У футболистов ФК «Витебск» появилась новая форма: с надписью «Бей!» и в стиле супрематизм

Футболисты ФК "Витебск" будут играть в супрематической форме. Фото: архив ФК "Витебск".

Удивительно, почему до этого не додумались раньше! Витебск сплошь в авангардном искусстве - по городу бегают трамваи в боевой супрематической раскраске, завернешь за угол, а там то фигурин «Новый», то «Смерть обоям!», то просто стилизация под Лисицкого или Малевича. А теперь и футболисты футбольного клуба «Витебск» будут выступать в супрематической одежде. В инстаграме клуба можно посмотреть уже целую фотосессию в майках с красным клином, врубающимся в белый круг и надписью «Бей!». Дизайнер Владимир Горз, который разрабатывал новую форму, от изначального «Клином красным бей белых!» оставил только одно слово.

- Вначале предполагалось, что на форме напишут «Забей!», но потом решили оставить только «Бей!», - рассказывает Горз. - Само решение родилось за один вечер, даже час, на волне вдохновения.

Идея привнести супрематизм в футбол принадлежит одному из игроков клуба - Даниилу Чалову. У парня две страсти - спорт и искусство. Особенно любит живопись, а именно - авангард. Сравнивает искусство с футболом, проводит параллели. Картина, считает Даниил, похожа на футбольный матч. Шагал, по мнению Даниила, в искусстве - все равно, что Месси в футболе. А Малевич - это как Роналду. Или Роналду - как Малевич.

"Обновят" супрематическую форму витебские футболисты 4 октября, в игре с минским "Энергетиком". Фото: архив ФК "Витебск".

Когда Чалов приехал в Витебск, сходил в музей истории Витебского народного художественного училища, где в 20-е годы прошлого века Марк Шагал, Казимир Малевич и их ученики создавали новое искусство. Футболист впечатлился настолько, что с его легкой подачи спортивная форма и супрематизм соединились. Да и поводов к этому нашлось более чем достаточно: в 2020 году отмечается столетие художественного объединения УНОВИС, 60-летние футбольного клуба «Витебск», да и у Лисицкого 130-летний юбилей.

- Самого Лисицкого, который был не только художником, но и архитектором, я мог бы сравнить с опорным полузащитником, это фундаментальный игрок. Эль Лисицкий такой же - он более структурированный, чем Шагал и Малевич, он не звезда, не забивает эффектных голов, но на поле на нем держится все.

У Лисицкого было несколько вариантов этой работы. Первый - в синем цвете - послужил основой для формы игроков, а самый известный - в черном - для формы вратарей. Уникальный проект, не имеющий аналогов в мире, стал возможен благодаря партнерству Центра белорусско-еврейского культурного наследия и компании "Ничего Обычного" при поддержке Музея истории ВНХУ и футбольного клуба "Витебск".

-Мы хотели показать, что наше культурное наследие - это национальный бренд, который можно интегрировать в абсолютно любую сферу. Показать, как мы гордимся своей историей , и что у белорусов действительно потрясающий культурный код! - считает основательница Центра белорусско-еврейского культурного наследия Майя Кацнельсон.

У всех игроков форма синяя, а у вратарей - черная. Фото: архив ФК "Витебск".

В новой форме игроки «Витебска» впервые выйдут на поле 4 октября. Они будут играть в 1/8 финала кубка Беларуси с минским клубом «Энергетик-БГУ». А у Владимира Горза для витебского футбола есть еще множество супрематических идей по оформлению стадиона:

- В порыве креатива родилась, например, такая идея: зрителям можно раздавать кусочки картин, чтобы они в определенный момент их поднимали, и получалась целое полотно, - рассказывает Владимир.

И супрематическая форма, и авангардные нотки в оформлении стадиона - это пункты из списка, который Даниил Чалов составил в своем блокноте после знакомства с директором Центра современного искусства Андреем Духовниковым. Футболист считает, что в Витебске должно появиться больше объектов с отсылкой к УНОВИСу, Шагалу, Малевичу, Витебской художественной школе:

- В спорте невозможно достичь чего-то раз и навсегда, нужно каждый день делать чуть больше. Так и здесь. Я за то, чтобы в Витебске развивался культ этих ребят, культ искусства. Искусство - вне времени, вне ситуации, вне всего. Это такая свободная территория, которую можно адаптировать в любой контекст.