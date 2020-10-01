Брестское «Динамо» завершило еврокубковый сезон

Брестское «Динамо» сразился с «Лудогорцем» за выход в групповой этап Лиги Европы. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске брестское «Динамо» принимало чемпиона Болгарии – «Лудогорец» на стадионе «Динамо». Оба клуба являются действующими чемпионами своих стран. В связи с пандемией матч проходил без зрителей. Напомним, квалификационные игры, за исключением раунда плей-офф Лиги чемпионов, состояли из одного матча, а не из двух как обычно (дома и в гостях).

СУДЕЙСКИЙ СОСТАВ

Встречу обслуживала бригада словенских арбитров во главе с Славко Винчич. Помогала ему группа ассистентов: Андраж Ковачич, Грега Кордеж, Нейц Кайтазович (резервный рефери).

ЕВРОКУБКОВЫЕ МАТЧИ

Свой квалификационный путь в Лиге чемпионов команда «Динамо» Брест начала против «Астаны». Брестчане разгромили «Астану» (6:3). После этого игроки Сергея Ковальчука одержали победу над «Сараево» (2:1). В 3-м раунде квалификации ЛЧ белорусская команда уступила «Маккаби» Тель-Авив (0:1).

«Лудогорец» из Болгарии также принимал участие в квалификации ЛЧ. Сначала одержали победу над черногорской командой «Будучность» ( 3:1), а затем проиграли клубу «Мидтьюлланн» из Дании (0:1).

ОБЗОР МАТЧА

Первый тайм на столичном стадионе «Динамо» прошел в равной и очень упорной борьбе. Обе команды старались поочередно играть первым номером. Соперники осторожно проверяли защиту друг друга. Голевых моментов было немного. Если в первые минуты Павел Савицкий имел хороший шанс открыть счет, то гости провели очень опасную атаку в концовке тайма. Артем Милевский не смог помочь своей команде в этом матче. Форвард оказался вне заявки на игру из-за повреждения ноги.

Первый тайм прошел спокойно и размеренно. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Соперники осторожно проверяли защиту друг друга. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Чемпион Болгарии оказался крепким соперником. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Второй тайм оказался более богатым на опасные моменты нежели первый. Хозяева решили сыграть резвее и перешли на игру в высокий прессинг. Брестчане создали немало острых атак у ворот «Лудогорца». После удара Хачериди мяч попадает в штангу. Пока «Динамо» владело инициативой, гости старались действовать на контратаках. Благодаря этому Ману и Марин поразили ворота Сергея Игнатовича на 73 и 79 минуте. Игроки Бреста всеми силами бросились отыгрываться, но команда из Болгарии оказалась очень крепким соперником. Таким образом болгарский «Лудогорец» в гостях одержал победу над брестским «Динамо» со счетом 0-2.

Главный матч за путевку в групповой этап ЛЕ прошел на столичном стадионе «Динамо». Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В первом тайме было немало силовой борьбы. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Роман Юзепчук в жесткой борьбе получает болезненный удар. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Медперсонал оказал помощь игроку из брестской команды. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Плотная игра проходит на каждом участке поля. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Главный судья устно предупреждает игрока "Лудогорца". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске брестское «Динамо» принимало «Лудогорец». Фото: Святослав ЗОРКИЙ

2 октября в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка групповой стадии Лиги Европы 20-21.