Политолог о санкциях ЕС против белорусских чиновников и силовиков: «Это чистейший символизм»

Евросоюз ввел санкции в отношении 40 белорусских граждан, но Лукашенко в списке нет.

С 2 октября Евросоюз ввел санкции в отношении 40 белорусских граждан. Кто в списке, пока неизвестно, можно лишь предполагать, что чиновники и силовики. На пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе глава Евросовета Шарль Мишель заявил:

- Мы решили реализовать санкции, которые мы согласовали в августе. Это означает, что 2 октября письменной процедурой будет реализован черный список из примерно 40 имен, - цитирует чиновника ТАСС. - Мы настаиваем, что народ Беларуси имеет право определять свое будущее. И мы также намерены дальше прилагать все усилия для поддержки таких важных ценностей, как свобода прессы, свобода слова и гражданского общества.

Отмечается, что президент Беларуси Александр Лукашенко пока не входит в список. Президент Франции Эммануэль Макрон пояснил, что ЕС не ввел санкции против Лукашенко, поскольку это подорвало бы требование Брюсселя начать диалог с оппозицией при посредничестве ОБСЕ и освободить политзаключенных.

На сайте Евросовета также опубликована резолюция, где есть позиция по Беларуси:

- Европейский совет осуждает неприемлемое насилие со стороны белорусских властей против мирных демонстрантов, а также запугивание, произвольные аресты и задержания после президентских выборов, результаты которых совет не признает. Евросовет полностью поддерживает демократическое право белорусского народа избирать своего президента путем новых свободных и справедливых выборов без внешнего вмешательства. Европейский совет призывает власти Беларуси положить конец насилию и репрессиям, освободить всех задержанных и политических заключенных, уважать свободу СМИ и гражданское общество, а также начать всеобъемлющий национальный диалог. (…) Европейский совет также призывает Европейскую комиссию подготовить комплексный план экономической поддержки демократической Беларуси, - сказано в документе.

Реакция Координационного совета

Член Координационного совета Павел Латушко назвал согласование санкций ЕС первым шагом со стороны цивилизованных стран:

- Для нас важна консолидированная позиция Европейского союза в отношении фальсификации выборов и насилия, осуществляемого в отношении граждан Беларуси. Европа выступила единым голосом, проявила солидарность с Беларусью.

Реакция белорусских властей

МИД Беларуси по этому поводу опубликовал большое заявление:

- Принятым сегодня решением Европейский союз отдалил от себя своего соседа - Беларусь. В последние годы белорусская сторона активно и настойчиво работала над выгодным для людей и безопасности в нашем общем регионе укреплением отношений по линии Беларусь - ЕС. Позитивные результаты от этого были ощутимы для обеих сторон. Это факт. Как факт и то, что Евросоюзу не хватило четверти века, чтобы ввести в действие Соглашение о партнерстве и сотрудничестве с Беларусью, зато нескольких недель оказалось достаточно для введения санкций. Наверное, справились бы и быстрее, если бы не святой для европейцев сезон отпусков. На поверку все просто: ЕС снова ничего не хочет предложить своему партнеру, кроме санкций. То есть такая «награда» ждет каждого, кто искренне работает над улучшением двусторонних отношений, но не стоит в очереди, моля о клубной карте?

Продемократический тоталитаризм - еще более напористый, чем коммунистический. Не только другие мнения, детали и нюансы, но даже очевидные факты априори отвергаются, если они не соответствуют «правильной идеологии». К сожалению, такая политика ЕС оказалась в ловушке сконструированной иллюзорной картинки событий в Беларуси, где якобы идет перманентная «борьба добра со злом», в которой все средства хороши, а в роли «зла» неизменно выступает легитимная власть. Не нужно тешить себя иллюзиями, что такие шаги не отразятся на гражданах и на других сферах кооперации. Должностные лица, принимающие такие решения в ЕС, прекрасно понимают, что это утопия - любые подобные атаки сказываются на людях, их безопасности, благосостоянии и экономике. Поэтому не нужно лицемерить. Именно от таких циничных и бездушных решений и рождается имидж евробюрократии, который отпугивает и настораживает как внутри ЕС, так и многих внешних партнеров. В этой связи и Брексит становится еще более понятным. Санкции введены как карательная мера, по сути, за то, что Беларусь не пошла на выполнение набора ультимативных требований, удовлетворять которые не стало бы ни одно уважающее себя суверенное государство. В первую очередь среди членов ЕС. Но, наверное, политическая воля и здравый смысл все еще не могут возобладать над генетически засевшим миссионерством и ментальным для себя разделением стран на "старый" и "новый свет", на людей первого мира, которые имеют права, и всех остальных, которые, в основном, чем-то обязаны. Сложно представить, например, что мы бы увидели перевыборы в Польше, если бы мы в Евразийском экономическом союзе или Организации договора о коллективной безопасности решили, что на них победил Р. Тшасковский, а не А. Дуда. Печально, что особенно усердствуют в направлении ухудшения отношений с нами соседи, которые, как никто, должны быть заинтересованы в стабильной, независимой, суверенной и процветающей Беларуси».

