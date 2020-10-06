«У моей собаки польский паспорт, и ее признали товаром!»: болонку Василису не пустили с хозяйкой в Беларусь

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Третью неделю на западных границах республики ситуация периодически напоминает коллапс. Так, по данным Госпогранкомитета, утром 5 октября выезда из Беларуси в Литву, Латвию и Польшу ожидали более 1030 фур. Очереди из большегрузов есть везде, самая большая - на границе с Литвой. В пункте пропуска «Каменный Лог» - около 250 машин, в пункте пропуска «Бенякони» - более 170. Около 130 грузовых авто ожидали выезда в ЕС в «Привалке» и «Котловке». Примерно такое же количество машин было в очередях было в «Брузгах» на белорусско-польской границе.

Но трудности есть и у тех, кто въезжает в Беларусь.

- Не разрешили провести пачку порошка и литровую банку ополаскивателя для белья, - рассказывает водитель-дальнобойщик Юрий. - Я много лет езжу, и на моей памяти на белорусско-польской границе таких требований не предъявляли никогда.

С другими трудностями столкнулась Мария Крапивницкая. Она белоруска, но постоянно живет и работает в Польше. По словам Марии, в Минске, где живут ее родители, она не была с января - вмешались коронавирус и карантин. Приехать в Беларусь удалось только в конце сентября, но ехала Мария не одна, а с новым домашним питомцем - мальтийской болонкой Василисой.

- Мои родители очень хотели ее увидеть, попросили сделать все документы и привезти, чтобы познакомиться, - рассказывает Мария.

Девушка так и поступила: сделала собаке паспорт, все необходимые прививки, за сутки до поездки отвезла к ветеринару, тот поставил в документах все необходимые отметки.

24 сентября Мария без всяких сложностей пересекла польскую часть границы в пункте пропуска «Брузги», прошла паспортный контроль у белорусов и, по совету водителей рейсового автобуса, в котором ехала из Варшавы, заполнила таможенную декларацию на собаку.

- Но сотрудница таможни сразу же сообщила, что с собакой меня не пропустят, поскольку действует бестоварный въезд, а болонка Василиса для таможни - такой же товар, как коробка конфет или пачка порошка. Интересный момент: поскольку у моей собаки оказался польский паспорт, ее признали зарубежным товаром, с таким в Беларусь точно нельзя, - говорит Мария. - Я пыталась уговорить таможенников, показывала все свои документы (белорусский паспорт, вид на жительство в Польше, польскую прописку) и документы собаки. Я стала настаивать, чтобы позвали начальника смены. За меня вступились водители, сказали что они не оставят меня, пока не решится вопрос, только тогда пошли за начальником.

Начальник смены пришел, девушку выслушал, но вопрос решать не стал. И Марию вместе с багажом и собакой высадили из автобуса, поставив штамп об отказе на въезд в Беларусь на декларации.

- Фактически мне предложили два варианта. Либо возвращаться обратно в Польшу, либо вызывать кого-то, кто приедет на границу и заберет собаку. Я не могла вернуться, так как в Минске нужно было сдавать госэкзамены. Их уже переносили на сентябрь, пропустить было невозможно. У моего парня в тот день намечалась рабочая командировка, он бросил все дела и поехал из Варшавы в «Брузги», чтобы забрать Василису.

Мария вспоминает, что в ожидании своего молодого человека она почти пять часов сидела в пустом помещении, ей нельзя было выходить на улицу выгулять собаку, пускали только в туалет. Когда операция по передаче Василисы состоялась, трудности не закончились.

- После того, как я отдала собаку, начальник смены вывел меня за шлагбаум и оставил. Я с сумками, без связи, не очень понимаю, где именно нахожусь. Мой автобус давно уехал без меня, спасибо, водитель перед отъездом дал мне свой телефон, я смогла связаться с родителями, они приехали за мной из Минска.

Сотрудники Гродненской региональной таможни обещали прокомментировать ситуацию. Как только мы получим комментарий, сразу опубликуем его.

ОФИЦИАЛЬНО

«Таможенная служба выполняет все санитарные нормы, которые требуются в условиях пандемии»

По словам председателя Госкомтаможни Юрия Сенько, сейчас действуют нормативно-правовые акты, которые дают возможность физическим лицам перемещать через границу только товары, предназначенные для личного пользования.

- Если они предназначены для коммерческого использования, то нужно либо уплатить таможенную пошлину, либо гражданин возвращает их обратно, сдает на хранение - в зависимости от его решения. Такие более жесткие условия введены во многих странах. В ЕС, например, нельзя ввезти один бутерброд, они заставят его выбросить в специальный контейнер. То есть каждая страна защищает свой импорт, безопасность, порядок. Это обязательное условие, - приводит БелТА слова Юрия Сенько.

Объясняя ситуацию на границе, в частности, очереди большегрузов и практику бестоварного въезда, глава таможенного комитета отметил, что делается все возможное, чтобы исключить завоз инфекции:

- Таможенная служба выполняет все санитарные нормы, которые требуются в условиях пандемии. Это касается и того, чтобы исключить перемещение товаров, которые могут каким-то образом повлиять на безопасность людей.

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