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В начале октября Минск накрыло пылью из Черноземья. Когда воздух станет чище?

Уже второй день подряд людей беспокоит качество воздуха
Ирина КАЛИНИНА
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Минчане заметили, что город как будто накрыло смогом. Фото носит иллюстративный характер.

Минчане заметили, что город как будто накрыло смогом. Фото носит иллюстративный характер.

Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Многие минчане заметили, что со вчерашнего дня город как будто накрыло смогом. Оказалось, что это пыль из российского Черноземья, где вспыхнули пожары.

- На юге европейской части России сейчас наблюдаются лесные пожары и пыльные бури. Сильным порывистым ветром пыль была поднята в верхние слои атмосферы. А поскольку сейчас преобладает юго-восточный перенос воздушных масс, и при этом ветер достаточно сильный, пыль из Черноземья достигла территории Беларуси, а также стран Балтии, - рассказал начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Александр Беганский. - Все это просматривается на спутниках. Такая ситуация продолжается уже второй день.

По словам специалиста, воздух стал немного свежее утром в пятницу, когда в Минске прошел небольшой дождь. Но во второй половине дня, когда начались прояснения, ситуация снова ухудшилась.

- Когда воздух станет чище? - спросили мы у специалиста.

- Для того, чтобы ситуация полностью нормализовалась, нужно чтобы воздушные потоки в верхних слоях атмосферы сменились с юго-восточных на южные или юго-западные. Мы ожидаем, что такое изменение возможно в воскресенье. На субботу, 3 октября, мы прогнозируем в Беларуси кратковременные дожди, во время и после которых ситуация может нормализоваться. Но для полного улучшения необходимо изменение траектории перемещения воздушных масс.

Проблемы с пылью из Черноземья есть не только в столице, но и в Минской, Гомельской и Гродненской областях.

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