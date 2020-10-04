Что происходило на акции протеста в Минске 4 октября 2020: большой фоторепортаж

4 октября белорусы вышли на Марш освобождения политзаключенных. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В воскресенье, 4 октября, в Минске прошла акция протеста, которую в соцсетях назвали «Марш освобождения политзаключенных». В город была стянута спецтехника, милиция объявила о работе в усиленном режиме.

Участники акции протеста собрались в колонну у стелы. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Как сообщает belapan.by, около двух часов дня в сторону стелы "Минск - город-герой" проехали водометы, автозаки, милицейские автобусы и микроавтобусы. Часть из них остановилась у обочины между стелой и гостиницей "Юбилейная", часть - у гостиницы "Планета".

Минск. 4.10.2020 г. Протестующие у стелы. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Стела по периметру была оцеплена военными, стояли металлические заграждения и колючая проволока. Рядом - милицейская машина с громкоговорителем: людям зачитывали выдержки из закона о массовых мероприятиях.

Участники акции протеста собрались в колонну у стелы. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Там были и задержания: возле Дома профсоюзов на улице Мельникайте силовики в черном задержали велосипедиста, спустя минут 15 туда подъехали три микроавтобуса, из них высыпали силовики в черной форме и задержали еще несколько человек.

Участники акции протеста собрались в колонну у стелы. Затем направились по проспекту Машерова в сторону улицы Кальварийской.

Многие пришли с флагами своих районов. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Музыка на марше протеста. Фото: Павел МАРТИНЧИК

На перекресток проспекта Машерова и улицы Заславской подъехал водомет и начал поливать людей.

Против протестующих применили водомет. Вода была без краски. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Против протестующих применили водомет. Вода была без краски. Фото: Павел МАРТИНЧИК

На перекресток проспекта Машерова и улицы Заславской подъехал водомет и начал поливать людей. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Как сообщает interfax.by, участники акции в центре Минска сломали водомет. Люди обступили его, сняли с него канистры с красящей жидкостью и вылили ее на дорогу. Водомет пустил струю воды вверх, а потом вышел из строя.

Акция протеста на Машерова. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Случились неполадки у еще одного водомета на проспекте Победителей: когда машина пустила струю воды, с нее слетели баки с красящей жидкостью и металлические конструкции.

Участники акции в центре Минска сломали водомет. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Канистры с красящей жидкостью с водомета. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Минск. 4.10.2020 г. Акция протеста у стелы. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Среди протестующих - люди разного возраста. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Протестующие продолжили движение по улице Кальварийской, дошли до станции метро "Пушкинская".

Колонна протестующих на улице Притыцкого в Минске. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Колонна протестующих на улице Притыцкого в Минске. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Минск. 4.10.2020 г. Мирная акция протеста. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Затем повернули в сторону проспекта Жукова и вышли к центру изоляции правонарушителей (ЦИП) на Окрестина, где стали скандировать: "Выпускай!".

В конце марша люди пришли к изолятору на Окрестина. Фото: Павел МАРТИНЧИК

На Окрестина люди требовали выпустить тех, кто задержан за акции протеста. Также они оставили на стене фото людей, при разных обстоятельствах погибших за то время, пока идут протесты.

На Окрестина оставили плакаты и фото. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Затем колонна дошла до станции «Михалово», где разделилась на три части: одни протестующие пошли в сторону Малиновки, другие — по улицам Уманской и Гурского. Примерно в шесть часов вечера заработал мобильный интернет, а в 18.40 были открыты все станции метро.

По информации belapan.by, участниками акции протеста стали около 100 тысяч человек. Сообщается, что в Минске и других городах в этот день задержано около 130 человек. Когда МВД сообщит цифры задержанных и участников, мы их опубликуем.

ЕЩЕ ФОТО С МАРША:

На марше была знаменитая Нина Багинская Фото: Павел МАРТИНЧИК

Флагов было множество, разного размера. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Силовики выстраивались в шеренги. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Протестующие на Машерова. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Некоторые на марш пришли с питомцами. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Акция протеста в Минске на пр.Пушкина. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Колонна протестущих на проспекте Дзержинского. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На Окрестина люди требовали выпустить тех, кто задержан за акции протеста. Фото: Святослав ЗОРКИЙ