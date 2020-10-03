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«Наши налоги идут на дубинки ОМОНа, и нас это не устраивает». Около 30 сотрудников «Беларуськалия» остановили работу по политическим причинам

Стачки на крупнейшем белорусском предприятии, начавшиеся еще в середине августа, продолжаются до сих пор
Ольга ШУМАНСКАЯОльга ШУМАНСКАЯ
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Сотрудники "Беларуськалия" останавливают работу по политическим причинам уже более полутора месяцев

Сотрудники "Беларуськалия" останавливают работу по политическим причинам уже более полутора месяцев

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Более полутора месяцев работники калийного гиганта выражают несогласие с происходящим в стране через остановку работы. Буквально пару дней назад к ним присоединился Андрей Метнер, дежурный электрослесарь отделения сгущения и погрузки СОФ 3РУ. Об остановке работы по политическим причинам 30 сентября он заявил в социальных сетях.

- Я устал от беззакония и несправедливости в нашей стране, не могу больше оставаться в стороне, не могу дальше работать с чувством, что за мои налоги убивают, калечат и сажают в тюрьмы наших ни в чем невиновных граждан, пытаются отбирать детей у родителей и делать вид, что ничего не происходит, - заявил он в своем обращении.

С этого дня он не выходит на работу. В беседе с «Комсомолкой» Андрей Метнер пояснил, что его на такой шаг толкнуло «все, что происходит сейчас в стране».

- Я знал, что должен что-то сделать, и в какой-то момент пришло ясное понимание, что этим шагом станет остановка работы. С 2010 года, когда я первый раз увидел, как бьют невинных, многое накопилось, - говорит сотрудник «Беларуськалия» и поясняет, что не опасается возможных последствий.

- Максимум, что мне грозит - это увольнение с работы, меня могут уволить за прогулы. В своем письме руководству я написал, что отказываюсь выходить на работу по политическим причинам и перехожу в стачечный комитет. Я не боюсь увольнения, потому что деньги на жизнь я смогу заработать.

Андрей рассказывает, что близкие отнеслись к его решению с пониманием и поддержали такой шаг.

- Я сразу предупредил маму, она была взволнована. Мы целый вечер обсуждали эту ситуацию, и в итоге она сказала, что всегда будет меня поддерживать. Сестра и брат звонили мне, сказали, что это правильно. Мы так воспитаны, мы знаем, что должны поступать правильно, - говорит собеседник. - Мне очень многие сейчас пишут сообщения: «Ты - герой», «Ты - молодец». Но я не герой, я просто сделал то, что должен был сделать.

На данный момент Андрей Метнер не сидит без дела: он активно включился в дела стачкома «Беларуськалия».

Весь стачкомовский актив пересидел на сутках

В пресс-службе стачкома «Беларуськалия» «Комсомолке» пояснили, что на данный момент на предприятии остановили работу по политическим причинам 30 человек. Причем продолжается это еще с середины августа: 17-18 августа около 6000 работников заявили о забастовке, тогда добыча в шахтах была остановлена. Вскоре под давлением начальства основная часть работников вернулись к своим обязанностям, однако точечные стачки продолжаются до сих пор.

- Останавливают работу сотрудники разных рудоуправлений, цехов и служб. На данный момент 30 человек остановили работу, они не приходят на предприятие. И это только те, кто заявили об остановке работы, - пояснил пресс-секретарь стачкома. - Недавно остановил работу Андрей Метнер. Перед ним - еще двое сотрудников. Люди останавливают работу не потому, что не хотят работать, а потому что наши налоги идут на дубинки ОМОНа и нас это не устраивает.

Некоторые истории получают большой резонанс: это и история Юрия Корзуна, который приковал себя наручниками к оборудованию, и Олега Куделко, который отказался выходить с шахты. А другие проходят достаточно тихо: люди заявляют о своей позиции, пишут заявление руководству и не выходят на работу. Еще часть сотрудников присоединяются к итальянской забастовке: по итогам опроса в телеграмм-канале стачкома около 400 сотрудников ответили, что бастуют именно так.

- Руководство не идет на диалог, реагирует резко: сотрудников лишают премий, угрожают не продлить контракт или уволить, были и случаи увольнений.

К слову, активным участникам стачкома приходится сталкиваться не только с давлением руководства: по словам пресс-секретаря, весь стачкомовский актив «уже пересидел на сутках». Сроки ареста доходят и до 25 суток.

«Мы остались и идем до конца»

Факты увольнений на «Беларуськалии» среди тех, кто остановил работу по политическим причинам, подтвердил Сергей Черкасов, вице-председатель Белорусского независимого профсоюза - он сам один из таких уволенных.

- Я работал здесь электромехаником подземного горного участка. В сентябре я остановил работу, и меня в итоге уволили за прогул, в связи с тем, что забастовка была признана незаконной, - рассказывает Сергей Черкасов. - Руководство на остановку работы реагирует жестко: уволили практически всех, кто раньше останавливал работу. Много людей наказано и дисциплинарно и материально. Сколько именно людей уволили, я не могу сказать. Это несколько десятков человек. Но, несмотря на это, новые люди все равно подключаются. И подключаются осознанно, публично и смело для нынешней ситуации. У каждого из нас накипело: события августа, фашиствующие молодчики, фальсификации, насилие. Все это повлияло на нас, мы остались и идем до конца. Конечно, высокая зарплата и соцпакет - это замечательно, но есть и другие, более важные приоритеты - это свобода и чувство собственного достоинства.

К слову, уволенные с предприятия намереваются добиваться восстановления на прежние должности через суд.

- Мы решили, что будем подавать иск в суд о восстановлении на работе. Мы считаем, что это политически мотивированное увольнение, поэтому будем отстаивать свои права, - сказал Сергей Черкасов.

ОФИЦИАЛЬНО

Прокомментировать ситуацию на предприятии мы попросили руководство «Беларуськалия». Однако помощник генерального директора Вадим Шумак сказал, что не может дать устный комментарий и попросил направить официальный запрос.

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