«Мужчина должен уметь заточить нож и забить гвоздь»: финалисты этапа конкурса «Учитель года» - о работе

Василий Малиновский и Константин Каминский

В воскресенье, 4 октября, в Беларуси отмечают День учителя. Традиционно накануне этого праздника проводится республиканский конкурс «Учитель года».

Имя победителя еще не известно,а среди претендентов на это почетное звание (и, кстати, легковой автомобиль в придачу) оказалось немало мужчин. К примеру, в Минской области заявку на участие подали учитель трудового обучения Константин Каминский из Несвижа и преподаватель русского языка и литературы Василий Малиновский из Молодечно. С ними мы и решили поговорить о разумном, добром и вечном, которое они сеют, и о том, какие плоды пожинают.

Учитель труда: «Изменился не предмет, а люди»

Константин Каминский пришел работать трудовиком в несвижскую среднюю школу №3 больше 25 лет назад. И вскоре стал постоянным участником конкурсов и мастер-классов по изготовлению поделок, воздушных змеев и резьбы по дереву.

- Константин Анатольевич, как изменился предмет за время вашей работы? - спросили мы у педагога.

- Изменился не предмет, а люди: те, кто 20 лет назад были учениками, сегодня уже сами приводят своих детей в школу. Из года в год меняются и методики, но школа все равно остается самой консервативной структурой. А трудовое обучение - консервативным предметом. Им не нужны радикальные перемены. Например, как вы себе представляете дистанционное обучение трудам? Да, теорию можно дать удаленно, но как быть с практикой? Ее нужно отрабатывать вместе с учащимися в мастерских, где есть инструменты, материалы.

- Зачем нужны труды современным детям, ведь есть навороченная техника, интернет, в конце концов?

- Эти знания постоянно требуются в повседневной жизни. Элементарный пример - заточка ножей. Да, сегодня есть много приспособлений для этого, но все равно мы приходим к тому, что мужчина должен уметь заточить нож, сделать разделочную доску, забить гвоздь. Конечно, всегда можно заплатить кому-то, кто за деньги сделает эту работу. Но почему-то в семейных ценностях заложено, чтобы мужчина умел делать базовые вещи своими руками. И женщина тоже. Это и есть основа трудового обучения. Также на занятиях мы занимаемся проектной деятельностью: изготавливаем модели автомобилей, поделки, делаем воздушных змеев. Занимаемся экологическими проектами - например, использование вторсырья. Если мы хотим, чтобы из ребенка вырос целеустремленный взрослый, он должен научиться делать что-то своими руками, добиваться целей. И навыки проектирования этому способствуют.

- Как вы находите общий язык с учениками?

- Я в педагогике 25 лет, и за это время не было, чтобы ученики на моих занятиях категорически не хотели что-то делать или систематически прогуливали занятия. Я за дисциплину. Может, еще в начале карьерного пути я бы и сменил работу, а сейчас уже нет: мне нравится работать с детьми, обучать их чему-то. К тому же у меня есть свои личные методики преподавания, которые не написаны в учебниках. Они основаны на собственном опыте. В двух словах об этом не расскажешь, нужно углубляться на уровень методической работы по предмету.

Учитель русского языка и литературы: «Каждое правило не загуглишь»

Василий Малиновский, учитель русского языка и литературы молодечненской школы №1 имени Янки Купалы, в педагогике больше 10 лет. Год назад Василий Владимирович стал директором школы, но отказаться от преподавания своего любимого предмета не смог.

- У меня есть авторская стратегия продвижения чтения, которая раскрывает новые подходы к преподаванию литературы, - увлеченно рассказывает педагог. - Например, это может быть сторителлинг - работа с художественным словом. То есть дети сами создают истории. А чтобы создать историю по произведению, нужно его сначала прочитать, знать героев. Также моя стратегия предполагает использование приемов мультимедийной журналистики, пиар- и бизнес-технологий. Сейчас же самая главная проблема - это увлечь ребенка чтением, а эти приемы стимулируют его интерес.

- В какие моменты вы гордитесь своими учениками?

- У нас так сложилось, что предметом гордости могут быть олимпиады и конференции. А ведь бывает, что ребенок в начале учебного года делал в диктанте 20 ошибок, а к его концу - уже 10. Вот в такие моменты я горжусь его успехами. Когда вижу каждодневный труд, который выливается в маленькие победы. Ну и большие достижения, конечно: например, творческие конкурсы.

- Важно ли сейчас знать язык? Ведь в смартфонах есть автокоррекция, а если она не справляется, то правило можно загуглить?

- Автокоррекция далеко не всегда правильно исправляет ошибки, да и каждое правило быстро не загуглишь. А грамматика и вовсе не по силам телефону.

- Как вы справляетесь с детьми, которые не хотят учиться, не выполняют домашнее задание, прогуливают?

- В моей практике дети всегда ходят на уроки и только лишь иногда не выполняют домашнее задание. И если такие ситуации и происходят, я разговариваю с учеником, выясняю причину, по которой домашнее задание не сделано. И я всегда отношусь к ним с уважением. Бывает, что ребенок с моей точкой зрения не согласен. Бывает, что я сам в чем-то не прав: тогда я признаю это, и мы просто проговариваем ситуацию.

- Многие жалуются, что современные дети безграмотные. Как это исправить?

- Я не считаю, что наши дети безграмотные - это стереотип, с которым лично я не согласен. Они такие же, как были и раньше. Выпускники нашей школы всегда получают хорошие баллы на ЦТ, пишут прекрасные изложения, диктанты. Но если ребенок делает много орфографических или пунктуационных ошибок, то в таких случаях педагогу нужно найти к нему другой подход. Полюбить его за то, что он, к примеру, красиво поет, рассказывает стихи, да и просто ребенок, которого в этой жизни любят родители, бабушки и дедушки.

- Существует ли чувство языка? Например, человек может грамотно писать, но объяснить соответствующее правило не может.

- Есть такой феномен. Я помню себя: до 7-го класса я не учил правила, но писал грамотно. Конечно, потом уже, в старших классах, в университете, я их выучил - теорию же нужно объяснить ребенку. В работе я никогда не требую от детей зазубривать правила. Главное - чтобы он мог этими правилами апеллировать.

- Что самое трудное в профессии учителя?

- Многое дается с легкостью, когда любишь свое дело. Но трудно понять, когда что-то делаешь по отношению к детям, а это не находит отклика.