«Так вот кто рисует на деревьях следы от трактора!». Посмотрели, кто такой вздымщик, и чем занимается

Это не руны и не "наскальная живопись", это - работа вздымщика. "Комсомолка"узнала, чем занимается этот человек. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

В этом лесу можно снимать кино о жизни неоязыческой общины, что-нибудь вроде «Солнцестояния». Кругом сосны, и почти на каждой – множество насечек, складывающихся то ли в схематическое изображение распахнутых птичьих крыльев, то ли в неизвестные руны.

- Как-то мальчик, увидев, как я работаю, сказал: «Так вот кто рисует на деревьях следы от трактора!»,- улыбается Александр Рихтиков, «жрец» необычного леса. У него даже волшебный посох есть – длинная палка с острыми лезвиями. Палка называется «хак». За спиной у Рихтикова баллон, от которого к лезвиям хака идет тонкий шланг. Этим инструментом он и «рисует» на соснах. Александр Рихтиков – вздымщик. Профессия редкая и загадочная, мало кто знает, что это такое.

Лес похож на декорации к фильму про языческое племя, вот только вместо жреца в белом по нему ходит мужчина в спецодежде - вздымщик Александр Рихтиков. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Вздымщик собирает сосновую смолу-живицу. Рисунки на деревьях складываются из желобков, по которым живица стекает в конус-приемник. Задача вздымщика – вовремя нарезать на деревьях новые желобки, устанавливать приемники. На первый взгляд, просто. Но только на первый взгляд.

ГЛАВНОЕ – ВЫНОСЛИВОСТЬ И САМОКОНТРОЛЬ

- В нашей работе главное физическая выносливость и самоконтроль, - рассказывает Рихтиков. – Мой день начинается с восходом солнца. Сезон сбора живицы длится 95 дней, и все 95 восходов – мои. Я встречаю их в лесу. Будильник летом заряжен на 3.30, встал, собрался, поехал, отработал 2000 карр, это семь-восемь часов беспрерывной работы. Отработал, приехал домой, пообедал, отдохнул, порешал какие-то свои вопросы, а вечером, когда спала жара, снова поехал, поработал.

Надрезы складываются в рисунок, похожий то ли на крылья, то ли на неизвестные руны. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

На одном дереве может быть одна или две карры – это и есть те самые «следы от трактора» или «руны». На каждой из них вздымщик раз в пять-шесть дней прорезает по два новых желобка. Кажется, что это у него получается легко: щелк-щелк, и готово. На самом деле нужно приложить значительное усилие, все же дерево режешь. Мне тоже предложили попробовать, но сделать желобок получилось только, когда Рихтиков взялся за хак вместе со мной. К тому же, надрез должен быть определенной глубины. Если прорезать глубже, повредишь дерево, если меньше, смола не потечет.

Надрезы должны быть определенной глубины, если прорезать глубже - повредишь дерево, меньше - не будет течь смола. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Сколько километров он проходит за день, 53-летний Александр Рихтиков не считает, фитнес-браслет не носит. Но знает точно – лишних шагов не делает.

- Здесь 7 гектаров, и это только часть моего леса. У меня рассчитан оптимальный маршрут от дерева к дереву, чтобы не пропустить ни одного, чтобы не приходилось возвращаться, лезть через бурелом. Все отработано до автоматизма: идешь, подрезаешь деревья, контролируешь, куда ты идешь, смотришь, чтобы на змею не наступить….

Наступить на змею, рассказывает Александр Иванович, так себе удовольствие: человек от испуга на несколько секунд впадает в ступор и не может сдвинуться с места. Ядовитых змей он пока не встречал, только ужей.

- Я на живице уже 30 лет работаю, глаз наметан: змея идет, а я ее просто-напросто чувствую. Змеи и медведи – это две реальные опасности в лесу, остальное – как зоопарк. Практически каждый день кого-то вижу. Вот еду на работу, вижу, четыре оленя пасутся с воот такими рогами. Видел двух волков, бежали один за одним, сразу не понял, то ли собаки, то ли козы. Но это редкость. А зайцы, лисы бегают постоянно.

Вот так стекает по надрезам смола-живица. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

ГРИБНИКИ ВОРУЮТ ЖИВИЦУ, А ЯГОДНИКИ - НЕТ

Во владениях вздымщика полно грибов и ягод. Грибников и ягодников, соответственно, тоже. Но их вздымщик не очень привечает.

- Сам я ягоды не собираю. Грибы хорошие беру, вот увидел семейку подосиновиков, собрал. Есть места, где растут лисички, я их сам не ем, а душа болит, что такое богатство пропадает, привожу знакомых, чтобы собрали, - рассказывает он. – Ягодники особо не вредят, разве что намусорить могут в лесу. А вот грибники… Как-то поймал одного пенсионера, ходит по лесу, ищет грибы, и походя палкой с деревьев приемники сбивает, просто так. Второй грибник ко мне подошел, поздоровался, мы поговорили, а через несколько минут смотрю, он полную корзину приемников с живицей на мотоцикл грузит!