МИД Беларуси вводит ответные санкции, но в отношении кого они - тайна

- В связи с принятыми ЕС визовыми санкциями в отношении ряда белорусских должностных лиц белорусской стороной с сегодняшнего дня вводится в действие ответный санкционный список. В соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой мы не будем его публиковать. Единый список невъездных лиц действует также в рамках интеграционных объединений, в которые входит Беларусь, - сказано в заявлении белорусского МИДа. - Дальнейшая раскрутка ЕС «санкционного маховика» может привести к еще более серьезным последствиям, например, выходу Беларуси из совместных программ и проектов, пересмотру уровня и модальности дипломатического присутствия вплоть до решения о целесообразности сохранения дипломатических отношений.

МНЕНИЕ ПОЛИТОЛОГА

«Санкции ЕС - чистейший символизм»

Политический обозреватель Артем Шрайбман прокомментировал ввод санкций ЕС:

- Не нужно воспринимать санкции ЕС как важное событие. Это чистейший символизм. Никто в Минске на это реагировать не будет, ничье поведение это не изменит. Ставки для высших чиновников сейчас намного выше, чем право на шенгенскую визу.

Даже Брюссель понимает символичность своих действий, и поэтому санкции такие скромные. Список в несколько раз короче, чем в 2011 году, и без Лукашенко в нем, притом что репрессии намного жестче.

Эти санкции страны ЕС принимают исключительно для себя, чтобы показать самим себе, что они не циники и права человека имеют для них значение. В русском языке эта мотивация лучше всего описывается словами «для галочки».

У Запада очень мало рычагов в белорусском кризисе. Причина банальна - Лукашенко плевать на мнение Запада о его действиях. Чтобы было не плевать, нужно, чтобы товарооборот с ЕС на момент начала кризиса был в два раза больше, чем с Россией, а не наоборот.

В этом и есть ключевое препятствие для сделок Парижа и Берлина с Москвой по белорусскому вопросу. Это не Молдова и не Украина, где Восток и Запад имели равновеликое или сравнимое друг с другом влияние.

Москва может решать здесь проблемы сама, без Макрона или Меркель, поэтому зачем Путину их слушать. Единственное, почему может получиться иначе - если Беларусь станет частью какой-то большей сделки в формате «мы прощаем вам Навального, вы дожимаете Лукашенко на посредничество ОБСЕ и передачу власти в 2021-м».

В остальном у Запада я вижу только один механизм реального, хоть и отложенного влияния на кризис в Беларуси - «план Маршалла», который предлагает Польша и другие вышеградские и балтийские страны.

Если положить на стол 3 - 5 млрд евро и сказать, что первая демократическая власть Беларуси получит эти деньги на реформы, это ничего не изменит здесь и сейчас, но может изменить в будущем.

Через годик-полтора, если Лукашенко досидит, номенклатура обнаружит себя в интересной ситуации. С одной стороны, полураспад экономики, социальная депрессия и постоянное давление снизу - через улицу или другие механизмы. С другой - цепляющийся за власть АГЛ (А.Г. Лукашенко. - Ред.), у которого автомат и люди с резиновыми пулями и палками. С третьей - все более требовательная Москва, которая хочет все той же конституционной реформы, но в своих интересах, которые тоже всем понятны.

Если добавить на горизонте европейский спасательный круг, часть номенклатуры будет склоняться двигать транзит именно в ту сторону, которая позволит получить эти деньги.

Еще раз, никакие пряники или кнуты ЕС не сделают Лукашенко демократом и не сдвинут его с места, это могут сделать только белорусы. Но Запад в силах повлиять на баланс интересов и настроений за белорусским столом принятия решений в момент, когда Лукашенко впервые не позовут за этот стол.