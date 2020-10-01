Улицы Минска 30 сентября: митинг с иконами, акции солидарности студентов и дворовые встречи

Девушки в одежде красного и белого цветов снова вышли на акцию протеста. Фото иллюстративное Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На сидячие акции протеста 30 сентября вышли студенты многих вузов: БГУФК, БГАИ, БГУКИ, БГУ, МГЛУ и МГЭМ им. Сахарова, БГМУ, БГЭУ и других университетов. «Мы сидим за тех, кто сидит», - так они объясняли формат акции. Молодые люди выходили к своим университетам, размещались на ступеньках или рядом с ними. Одни пели песни, другие сидели молча.

30 сентября студенты вышли на сидячие акции протеста

Об акции было объявлено заранее, поэтому администрация некоторых университетов с утра затеяла ремонт ступенек и перекрыла подступы к университету. Так, например, в БГУИР 30 сентября проводили тестовую эвакуацию с МЧС, в БГУ и БГЭУ перекрыли ступеньки у главного корпуса, но студенты пересели на другое крыльцо. На территории БГЭУ, где проходила акция студентов, появился синий микроавтобус с людьми в балаклавах.

К акции присоединились студенты многих вузов, в том числе и медицинского

К студентам, сидящим на ступеньках БГМУ, подошла женщина и начала их отчитывать. Она назвала студентов «тупыми врачами», которые «с жиру бесятся».

На акцию солидарности в БГУ вышло, судя по видео и фото, не менее ста человек. То же самое - на акции в МГЛУ, где ввели охрану и вход по пропускам. Студенты БГУКИ принесли с собой самодельные сладости.

В Гродненском госуниверситете студентов, которые читали стихи Янки Купалы, снимал на камеру неизвестный мужчина. Похожая ситуация была во дворе одного из корпусов БНТУ, куда пришли студенты, а за ними - и неизвестные люди в кепках и с камерами. В БГАТУ на одиночную акцию вышел студент. Он сел на ступеньки университета, после чего его задержали двое силовиков. Акцию солидарности против задержаний студентов провели и многие другие университеты - Академия искусств, Гомельский университет имени Сухого, Институт Сахарова и другие.

Кино под открытым небом, соседские чаепития и шествие с иконами и государственным флагом

В течение дня в разных частях города люди выстраивались в цепочки солидарности, многие были с цветам в руках. Около двадцати женщин в бело-красно-белой одежде с зонтиками такого же цвета вышли на акцию в районе станции метро «Восток», сообщает телеграм-канал tut.by.

Вечером уже традиционно люди собирались на встречи с соседями в своих районах. Мини-концерт устроили для себя жители Новой Боровой - во дворе собрались больше 100 человек, на импровизированной сцене пели под гитару. Многие зрители были с бело-красно-белыми флагами.

Жители Лебяжьего вечером 30 сентября устроили дискотеку, водили вместе хороводы и пили чай со сладостями. Двор украсили флажками красного и белого цветов и фонариками. Всего на эту встречу в четверг собралось около 200 человек, пишет tut.by. Иногда на эти встречи в микрорайон приходят и музыканты, около недели назад выступал музыкант Павел Аракелян.

В Лошице местные жители с помощью проектора устроили киносеанс под открытым небом. В ЖК «Минск-Мир» организовали танцы под народные песни и инструменты. На соседское чаепитие вышли люди и в Сухарево.

В центре города в это время прошел провластный митинг. На шествие с государственным красно-зеленым флагом вышли около 200 человек. Они прошли от проспекта Независимости к площади Победы, возложили цветы у Вечного огня.

Вечером несколько десятков человек вышли на провластный митинг Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Во время шествия участники пели «Катюшу» и другие военные песни, скандировали «Лукашенко - наш президент», из переносной колонки доносилось «Саня останется с нами». Кто-то держал в руках плакат «Любимую не предают». У многих с собой были красно-зеленые флаги, несколько человек были одеты в спортивные костюмы этих же цветов.

С собой у них были флаги и плакаты Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В начале колонны шел мужчина с крестом в руках, еще несколько человек держали в руках иконы. Примерно в 8 вечера люди разошлись.

В начале колонны шли люди с иконами Фото: Святослав ЗОРКИЙ

А В ЭТО ВРЕМЯ

На одного из студентов, задержанных за оскорбление командира ОМОН, завели уголовное дело

Напомним, 29 сентября стало известно, что сотрудники милиции задержали троих студентов, которые оскорбили командира ОМОН. Парням по 18 - 19 лет. Они нашли в интернете информацию о том, что фасад дома и машины Дмитрия Балабы были расписаны оскорбительными надписями. И, по информации милиции, решили добавить еще несколько от себя.

- Была проведена проверка. Ее результат - возбуждение уголовного дела за оскорбление представителя власти в отношении одного из студентов. На данный момент парень находится в ИВС, - добавили в ведомстве.

На сайте МВД опубликовали видео, на котором со студентами разговаривает, судя по всему, Дмитрий Балаба:

- Добрый вечер, дорогие «змагары». Что, вам так интересна моя личность? Кто посмел меня обвинить, что я убийца? Мне просто очень интересно. А вы суд уже в Республике Беларусь? Вы принимаете решение? А, просто так решили выразить свое мнение? Оно мне обидно. И не соответствует действительности. А вы в курсе, что по закону будете нести ответственность? Испортить себе 18 лет жизни - это нормально? Вот и я думаю, что ненормально.

В МВД отметили, что «парни раскаиваются в содеянном и приносят свои извинения командиру минского ОМОН». Один из парней извинился на камеру.

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