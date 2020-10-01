«Это был вынужденный шаг». Из БГУ уволился известный философ Павел Барковский

Павел Барковский рассказывает, что вместе с ним уволились еще два преподавателя, а еще раньше одна из его коллег лишилась работы из-за того, что создала и координировала университетский телеграм-чат. Фото: Facebook

Известный белорусский философ Павел Барковский уволился из БГУ, где с 2009 года был доцентом кафедры философии культуры на факультете философии и социальных наук.

- Для меня и нескольких моих коллег эта история продолжается с 1 сентября. Мы пробовали организовать на факультете забастовку студентов и преподавателей. И в течение месяца проводили мероприятия в рамках этих забастовочных акций, - рассказал Павел Барковский «Комсомолке». - Сейчас, после месяца общения с администрацией, после того, что происходило, после давления на студентов и преподавателей, увольнения некоторых людей, я не вижу себя в университете. Так что для меня это был вынужденный шаг из-за моей моральной позиции.

Павел Барковский рассказывает, что вместе с ним уволились еще два преподавателя, а еще раньше одна из его коллег лишилась работы из-за того, что создала и координировала университетский телеграм-чат.

- В середине месяца преподавателя БГУ Светлану Волчек уволили с формулировкой «за нарушение трудовой дисциплины». Но на самом деле ее уволили за взгляды и активность, - считает Барковский. - Она создала телеграм-чат «БГУ 97», который координирует протестную деятельность преподавателей и студентов.

Бывший преподаватель говорит, что ему жаль было покидать своих студентов, но они понимают, почему он ушел, а сам он не понимает, «как можно совместить воспитание гражданской позиции студентов с игнорированием всего, что происходит в Беларуси».

- Я ощущаю поддержку и думаю, что мне будет чем заняться, - говорит философ.

В ближайшем будущем он намерен вплотную заняться подготовкой очередного фестиваля интеллектуальной книги «Прадмова», организатором которого он является. Также Павел Барковский - координатор интеллектуального сообщества «Беларуская філасофская прастора», которое уже более десяти лет занимается популяризацией философии в белорусском обществе.

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