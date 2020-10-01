Как начать день так, чтобы хватило энергии до вечера?

Вам поможет регулярная «Утренняя разминка»! Именно так называется новое игровое шоу на радио Легенды FM. Каждый будний день с 7 до 10 вы сможете выиграть призы, ответив на вопросы в играх «Звездная Лига», «Навигатор» и «Загадочные чебуреки» (да-да, есть и такая рубрика).

Даже если вы не дадите ни одного правильного ответа, время «Утренней разминки» не пройдёт для вас зря, ведь вы узнаете интересные факты из жизни звёзд, много новой и неожиданной информации о привычных блюдах и продуктов, удивительные истории о далёких городах и странах.

Ритм большого города требует от человека мобилизации всех ресурсов его организма и тут сложно переоценить значение разминки для нашего мозга.

Ученые из университета Беркли несколько лет назад провели эксперимент — отобрали пожилых людей и решили помочь им улучшить слуховую память, чтобы они могли не только прослушивать информацию, но и воспринимать ее для самостоятельного воспроизведения. Удивительно, для развития слуховой памяти понадобилось всего несколько часов в неделю заниматься на протяжении 10 недель. По итогам исследования обнаружилось, что они соответствуют показателям людей среднего возраста.

Радио Легенды FM, конечно, не гарантирует такой впечатляющий результат, но надеется, что участие в «Утренней разминке» настроит слушателей на успешный и продуктивный день.

«Нашей задачей было создать программу, которая не только помогала бы слушателям сохранять хорошее настроение в утренних пробках, но и рассказывала им что-то новое. Наша «Утренняя разминка» - это отличная зарядка для воображения и сообразительности!» - говорит продюсер рубрики, Ирина Лойко.

Но это не все хорошие новости! Радио Легенды FM подготовило для своих партнёров специальное предложение-скидку 50% на размещение рекламы в эфире.