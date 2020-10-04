«Свобода выбора - важнейшее, чему мы должны учить детей». Учителем года Беларуси стал молодой педагог из Гомеля

Победить в конкурсе Вадиму помогла команда Фото: Личный архив

Учителем года Беларуси стал Вадим Лосев - учитель географии средней школы №19 Гомеля. Это молодой, но уже опытный педагог, раньше его признали победителем городского и областного этапов конкурса «Учитель года». Кроме почетного звания гомельчанина наградили автомобилем.

Прямо в День учителя, 4 октября, «КП» пообщалась с лучшим учителем страны и попросила рассказать о секрете успеха. Вадиму - 31 год, он магистр исторических наук, а в последнее время ведет географию в 6-11 классах. В гомельскую СШ №19 он пришел молодым учителем - после отработки в деревенской школе - и работает здесь уже семь лет.

- Меня толкала вперед хорошая злость. На распределении после вуза моя родная школа не взяла меня, и мне пришлось уехать в деревню. А потом по объявлению нашел 19-ю школу, которая уже стала мне родной. Но у меня до сих пор оставался незакрытый гештальт от того, что меня обидела школа, в которой я учился. Этим я кормил своего «внутреннего диверсанта». И весь этот конкурс стал для меня психотерапией. Теперь я отпустил эту ситуацию навсегда и говорю спасибо директору школы, которая не взяла меня когда-то на работу, и тем самым двигала меня все эти годы, - рассказывает молодой педагог.

В понедельник Вадим снова отправится в Минск, чтобы забрать подаренный ему «Джили». Но пока не уверен, сядет ли он за руль:

- Вождение - это не мое. Я много хожу пешком, и благодаря этому сохраняю себя в форме.

За своим призом лучший учитель Беларуси отправится в понедельник Фото: Личный архив

В свое время педагог не успел дописать аспирантскую работу и диссертацию на кандидата наук, и надеется, что скоро вернется к этому:

- Диссертацию хочу посвятить периоду взросления, возрастной психологии детей в переходном возрасте. Это самый сложный отрезок в жизни человека, и мне он наиболее интересен. Справляться со сложностями - это моя задача. Наилучшее взаимопонимание у меня с учениками 9-11 классов.

Но на последнем этапе конкурса Вадиму пришлось вести урок в 6 классе. В какой-то момент учитель почти растерялся:

- Когда я понял, что теряю контроль над ситуацией на уроке, вспомнил о европейском подходе, когда дети самостоятельно выбирают свой путь. Понял, что свобода выбора - важнейшее, чему мы должны учить детей. Изучать объекты, а не тихо сидеть на своих местах, закрыв рот.

В ближайшее время лучший учитель года планирует создать свою семью - его невестой стала Ольга, тоже педагог:

- Она мне так много помогала в конкурсе, что я понял: дальше мне с этим человек по пути.

«ЕГО ОЧЕНЬ ЛЮБЯТ ДЕТИ»

Рассказать о выдающемся педагоге мы попросили исполняющую обязанности директора, замдиректора по учебной работе Елену Жосткину:

- Его очень любят дети, он всегда необычно преподает свои уроки, сам интересуется интеллектуальными играми и именно через игру строит весь образовательный процесс, увлекает детей. Позитивно мыслящий, легкий на подъем.

На старте конкурса в школе решили, что Вадим Лосев - самый неординарный и творческий учитель, поэтому конкуренции в конкурсе на школьном этапе ему вряд ли кто-то мог составить. В школе создали команду, в которую кроме Елены Жосткиной вошли молодые креативные учителя - Марина Бавшина и Наталья Челпанова. На протяжении года на всех этапах конкурса команда была вместе с коллегой:

- Всей нашей творческой командой мы добились этой победы - сделали невозможное! Награждение во Дворце республики вызвало слезы счастья - до последнего держалась интрига, мы очень волновались. Эмоции зашкаливали, мы просто счастливы! - поделилась Елена Жосткина.