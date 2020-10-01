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«Это был вынужденный шаг». Из БГУ уволился известный философ Павел Барковский

Павел пояснил, что для него это был вынужденный шаг, продиктованный моральной позицией. Говорит, что жаль было покидать студентов, но они понимают его поступок
Ольга ШУМАНСКАЯОльга ШУМАНСКАЯ
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Павел Барковский рассказывает, что вместе с ним уволились еще два преподавателя, а еще раньше одна из его коллег лишилась работы из-за того, что создала и координировала университетский телеграм-чат. Фото: Facebook

Павел Барковский рассказывает, что вместе с ним уволились еще два преподавателя, а еще раньше одна из его коллег лишилась работы из-за того, что создала и координировала университетский телеграм-чат. Фото: Facebook

Известный белорусский философ Павел Барковский уволился из БГУ, где с 2009 года был доцентом кафедры философии культуры на факультете философии и социальных наук.

- Для меня и нескольких моих коллег эта история продолжается с 1 сентября. Мы пробовали организовать на факультете забастовку студентов и преподавателей. И в течение месяца проводили мероприятия в рамках этих забастовочных акций, - рассказал Павел Барковский «Комсомолке». - Сейчас, после месяца общения с администрацией, после того, что происходило, после давления на студентов и преподавателей, увольнения некоторых людей, я не вижу себя в университете. Так что для меня это был вынужденный шаг из-за моей моральной позиции.

Павел Барковский рассказывает, что вместе с ним уволились еще два преподавателя, а еще раньше одна из его коллег лишилась работы из-за того, что создала и координировала университетский телеграм-чат.

- В середине месяца преподавателя БГУ Светлану Волчек уволили с формулировкой «за нарушение трудовой дисциплины». Но на самом деле ее уволили за взгляды и активность, - считает Барковский. - Она создала телеграм-чат «БГУ 97», который координирует протестную деятельность преподавателей и студентов.

Бывший преподаватель говорит, что ему жаль было покидать своих студентов, но они понимают, почему он ушел, а сам он не понимает, «как можно совместить воспитание гражданской позиции студентов с игнорированием всего, что происходит в Беларуси».

- Я ощущаю поддержку и думаю, что мне будет чем заняться, - говорит философ.

В ближайшем будущем он намерен вплотную заняться подготовкой очередного фестиваля интеллектуальной книги «Прадмова», организатором которого он является. Также Павел Барковский - координатор интеллектуального сообщества «Беларуская філасофская прастора», которое уже более десяти лет занимается популяризацией философии в белорусском обществе.

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