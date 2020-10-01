Брестское «Динамо» завершило еврокубковый сезон

Брестское «Динамо» сразился с «Лудогорцем» за выход в групповой этап Лиги Европы.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В Минске брестское «Динамо» принимало чемпиона Болгарии – «Лудогорец» на стадионе «Динамо». Оба клуба являются действующими чемпионами своих стран. В связи с пандемией матч проходил без зрителей. Напомним, квалификационные игры, за исключением раунда плей-офф Лиги чемпионов, состояли из одного матча, а не из двух как обычно (дома и в гостях).
СУДЕЙСКИЙ СОСТАВ
Встречу обслуживала бригада словенских арбитров во главе с Славко Винчич. Помогала ему группа ассистентов: Андраж Ковачич, Грега Кордеж, Нейц Кайтазович (резервный рефери).
ЕВРОКУБКОВЫЕ МАТЧИ
Свой квалификационный путь в Лиге чемпионов команда «Динамо» Брест начала против «Астаны». Брестчане разгромили «Астану» (6:3). После этого игроки Сергея Ковальчука одержали победу над «Сараево» (2:1). В 3-м раунде квалификации ЛЧ белорусская команда уступила «Маккаби» Тель-Авив (0:1).
«Лудогорец» из Болгарии также принимал участие в квалификации ЛЧ. Сначала одержали победу над черногорской командой «Будучность» ( 3:1), а затем проиграли клубу «Мидтьюлланн» из Дании (0:1).
ОБЗОР МАТЧА
Первый тайм на столичном стадионе «Динамо» прошел в равной и очень упорной борьбе. Обе команды старались поочередно играть первым номером. Соперники осторожно проверяли защиту друг друга. Голевых моментов было немного. Если в первые минуты Павел Савицкий имел хороший шанс открыть счет, то гости провели очень опасную атаку в концовке тайма. Артем Милевский не смог помочь своей команде в этом матче. Форвард оказался вне заявки на игру из-за повреждения ноги.
Первый тайм прошел спокойно и размеренно.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Соперники осторожно проверяли защиту друг друга.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Чемпион Болгарии оказался крепким соперником.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Второй тайм оказался более богатым на опасные моменты нежели первый. Хозяева решили сыграть резвее и перешли на игру в высокий прессинг. Брестчане создали немало острых атак у ворот «Лудогорца». После удара Хачериди мяч попадает в штангу. Пока «Динамо» владело инициативой, гости старались действовать на контратаках. Благодаря этому Ману и Марин поразили ворота Сергея Игнатовича на 73 и 79 минуте. Игроки Бреста всеми силами бросились отыгрываться, но команда из Болгарии оказалась очень крепким соперником. Таким образом болгарский «Лудогорец» в гостях одержал победу над брестским «Динамо» со счетом 0-2.
Главный матч за путевку в групповой этап ЛЕ прошел на столичном стадионе «Динамо».
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В первом тайме было немало силовой борьбы.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Роман Юзепчук в жесткой борьбе получает болезненный удар.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Медперсонал оказал помощь игроку из брестской команды.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Плотная игра проходит на каждом участке поля.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Главный судья устно предупреждает игрока "Лудогорца".
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В Минске брестское «Динамо» принимало «Лудогорец».
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
2 октября в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка групповой стадии Лиги Европы 20-21.