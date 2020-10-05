С 2021 года белорусам начнут выдавать биометрические паспорта и ID-карты: зачем они нужны и сколько стоят

С нового года белорусам начнут выдавать биометрические паспорта и ID-карты. Фото: sb.by.

В МВД готовятся к массовой выдаче паспортов и карт нового образца. Национальный центр электронных услуг провел в конце сентября во всех облисполкомах семинары по вопросам внедрения ID-карт и биометрических паспортов.

- Убеждены, что биометрические документы будут востребованы у граждан Беларуси. Они заменят целую линейку документов, которые действуют на данный момент в республике, - приводит БелТА слова начальника департамента по гражданству и миграции МВД Алексея Бегуна.

Напомним, впервые о биометрических паспортах и ID-картах заговорили еще в 2009 году, но сроки их ввода постоянно смещались. Возможно, нынешняя попытка ввести новые документы с 1 января 2021 года окажется успешной.

Как выглядит биометрический паспорт?

Так же, как обычный, но в его обложку вшит чип, на котором записана электронная информация о владельце: персональные данные, фото, электронная цифровая подпись, отпечатки пальцев.

Для чего он нужен?

Паспорт будет предназначен исключительно для выездов за границу. По словам начальника департамента по гражданству и миграции МВД Алексея Бегуна, новый документ облегчит прохождение контроля на границе, упростит определенные механизмы получения виз, увеличит степень защиты паспорта от подделки. Также это очередной шаг к либерализации визового режима. Некоторые страны говорят о том, что внедрение биометрических документов способствует облегчению визового режима.

Зачем вводят ID-карту?

Вместе с новым паспортом гражданам будут выдавать пластиковую ID-карту. Она заменит некоторые функции сегодняшнего паспорта и в будущем станет единственным документом, удостоверяющим личность. Госорганы и банки смогут с помощью ID-карты клиента проводить его идентификацию и аутентификацию. Банки, в свою очередь, получат возможность использовать электронную цифровую подпись клиента как аналог физической подписи при осуществлении банковских операций.

ID-карты будут выдаваться, кроме граждан Беларуси, также постоянно проживающим в стране иностранцам и лицам без гражданства. Срок их действия, как и обычного паспорта, составит 10 лет. Выдаваться они будут в подразделениях Департамента по гражданству и миграции.

Паспорт и ID-карта будут выдаваться в обязательном порядке с 14 лет. Также ID-карта может быть выдана и по желанию законных представителей несовершеннолетнего ребенка с момента его рождения.

Почему так долго тянули с началом выдачи?

Впервые идея введения биометрических паспортов появились после терактов в США 11 сентября 2001 года. Основная цель - идентификация граждан для защиты от терроризма. Первой страной, где начали выдавать новые паспорта, стал в 2004 году Пакистан. С 2005 года биометрические документы ввели в США - сначала для дипломатов и чиновников, потом - для всех остальных. В 2010 году подключилась Россия, в 2013-м - Израиль, затем - европейские страны. В Украине биометрические паспорта ввели пять лет назад.

Таким образом, на данный момент биометрические паспорта выдают во всех наших странах-соседках: России, Украине, Польше и Прибалтике. Также их давно ввели во многих странах бывшего СССР: в Туркменистане - с 2008 года, Казахстане и Молдове - с 2009-го, в Узбекистане - с 2011-го.

Пробные образцы белорусских биометрических паспортов показали еще в 2015 году. Тогда же обещали их начать выдавать с начала 2019 года. Потом - с начала 2020-го. Сроки все время сдвигались. В МВД говорили: технология непростая, нужно отладить все механизмы. А потом в процесс настройки вмешалась пандемия коронавируса. Оказалось, что специалисты из Латвии и Китая не смогли приехать, чтобы наладить оборудование по снятию биометрических данных. Планируется, что новые паспорта и карты начнут выдавать с 1 января 2021 года.

Сколько будут стоить новые документы?

Стоимость ID-карты в Беларуси составит одну базовую - сегодня это 27 рублей, а биометрического паспорта - 3 базовые, 81 рубль. Итого: 108 рублей за полный комплект документов (стоимость получения нынешнего паспорта - одна базовая, то есть 27 рублей). Заявляется, что срочно менять паспорта всей стране не придется, в первое время будут действовать и старые и новые.

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