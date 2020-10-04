«Город оцепили, активных изолировали. Но внутри-то протест остается!»: впервые в Гомеле воскресная акция была тихой

Среди гуляющих было много пенсионеров Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Впервые почти за два месяца акция сторонников перемен в Гомеле прошла без лозунгов и аплодисментов. Силовики не дали собраться вместе тем, кто вышел на улицы: в разных частях центра города на тротуарах выставили оцепления.

Поэтому акция протеста проходила в виде гуляния по главной улице. Парами, небольшими компаниями люди ходили по ул. Советской, улыбались друг друг, когда узнавали в прохожих «своих». Некоторые держали в руках цветы. Довольно много среди гуляющих было пенсионеров.

Центральную улицу перегородили в нескольких местах Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Иногда между милиционерами и протестующими завязывался спор. Силовики подходили к компаниям и призывали идти домой, ведь «протест сдулся».

- Город оцепили, активных изолировали за решеткой, журналистов задержали - беспредел полный, - ответила женщина средних лет. - Внешне можете задушить на время, а внутри-то все остается!

Кто-то гулял с цветами, а кто-то с осенними букетами Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Женщина рассказала, что спорила с силовиками и во время прошлой акции:

- Они были нервными, агрессивными. Я заступилась на парня, которого сбили с ног и тащили в машину. Сказали мне, что это преступник, и они меня от него защищают. Мол, протестующие хотят вешать милиционеров, если победят. Что за бред, откуда у них это в головах?

Точечные задержания были и в этот раз, несмотря на тихий протест и отсутствие колонны. А накануне милиция забрала сразу троих журналистов популярного гомельского сайта «Сильные новости».

Зенитную радугу заметили во время протеста Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Гуляя по городу, протестующие заметили в небе редкое атмосферное явление - гало. Зенитную радугу, или, как ее еще называют, «улыбку Бога» рассматривали и фотографировали, считая ее добрым знаком.

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