210 рублей и почти месяц без паспорта: как получить шенгенскую визу в Беларуси при закрытых границах

Хоть визы теперь стоят не 60, а 35 евро, с учетом визового сбора (28 евро) и подорожавшего евро (больше 3 рублей) в рублях вы заплатите больше, чем год назад. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Я очень люблю путешествовать, поэтому жить при закрытых границах для меня - то еще испытание. В августе годовой литовский шенген закончился, по нему я успела посетить Литву, Польшу, Италию, Португалию и уже в марте 2020-го, перед самым закрытием границ, Германию. А потом накатила депрессия. Лежачий отдых в Турции и Египте - это хорошо, но мне больше по душе туры по городам Европы, чем жаркие восточные курорты.

Поэтому я рассудила так: да, Европа сейчас закрыта, но когда-нибудь она откроется, и я готова стать первым туристом, который туда поедет. Ну а в Доминикану можно сгонять прямо сейчас, правда, лететь туда придется с пересадкой в Париже, а для этого тоже нужна виза.

Визы для всех пока выдает только Греция

Дело было в начале сентября. Соседние страны на замке, визовые центры в большинстве своем закрыты. А те, что открыты - литовский, латвийский и польский, - выдают шенген только для небольшого круга лиц (моряки, работники этих стран, родственники граждан и др.), куда я, увы, не попадала. Сайты некоторых визовых центров не обновлялись несколько месяцев, на звонки никто не отвечал. А вот сайт визового центра Греции обнадежил: было написано, что шенгенские визы они выдают, хотя въезд в Грецию для белорусов закрыт. «Да, въезд закрыт, но визы делаем, - подтвердила девушка по телефону. - Можно ведь сделать шенгенскую визу заранее и поехать, когда границы откроются».

А ведь в Греции я еще не была - отличный вариант! Из необходимых документов: заполненная анкета, справка о зарплате за 6 месяцев, бронь отеля, фото и копии паспорта. Удивительно, даже бронь билетов не нужна. Записалась на прием в визовый центр через неделю (свободных дат - хоть каждый день). Забегая вперед, скажу: это до сих единственный вариант получения шенгена в Минске.

Кроме стандартного Египта, для для белорусов открыты экзотические (но очень дорогие) Мальдивы, Танзания и Доминикана. Фото: pixabay.com.

210 рублей за визу и 26 дней без паспорта

Документы были собраны за пару дней, и в пятницу в 9 утра я была в визовом центре. Честно говоря, никогда не видела его таким пустым: кроме меня был только один китаец, получавший визу типа С.

Я сделала фото на месте за 10 рублей (не советую: есть шанс, что вас даже мать на нем не опознает) и попросила смс-оповещение (4 рубля), после чего документы и паспорт забрали, отправив меня в кассу оплачивать услуги. Из неприятного: хоть визы теперь стоят не 60, а 35 евро, с учетом визового сбора (28 евро) и подорожавшего евро (больше 3 рублей) в рублях вы заплатите больше, чем год назад. Итого в чеке: 210 рублей за визу. У меня с собой были евро, но на кассе их брать отказались: только в рублях.

В этот же вечер я получила смс о том, что мои документы обрабатываются в консульстве Греции (то есть уже долетели до Москвы). Зря порадовалась такой оперативности: после этого последовало 15 дней тишины, хотя максимальный срок изготовления визы - 14 дней. Смс о готовности не приходило, зато новости о том, что Литва и Польша хотят упростить въезд для белорусов, заставляли покусывать локти. Не выдержав, на 17-й день я позвонила в визовый центр, где подтвердили: документы все еще в Москве, почему – неизвестно, связь они с консульством не поддерживают. Спустя день со мной связались с российского номера и сообщили, что хотят получить от меня еще и бронь авиабилетов в Грецию. Спасибо, что не оплаченные, - подумала я и отправила на электронный адрес единственный возможный вариант: рейс Минск - Амстердам - Афины. Спустя два дня снова звонок: такие билеты нам уже не подходят, правила перелетов поменялись. Нужны любые билеты не через Евросоюз, иначе мы вернем вам пустой паспорт. Обшарив всевозможные сайты и перебрав десятки вариантов, нашла рейс Минск - Стамбул - Афины.

Спустя день - звонок с того же номера, и я понимаю: если бы все было в порядке, не стали бы звонить, а просто прислали бы смс.

