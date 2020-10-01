«За ними будут наблюдать врачи-исследователи»: в Минске первых добровольцев привили от коронавируса

Фото: @minzdravbelarus

В Минске первые два пациента из числа добровольцев привились от коронавируса вакциной «Спутник V» в 28-й столичной поликлинике. Практическая часть испытаний российской вакцины началась у нас, как и было запланировано, 1 октября.

На этапе клинических исследований такую возможность в Беларуси получат всего 100 человек. А желающих принять участие в вакцинации набралось более 4 тысяч, сообщал исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич.

К каждому добровольцу, пожелавшему испытать на себе новую вакцину, будет индивидуальный подход - перед прививкой он сдает необходимые анализы, проходит обследование. Прививать будут, как рассказали в пресс-службе Минздрава, по несколько человек в день. Поэтому испытания могут занять около месяца. Не исключено, что у кого-то из добровольцев обнаружатся противопоказания. Поэтому запись желающих поучаствовать в исследовании вели даже накануне старта вакцинации - люди в резерве могут пригодиться. Например, в среду 30 сентября я тоже смогла записаться в добровольцы. Кстати, идеального здоровья для этого не требуется.

- В первую очередь здесь важно собственное желание людей. Но а если в общем, то это должны быть относительно здоровье люди. Они могут иметь некоторые хронические заболевания, которые находятся вне фазы обострения. Это мужчины и женщины в возрасте от 18 до 60 лет, - рассказал специалист по клиническим исследованиям российской компании «Ифарма» Сергей Черняк, передает БелТА. – За ними будут наблюдать врачи-исследователи на каждой базе. Уже определены группы таких специалистов. На этапе введения вакцины мы отслеживаем какие-то возможные реакции. Далее проводится еще один этап вакцинации, и таким же образом отслеживается в первую очередь клиническое состояние. Как и при вакцинации от гриппа, у человека может быть незначительное повышение температуры, какие-то локальные гипертермические реакции.

Кстати, все медицинские учреждения, в которых будут прививать от ковида новой вакциной, получили статус исследовательских центров. Предварительно организаторы исследования провели в них мониторинги, обучили специалистов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По информации Минздрава, в Беларуси на 1 октября зарегистрирован 79 019 человек с положительным тестом на COVID-19. Темпы заметно выросли - за сутки прирост составил 388 случаев. Всего за время распространения инфекции на территории страны умерли 839 человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация вновь стала ухудшаться. В больницах Бреста лежат 223 пациента с пневмониями. Из них восемь подключены к аппарату ИВЛ. Еще тринадцать пациентов находятся в реанимации [подробности].

Ученые назвали главную ошибку заболевших коронавирусом. Вирусологи пришли к заключению, что больным COVID-19 нельзя заниматься самолечением [подробности].

Можно ли делать массаж, когда болит спина, и почему важно принимать витамины группы В при сильных болях. Посмотрите, это важно! И главное: как при лечении боли в спине не навредить себе - прислушаемся к советам опытного врача-невролога [подробности]