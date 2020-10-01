Только 41% пожилых белорусов пользуются интернетом. Зато половина из них - каждый день

После 60-ти жизнь только начинается Фото: Павел МАРТИНЧИК

1 октября в мире отмечается День пожилых людей. Белстат по этому случаю подготовил отчет, в котором рассказал о белорусских пенсионерах. К слову, в геронтологии - науке о старении и его профилактике - рубежным считается возраст в 60 лет, после него человека относят к категории пожилых.

Белорусская нация, увы, стареет. По итогам переписи населения 2019 года, в республике проживало 2 миллиона 131,5 тысячи пожилых граждан, то есть каждый пятый белорус - старше 60 лет. За 10 лет число пожилых белорусов увеличилось на 332 тысячи человек (+18,5%). Но есть и хорошие новости: за последние десять лет продолжительность жизни белорусов тоже выросла на 4 года - до 74,5. Женщины в нашей стране живут на 10 лет дольше мужчин, поэтому среди пожилых людей женщин 63,8%, а мужчин - 36,2%.

ЛЮБЯТ СПОРТ И ДРУГ ДРУГА

Почти 72% пожилых белорусов - городские жители. Многие из них продолжают работать на пенсии. Так, среди работников всех организаций 8,7%, то есть почти каждый десятый - пенсионер. Трудятся пожилые белорусы во всех сферах, но больше всего их в науке (22,6%) и среди риелторов (15,9%), а вот среди учителей, как это ни странно, всего 13,3%.

Возраст - не помеха для чувств: в 2019 году в брак после шестидесяти вступили 1095 женщин и 1702 мужчины. Иногда их вторые половинки были моложе, но 879 брачных союзов было заключено между мужчинами и женщинами от шестидесяти и старше. А вот 3,2% пожилых белорусов (это больше 68 тысяч человек) никогда не состояли в официальном браке.

Почти 71% пожилых белорусов, участвуя в переписи населения - 2019, указали, что занимаются спортом не менее четырех раз в неделю, еще почти 17% - два - три раза в неделю. Более 90% пожилых занимаются физкультурой самостоятельно.

За последние десять лет число возрастных белорусов, которые пользуются интернетом, увеличилось почти в 20 раз - с 2,3% до 41,3%, при этом больше половины из них выходят в сеть каждый день.

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