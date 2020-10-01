В Беларуси с 1 октября открыт сезон загонной охоты на косуль и оленей

Охотников в Беларуси становится меньше: старшее поколение постепенно уходит, а молодежь больше времени проводит в интернете, чем в лесу. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Можно расчехлять ружья: с 1 октября в Беларуси открыт сезон загонной охоты на копытных животных - лося, оленя благородного, косулю и других.

- Это одно из самых популярных направлений, - рассказали «Комсомолке» в Белорусском обществе охотников и рыболовов. - Загонная охота - это коллективный вид, при котором загонщики должны выгнать диких животных на засаду к стрелкам. Минимальная цена путевки в охотхозяйствах для участия - 10 рублей на человека. Отдельно нужно будет заплатить, если человек захочет забрать свой трофей. За взрослого благородного оленя - от 500 до 600 рублей, лося - примерно 700 рублей, косулю - около 100.

- Много ли в Беларуси сейчас охотников?

- Государственное удостоверение на право охоты получили более 100 тысяч человек, но из них наиболее активных охотников - около 50 тысяч.

- Это больше, чем пять лет назад или меньше?

- Цифры показывают отрицательную динамику. Если в 2015 году у нас было примерно 52 - 53 тысячи охотников, то сейчас - около 49 тысяч. Людей, этим увлеченных, становится меньше, потому что старшее поколение постепенно уходит, кто-то по состоянию здоровья уже не может этого делать, а молодежь у нас сейчас больше времени проводит в интернете, чем в лесу.

У загонной охоты на копытных есть свои правила: она проводится в светлое время суток. При охоте на лося, оленя благородного и пятнистого, лани, взрослого кабана старше двух лет разрешается использовать нарезное оружие с дульной энергией пули свыше 3000 джоулей, гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных пулей, охотничьи луки и арбалеты. При охоте на косулю и молодняка кабана до двух лет - нарезное оружие с дульной энергией пули свыше 1500 джоулей, гладкоствольное с использованием патронов, снаряженных пулей или картечью, охотничьи луки и арбалеты.

Продлится сезон охоты на копытных до 31 декабря. А с первой субботы октября начинается еще и сезон охоты на пушных зверей - зайца-беляка, зайца-русака и других.

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