе. Священник должен находиться над схваткой - не только для того, чтобы сохранить право свидетельства о Христе для всех сторон противостояния, но и для того, что уберечь себя от пристрастия и необъективности. Ну, в самом деле: если один рефери будет подыгрывать одной команде, а другой - другой, то это будет очень странный турнир.

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