- Алла, здравствуйте. Вы не могли бы найти билеты через любую страну, кроме Турции и Европейского союза? Вчера правила поменялись.

- Может, как-то конкретизируете какие? Я могу долго перебирать 200 стран, - начинаются злиться я.

- Ну, мы же не туристическое агентство! Попробуйте Бахрейн, Каир или Лондон. Один москвич нашел билеты через Бахрейн, может, и вам повезет.

- Погодите, а разве белорусу не нужна транзитная виза, чтобы попасть в Великобританию?

- Нет, вы просто не должны выходить из аэропорта.

На поиски подходящего рейса ушло еще два вечера. В итоге нашла всего один возможный вариант: Минск - Москва - Лондон - Афины. И то лишь благодаря тому, что перелеты в Россию из Минска возобновились, иначе и его бы не было. Правда, пришлось параллельно перебронировать жилье - рейс оказался позже. С учетом платной отмены бронирования авиабилетов я потеряла еще примерно 25 рублей.

Спустя дня четыре пришло долгожданное смс: ваши документы готовы, забирайте. В паспорте меня ждал годовой «мультик» с фотографией, на которой меня не узнала мама (и это не шутка).

Из возможных вариантов получения туристической визы оказалась только Греция. Фото: pixabay.com.

СОВЕТЫ ПУТЕШЕСТВЕННИКАМ

1. Без надобности визу лучше пока не делать - дорого и нервно. По возможности делайте визу через консульство напрямую - нет смысла платить почти 30 евро визовому центру, который ничем вам не поможет. Но если срочно нужна виза для стыковки - вся надежда только на греческое консульство и билеты через Лондон.

2. Гуманитарная виза за 11 евро, которую сейчас выдает Польша, не подойдет для туризма. По ней можно один раз выехать из страны и вернуться при необходимости (или получать убежище/вид на жительство). Но работать по ней вы не сможете, а что делать в Польше долго без работы - не ясно.

3. Хороший вариант по бесплатному бронированию билетов - сайт expedia.com. Бронь нужно отменить в тот же день, можно сразу после бронирования. Деньги за билет списываются у вас с карты, а потом возвращаются за вычетом пары долларов.

4. Записывайтесь на подачу визы после зарплаты. Будет хорошо, если на вашей карте останется минимум 40 евро на каждый день пребывания. Для справки о зарплате придется пойти в банк и заплатить за нее 4 - 10 рублей.

5. Не забудьте, что перед вылетом в большинство стран вам понадобится ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до путешествия. Его можно получить за 40 рублей в центрах гигиены и эпидемиологии города. Лучше заранее: если он окажется положительным, можно будет попытаться успеть вернуть деньги за билеты.

КСТАТИ

Куда можно слетать белорусу в октябре?

1. Можно успеть до конца сезона в Египет и Тунис. Недорогие путевки, бесплатную визу в Тунис вам поставят в паспорт по прилете, никаких карантинов и тестов не нужно.

2. Турция, Албания и Черногория пускают без виз и даже без тестов на коронавирус. Но тем, кто вернулся в Беларусь из Черногории, предстоит посидеть дома в самоизоляции.

3. Занзибар - без тестов и карантина, визу штампуют по прилете, цена - 60 долларов. Последующая самоизоляция в Беларуси не нужна.

4. ОАЭ - дорогие перелеты со стыковками в Киеве, виза по прилете и аж два ПЦР-теста: один по прилете и еще один - по вылете.

5. Мальдивы и Доминиканская Республика - дорогущие перелеты, а по возвращении еще и двухнедельная самоизоляция.

6. В Латвию и Литву можно поехать автобусом и на автомобиле, но с отрицательным результатом ПЦР-теста на руках и последующей самоизоляцией на две недели. Сейчас турагентства также рассматривают возможность организованных автобусных туров в Польшу, где по приезде вам сделают тест и отпустят спокойно путешествовать по стране, а не сидеть на карантине.

7. Можно попасть в Украину на самолете, автомобиле или автобусе, но по возвращении вас ждет двухнедельная самоизоляция. Кстати, долететь из Киева до Львова или Одессы сейчас можно МАУ всего за 18 евро.

8. Дважды в неделю можно улететь с пройденным ПЦР-тестом из Минска в Москву, но цены на билеты сопоставимы с недельным отдыхом в Египте.

*Средние цены на двоих за 7 дней отдыха с проживанием у разных операторов.