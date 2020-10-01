Арабский миллиардер обещает построить в Минске умный город за 4 миллиарда долларов

Один из проектов Национального выставочного центра, который хотят построить возле печально известных Куропат. Фото: sb.by.

В Минск снова прилетел миллиардер Мухаммед Али аль-Аббар, он встретился с Александром Лукашенко. Этот арабский гость - председатель совета директоров компании Emaar Properties, которая является одним из крупнейших в мире девелоперов и строительных инвесторов. В предыдущий раз Али аль-Аббар прилетал в Минск прошлой осенью. Тогда на встрече с Лукашенко за закрытыми дверями речь велась о том, что Emaar Properties может заняться в Беларуси гостиничным бизнесом, проектами в сельском хозяйстве и промышленности. Теперь арабы предлагают еще более масштабный проект.

Но начали встречу с темы коронавируса:

- Слава богу, вирус на вас не влияет! - сказал Лукашенко, едва зайдя в зал, где его ожидал арабский гость.

- Я хотел бы поздравить вас со многими вещами, - ответил гость. - Политика, которую вы выбрали - не закрывать экономику, доказала свою эффективность. И второе - поздравляю с победой на выборах.

«ЗА ИНВЕСТОРА ИДЕТ ОЧЕНЬ ОСТРАЯ БОРЬБА»

- Примерно год тому назад, встречаясь с вами, мы договорились о нашей совместной работе, - сказал на встрече Лукашенко. - Тогда был задуман ряд проектов, которые вы взяли в проработку и готовы были осуществить в Беларуси, - начиная от сельского хозяйства и заканчивая строительством крупных инфраструктурных объектов. Мы договаривались с вами, что этой осенью после президентских выборов встретимся и окончательно расставим все точки над i. И вот за это я вам благодарен, что вы пунктуально, как договорились, приехали в этот день. Мы понимаем, что сейчас в мире времена непростые. Вызов человечеству брошен по многим направлениям. За инвестора в связи с этим идет очень острая борьба. И, конечно, ваша работа в Беларуси, те инвестиции, которые вы планируете осуществить, нам очень кстати сегодня.

После встречи Али аль-Аббар рассказал журналистами, что его компания собирается реализовать в Минске масштабный проект умного города. Объем инвестиций - 4 миллиарда долларов. Для сравнения: огромный горнодобывающий комбинат под Любанью, который строит российский миллиардер Михаил Гуцериев, обойдется в 2 миллиарда долларов. Строительство Белорусской АЭС, кредит на которую выделила Россия, обходится в 11 миллиардов.

Оказалось, работа над проектом велась с момента предыдущего посещения арабским инвестором Минска.

- За это время проработано соглашение с белорусской стороной по инвестированию в развитие северной части города Минска, чтобы сделать ее одной из самых передовых, современных, технологичных. Ведь именно технологии правят миром. Мы планируем построить умный город в городе, уже активно ведем проектирование, - рассказал Али аль-Аббар.

По словам инвестора, наряду с получением прибыли для него важно изменить жизнь людей к лучшему, используя новейшие технологии и возможности.

КОНКРЕТНО

Речь идет о проекте, известном как «Северный берег». Он предполагает застройку в 900 гектаров, где будет всемирный торговый центр, университет, городки здравоохранения и образования с частными и государственными учреждениями, ледовая арена и другие объекты спортивной инфраструктуры, центры культуры и искусств, гостиница, искусственный водный канал и большая парковая зона. По некоторым данным, застраивать будут поле между Новинками и Цнянским водохранилищем. По другим - масштабная стройка может начаться на северном берегу водохранилища Дрозды, это недалеко от одноименной резиденции президента.

- В этом проекте мы говорим не о зданиях, не о дорогах, инфраструктуре, которая будет построена, но в первую очередь о человеческой жизни, ее качестве. Мы хотим, чтобы это отразилось на семьях, детях, чтобы были созданы лучшие условия для жизни, чтобы были перспективы, чтобы это положительно отразилось на экономике и улучшило инвестиционный климат, чтобы это привлекало в Минск больше туристов и бизнесменов, - сказал арабский инвестор.

Заявлено, что возведение всего умного города начнется со строительства Национального выставочного центра - между печально известными Куропатами и торговым центром «Экспобел». В пятницу на месте будущей стройки заложили капсулу. Инвестор обещает, что, помимо традиционных объектов недвижимости, здесь будут построены многие социальные объекты. Это и современный университет, другие образовательные учреждения, а также спортивные сооружения, объекты здравоохранения. Заявляется, что проект позволит создать в Минске более 70 тысяч рабочих мест.

- Все сейчас говорят о вирусе, о том, как COVID-19 влияет на все сферы жизни. Но я уверен, что не следует рассматривать перспективу только на период полгода - год. Жизнь идет своим чередом, и мы хотели бы, чтобы этот проект приносил пользу Беларуси многие годы, - сказал Али аль-Аббар.

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