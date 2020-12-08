«Особо опасные инфекции не являются страховым случаем»: медстраховка при коронавирусе не работает?

Если у человека диагностируют коронавирус, его направляют в поликлинику. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

- Частный медцентр не лечит подтвержденный коронавирус. С этим диагнозом человека отправляют сразу в поликлинику, - рассказывает моя коллега, которая заболела COVID-19 и обратилась к врачам по медстраховке.

Мы решили перепроверить и узнать: действительно ли страховка перестает действовать, если у пациента обнаружили ковид?

- Когда человек подхватывает простудную или вирусную заразу, неизвестно, какой у него диагноз. Поэтому он обращается как клиент страховой компании к врачу-координатору и его направляют туда, где ему удобно обслуживаться, в государственную либо в коммерческую структуру, согласно программе страхования. Больной получает первичную услугу - это консультация терапевта, осмотр и необходимые для установления диагноза мероприятия. Если у доктора нет сомнения, допустим, это - банальная простуда, ему выдается больничный лист. Если доктор пишет: «ОРВИ, пневмония, коронавирусная инфекция под вопросом» и назначает ПЦР-мазок и КТ грудной клетки, страховая компания принимает участие, то есть она организует услуги своему клиенту. Если диагноз подтверждается, то есть ПЦР-мазок положительный, то на этом месте страховая компания ставит точку. Потому что, согласно нормативным документам Минздрава, COVID-19 относится к особо опасным инфекциям. По нашим правилам страхования таковые не являются страховым случаем, - рассказали нам в страховой компании «ТАСК». - Существуют социальные программы Минздрава по ведению таких пациентов. И участие страховой компании будет только вредить в этой ситуации. Человек поступает под наблюдение своего участкового врача, где ведут не только его самого, но и его близкие контакты.

В другой страховой компании нам сказали то же самое: с диагнозом «коронавирус» нужно обращаться в медучреждение по месту жительства.

- Если у вас устанавливается COVID-19, надо обратиться к участковому врачу или вызвать его на дом. И в поликлинике дают больничный по коронавирусу, - рассказали «Комсомолке» в страховой компании «Кентавр».

В фирме «Промтрансинвест» алгоритм действий заболевшего ковидом пациента такой же. Однако в этой компании можно застраховаться от коронавируса.

- У нас есть добровольное страхование от несчастных случаев, и в него включен COVID-19, - объясняет специалист компании. - Если застрахованное лицо заболевает коронавирусом, он обращается к врачу, ему делают тест. В случае положительного результата открывается больничный. По закрытии больничного человек предоставляет документы в страховую компанию. Если случай признан страховым, выплачивается возмещение.

ЕСТЬ ВОПРОС

Что оплачивает страховая компания?

Программа страхования может быть разной. Где-то количество услуг больше, где-то меньше. Например, такая услуга, как МРТ, довольно дорогостоящая, но в медицинскую страховку эта услуга может быть включена.

- В одной страховке включено МРТ и КТ двух анатомических зон, а в более дорогой страховке - МРТ и КТ без ограничения количества исследований, - рассказали нам в страховой компании, которая работает с юрлицами.