Воровство живицы – серьезная проблема. Крадут и ведрами, и бочками. Многие сами не понимают, зачем взяли конусы с живицей, выбрасывают их потом. Кстати, для лечения народными методами живица, которую собирает Рихтиков, не годится – в надрезы впрыскивается химическое вещество, чтобы смола лучше вытекала. Из такой живицы мазей делать не стоит.

Надрезы на дереве вздымщик делает раз в пять-шесть дней. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Живица капает в конус медленно, потихоньку затвердевая. Чем пасмурнее погода, тем течет активнее. Полный приемник (а в нем помещается около полулитра смолы) натекает за 5-6 резов. За сезон одно дерево может дать килограмма полтора смолы. Используют деревья для подсочки от трех до шести лет. Сам процесс, если все делать аккуратно, соснам не вредит и, если деревья оставить в покое, все у них благополучно заживет. Но после подсочки сосны, как правило, срубают – это уже зрелая, спелая древесина.

ВЗДЫМЩИК, УЧИТЕЛЬ, ПЕРВОБЫТНЫЙ ЧЕЛОВЕК…

Специально на вздымщиков нигде не учат. Людей приглашают по объявлениям, приходят многие, но мало кто в профессии остается. В лучшем случае один из десяти.

- Лес быстро человека проверяет, определяет, кто он такой. В этой профессии нужна самодисциплина и железное здоровье. Срабатывает какой-то стереотип, будто в лес идут работать от безысходности, пьющие, маргиналы. Много таких и приходит. Но здесь, если вечером выпил рюмку, на следующий день лучше и не пытаться работать – или здоровье угробишь, или не сделаешь ничего толком. Сам я не пью и не курю, - рассказывает Александр Иванович.

И ошарашивает:

-А вообще я педагог, действующий педагог.

Оказалось, Рихтиков совмещает работу вздымщика с педагогической деятельностью! Преподает трудовое обучение в Петриковской школе-интернате для детей с нарушениями речи и ведет кружок резчиков по дереву. Обучает резьбе мальчиков с шестого класса. Сейчас у него в кружке 16 учеников. Приходят мальчишки поначалу с одним желанием: научиться делать рогатки, пистолеты, автоматы. А Александр Рихтиков учит их вырезать из дерева целые картины.

Вздымщик должен выстроить маршрут от дерева к дереву - чтобы ни одного не пропустить и лишних километров не намотать. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

- Хожу по лесу, примечаю какие-то коренья, которые мне пригодятся для работы с детьми. Здесь, в лесу, я достаточно зарабатываю, чтобы купить то доску какую, то инструмент, то наждачку и другие расходные материалы. Получается, сам себе спонсор. Работаю, чтобы обеспечить себя работой! Все так сплелось, что работа, а что хобби, даже не могу сказать. Но с детьми я точно работаю не из-за денег!

Кстати, во время сезона, когда течет живица, вздымщик может заработать от 4 до 7 тысяч рублей! Но это если работать без выходных, от темна до темна. Рихтиков примерно столько и зарабатывает. А еще лесом он лечится.

- Бывает, прихожу с головной болью, а ухожу нормальным, здоровым человеком. Иногда бывает, что просто отключаешься, ходишь на автомате, а потом понимаешь, что ходишь полностью без мыслей, что поймал то состояние, которого добиваются буддисты, эзотерики. Чувствую себя тогда как первобытный человек, который еще не умел мыслить словами…

Чтобы целыми днями делать надрезы, нужна физическая сила и отменное здоровье. Рихтиков не курит и не употребляет спиртное. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

ЗАЧЕМ ВЗДЫМЩИКИ СОБИРАЮТ ЖИВИЦУ?

Живица, которую собирает вздымщик, идет на борисовское ОАО «Лесохимик». Предприятие с историей: построили его в 1929 году, тогда оно называлось канифольно-скипидарный завод «Белорусский батрак». Сейчас из живицы тоже делают канифоль и скипидар. Потом эти продукты и их производные используют в лакокрасочной промышленности и еще во многих отраслях. Например, когда вы видите нанесенную на асфальт разметку, скорее всего, там есть капелька добытой Рихтиковым живицей.

Вот такие кусочки канифоли делают из живицы на предприятии "Лесохимик". Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Самое впечатляющее на «Лесохимике» - это аппаратная. Прямо центр управления космическими полетами из советских фантастических фильмов! Это не случайно.

- В восьмидесятые годы предприятие модернизировали с расчетом на то, что к нам будут привозить живицу со всего Союза, - рассказывает заместитель управляющего Юрий Трифонов. – А потом СССР распался, и наша сырьевая база оказалась ограниченной. Мы можем перерабатывать до 18 тысяч тонн живицы в год, но перерабатываем около четырех.