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Юрист об смс от МВД, в которых людей называют нарушителями порядка: «Эти сообщения не несут юридической силы»

По словам специалиста, признать человека нарушителем можно по постановлению суда. Разбираемся, что же сейчас делать
Дарья ЛОМОНОВСКАЯДарья ЛОМОНОВСКАЯ
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По словам юриста, протокол об административном правонарушении могут составить только на основании фактического участия человека в массовом мероприятии.

По словам юриста, протокол об административном правонарушении могут составить только на основании фактического участия человека в массовом мероприятии.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

1 октября белорусы стали получать смс-сообщения от МВД о том, что они "установлены как нарушители порядка проведения массовых мероприятий". Кроме того, в смс сообщалось, что действия человека зафиксировано фото-видеозаписью.

Пользователи соцсетей уже вовсю обсуждают, что такие смс получили и те, кто не мог быть на акциях протеста, например, пожилой человек, который несколько месяцев не выходил из дома, а также те, кто участвовал на провластном шествии.

Есть вопросы и к формулировкам. Почему нет имени, кому их рассылают? Почему говорится однозначно "нарушитель", а если человек себя таковым не считает и не признает?

"Комсомолка" решила узнать, какую юридическую силу несут такие смс, и стоит ли опасаться, что тебя привлекут к ответственности, если ты получил такое сообщение.

- В законе четко прописано, каким образом осуществляется процедура привлечения человека к административной ответственности и признания его правонарушителем. Чтобы признать человека нарушителем, должно быть постановление суда. А до этого нужно провести юридические процедуры: составить на человека протокол об административном правонарушении, опросить свидетелей, с момента задержания человека разъяснить ему его права и обязанности. Данное же сообщение от МВД не несет юридической силы. Это голословное заявление, - говорит юрист Дмитрий Лабазинский.

- Некоторые люди, получившие такое смс, стали переживать. Составят ли на основании этих смс протокол, получат ли они повестку в суд?

- Нет, волноваться не стоит. Протокол об административном правонарушении могут составить только на основании фактического участия человека в массовом мероприятии: когда есть фото, видеоматериалы, и свидетельства людей.

- Может быть, МВД этим сообщением предупреждает людей о том, что нельзя нарушать закон?

- Если МВД хотело предупредить граждан о том, что участие в акциях протеста незаконно, то формулировка сообщения должна была быть другой. Например: «Мы предупреждаем об административной ответственности в случае вашего участия в несанкционированных мероприятиях». Тогда это будет социальной рекламой. А вот, когда человека называют нарушителем порядка без суда – это уже не социальная реклама.

Такие сообщения от МВД получили белорусы 1 октября.

Такие сообщения от МВД получили белорусы 1 октября.

ЕСТЬ ВОПРОС!

Сообщения от МВД рассылаются, как социальная реклама?

- Рассылка осуществляется Министерством внутренних дел в соответствии с действующим законодательством. Получатели определяются организацией, инициирующей рассылку, - сообщила «Комсомолке» пресс-служба компании МТС.

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