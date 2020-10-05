«Врач нашел у сына опухоль с апельсин»: 2-летнему Ванечке из Минска могут помочь испанские врачи

Родители Ванечки мечтают, чтобы у их сына была ремиссия. Фото: Из личного архива

Жизнь семей, которые столкнулись с тяжелой болезнью, резко меняется с того момента, как им сообщают о диагнозе. Так произошло и у супругов Новыш из Минска. У их единственного ребенка, двухлетнего сына Ванечки, нашли опухоль желточного мешка крестцово-копчиковой области с метастазами в лимфоузлы и легкие. Все началось с того, что родители заметили у мальчика увеличенный лимфоузел. Началась беготня по врачам, госпитализация, обследования... В итоге один врач пальпировал у Вани прямую кишку и… нашел опухоль с апельсин.

- Мы начали лечиться. После первой химии ушли боли, мы были рады, только мое сердце переживало. Он не ходил, не сидел, только мог лежать спокойно. После второй химии он начал ходить, я опять радовалась: мой малыш вернулся… Так прошел год. Нам провели операцию и послеоперационную химию. Я не могла поверить, что все позади, не знала даже, как вернуться в обычную жизнь, - написала историю своего сына Анна, мама Ванечки.

Однако спустя время анализы мальчика оказались плохими. Снова началось лечение.

- Нам предложили сложную операцию, но предупредили, что Ваня может умереть. Мы не рискнули. И обратились за помощью в испанский госпиталь Сант Жоан де Деу в Барселоне, - рассказала нам Анна. - Клиника выставила нам счет за лечение - около 89 512 евро. Благодаря неравнодушным людям, в том числе коллегам мужа, нам удалось собрать большую сумму, и клиника нас приняла. Сейчас остается собрать на лечение около 15 232 евро.

Анна с Ванечкой уже в испанской клинике, где мальчика будут лечить по американским протоколам.

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Назначение платежа: для зачисления на счет Новыш Анны Игоревны на лечение сына Новыш Ивана Андреевича.

Можно пополнить баланс номера МТС: +375 (29) 238-46-92.

Можно также перечислить деньги на банковские карты:

Карта Приорбанка: 5489 5201 5233 1274. Срок действия: до 06/23

Карта Беларусбанка: 4255 1901 2248 0885. Срок действия: до 05/23

Контакты:

Анна, мама: +375 (44) 732-40-55 (WhatsApp)