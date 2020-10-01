«Страна самостоятельно справится с непростой ситуацией»: белорусские дипломаты оценили высказывания украинских коллег

Посольство Беларуси в Украине.

В четверг, 1 октября представители посольства Беларуси в Украине приехали в территориальный департамент МИД Украины.

- Публичные рекомендации и советы украинских официальных лиц, политиков и депутатов по организации внутриполитической жизни в белорусском государстве, оценки взаимодействия Беларуси с интеграционными объединениями являются некорректными, не отвечающими духу добрососедства и расцениваются именно как попытка вмешательства во внутренние дела Беларуси, оказания влияния на выбор белорусского народа, - заявили белорусские дипломаты. - Заявления Верховной рады Украины, Офиса президента Украины, Министра иностранных дел Украины, а также многочисленные публичные высказывания руководства Украины и ряда украинских официальных лиц высокого ранга о внутриполитической ситуации в Беларуси, легитимности президента Беларуси, обстановке на белорусско-украинской границе, призывы к проведению новых выборов президента Беларуси, обсуждение вопроса о применении к Беларуси санкций по надуманным основаниям рассматриваются как чрезвычайно недружественные жесты со стороны Украины, не способствующие сохранению доверия в белорусско-украинских отношениях, и попытка вмешательства во внутренние дела Беларуси.

Итоговый посыл белорусских дипломатов своим украинским коллегам - «Беларусь самостоятельно справится с непростой ситуацией, в которой оказалось в последнее время белорусское общество».

Напомним, с чего все началось:

30 сентября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что с 5 ноября Украина будет называть белорусского президента просто «Александр Лукашенко» - без должности. 23 сентября он сказал, что инаугурация Лукашенко не означает его признание легитимным главой белорусского государства. На следующий день президент Украины Владимир Зеленский также прокомментировал инаугурацию Лукашенко, отметив, что Украина солидарна с международными партнерами.

За неделю до этого глава МВД Украины Арсен Аваков жестко прокомментировал заявление Лукашенко об усилении белорусско-украинской границы. А Офис президента Украины заподозрил, что Беларусь намеренно вводила в заблуждение хасидов относительно возможности попасть на территорию Украины для празднования еврейского Нового года.

А еще в середине августа несколько депутатов фракции «Слуга народа» попросили президента и правительство ввести жесткие санкции в отношении Беларуси, вплоть до запрета на въезд Александру Лукашенко и ряду белорусских чиновников.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Макрон позвонил Путину: обсудили Нагорный Карабах и Беларусь

- Телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны, - сообщает пресс-служба Кремля.

Основной темой стала ситуация в Нагорном Карабахе.

- Затронута также ситуация, сложившаяся после президентских выборов в Беларуси. С российской стороны подтверждена принципиальная позиция о недопустимости любых попыток вмешательства во внутренние дела суверенного государства и внешнего давления на легитимные власти, - сообщает пресс-служба.

Что на это ответил Макрон - не сообщается.

Напомним, Путин и Макрон не первый раз после президентских выборов в Беларуси обсуждают по телефону ситуацию в нашей стране. В августе президент Франции дважды разговаривал на эту тему с российским коллегой, а еще звонила Путину и канцлер Германии Ангела Меркель.

Лукашенко поговорил по телефону с президентом Азербайджана и премьером Армении

В четверг, 1 октября, Александр Лукашенко провел телефонные разговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

- Главной темой обоих телефонных разговоров стала ситуация в Нагорном Карабахе, - сообщает пресс-служба президента Беларуси, впрочем не сообщая подробностей самого разговора.

Кстати, во время обострения конфликта в Карабахе в 2016 году Лукашенко тоже звонил главам обоих стран, выражал обеспокоенность происходящим и призывал стороны к диалогу.