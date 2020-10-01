Банки Беларуси возобновили выдачу кредитов, но проценты выросли втрое: разбираемся, сколько придется переплатить

Банки вынуждены минимизировать свои риски и увеличивать ставки по кредитам. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

После почти полной заморозки кредитования во второй половине августа некоторые банки стали возобновлять их выдачу. Так, РРБ-Банк с 28 сентября выдает кредиты физлицам, сообщается на сайте банка. Сейчас в РРБ-Банк можно взять четыре кредита: «Социальный» - 32,99%, «Ренессанс» - 32,99%, «Доступный Плюс» - 34,99%, «Предприниматель» - 39,99%. Ставки за месяц заметно выросли: например, ставка по кредиту «Ренессанс» еще недавно была почти втрое ниже - около 13,5%.

Впрочем, это не единственный банк, который повысил ставки по потребительским кредитам. Так, Банк ВТБ дает «Экспресс-кредит» под 29,9%, «Дабрабыт» и Белинвестбанк кредитуют под 24,99%, Паритетбанк дает кредит наличными «Лоукост» под 32%.

- Ощутимое повышение процентов было вполне ожидаемым, - говорит независимый финансовый советник Елена Максимович. - Национальный банк предоставил коммерческим банкам гибкость по установлению процентных ставок по рублевым вкладам, чтобы повысить их привлекательность и тем самым не допустить оттока вкладов. Кроме того, банки вынуждены минимизировать свои риски и увеличивать ставки по кредитам. Вопрос в том, стоит ли оформлять кредиты под такие проценты.

СЧИТАЛКА «КП»

Сколько придется переплатить, если взять кредит под 34,99%?

При сумме кредита в 1000 рублей под 34,99% сроком на год, ежемесячный платеж составит 99,96 рубля, переплата за год - 199,5 рубля (20% от первоначальной суммы). Если вы уверены, что ваш доход за этот год вырастет минимум на 20% + ожидаемая инфляция, то кредит оформлять можно. Если такой уверенности нет, то лучше повременить.

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