400+ случаев коронавируса в день в апреле и октябре 2020: сравнили глобальную разницу в поведении белорусов при одинаковых цифрах

Люди в масках встречаются сейчас намного реже, чем в разгар первой волны коронавируса. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В субботу, 3 октября я была в столичном кинотеатре на вечернем сеансе. Все как в старые добрые докоронавирусные времена: полный зал зрителей, ни одного человека в маске, никакой шахматной рассадки и полный игнор антисептика для рук на входе. А между тем количество заболевших коронавирусом 2 октября в Беларуси второй раз за год перевалило за 400. Минздрав признает, что ситуацию уже можно назвать второй волной, но о каких-то экстренных мерах профилактики пока не сообщается.

То ли дело было весной, когда мы только приближались к таким показателям. Напомню, что в Беларуси количество заболевших за сутки превысило четыре сотни 9 апреля - их оказалось 420. Дальше коронавирусная волна стремительно пошла в рост. Своего пика она достигла в апреле, чуть-чуть не дотянув до тысячи случаев - по официальной статистике было 973 заболевших в день было 29 апреля.

Школьникам на неделю продлили весенние каникулы, когда количество случаев коронавируса перевалило за 100 в день

Во время первой волны мы были намного бдительнее. Так, еще в конце марте, когда счет подтвержденных случаев ковида шел на единицы и десятки, в кинотеатрах уже изменили схему рассадки зрителей, которых и так стало заметно меньше, Белпочта начала выдавать пенсии и пособия на дому. Представители разных религий собирались на совместную молитву об избавлении от пандемии коронавируса, митрополит Павел окроплял Минск святой водой с вертолета, а православные и католические священники призывали прихожан воздержаться от посещения храмов на Пасху.

В многолюдных местах маска сейчас снова обязательна. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Самолеты спешно возвращали белорусов из-за границы специальными чартерными рейсами. В работу общественного транспорта столицы были внесены изменения - время пик с утра продлевалось до 10 часов. В вузах смещалось начало занятий, а студенты требовали перехода на удаленку, обещая устроить забастовку в случае отказа. В поликлиниках для температурящих больных организовали отдельный вход и начали ограничивать плановые обследования. Сообщение о том, что Минздрав открыл благотворительные счета для сбора средств на борьбу с коронавирусом, когда в Беларуси был подтвержден 81 случай коронавирусной инфекции. А Владимир Караник, который возглавлял министерство в то время, выразил уверенность, что вспышки коронавируса не будет, и ситуация не выйдет из-под контроля.

Между тем белорусы, как показали итоги соцопроса, к тому времени стали избегать мест массового скопления людей, ограничили посещение торговых центров, стали реже пользоваться общественным транспортом начали обрабатывать антисептиком не только руки, но и телефоны. Посещение пожилых родственников начали дозировать, а еду и продукты – все чаще заказывать с доставкой. Айтишники первыми показали пример перехода на удаленный режим работы.

Совмин ограничил проведение в стране культурно-массовых, спортивных и научных мероприятий с участием зарубежных представителей, а прибывших из-за границы обязали на 2 недели самоизолироваться, когда прирост коронавируса был максимум 58 случаев в день.

В начале апреля, когда уже было известно о первых смертях от коронавируса в нашей стране, десятки тысяч белорусов подписались под петицией с требованием ввести в Беларуси карантин. Школьникам на неделю продлили весенние каникулы, когда количество диагностированных случаев коронавируса перевалило за 100. Потом каникулы увеличились еще на неделю, после чего часть школьников вообще перестали посещать школу и учились дома. На дистанционное обучение позже перешли и студенты.

Перчатки как средство индивидуальной защиты осталось в прошлом - врачи считают, что от простого мытья рук эффекта намного больше. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Когда было 420 заболевших в сутки, самоизоляции стала обязательной

9 апреля, когда в Беларуси было зарегистрировано 420 заболевших за сутки, Совмин официально установил требования по самоизоляции. Она стала обязательной как для больных ковидом, так и для контактов первого и второго уровня.

Хоть священники и призывали верующих воздержаться от посещения храмов, но многие прихожане принесли традиционную пасхальную снедь на освящение и от присутствии праздничных службах не отказались.

О надбавке медикам, работающим с ковидными пациентами, мы услышали, когда общее количество случаев коронавируса в стране было чуть более 2200, в том числе 301 медработник.

В Витебской области, где вспышка коронавируса была особенно сильной, упущениями в работе по снижению роста COVID-19 занималась прокуратура.

Больных пневмонией , нуждавшихся в госпитализации становилось все больше. Поэтому 15 апреля Минздрав постановил лечить пациентов с легким течением коронавируса и нетяжелыми пневмониями на дому. Переболевшие ковидом начали сдавать плазму в помощь тем, кому предстояло бороться с инфекцией. Айтишники покупали врачам маски, Польша направляла в Беларусь гуманитарные грузы, а неравнодушные белорусы продолжали собирать средства на проекты в поддержку медиков.

Совместно молятся сейчас не об избавлении от коронавируса, а об освобождении задержанных

Сравним сегодняшнюю ситуацию? Людей в масках очень мало не только в кинотеатрах, но и в любых других местах большого скопления народа. В магазинах это средство защиты чаще всего используют только продавцы. Удаленно работают только единицы. Дети ходят в школу, даже если там есть заболевшие среди учеников и учителей. В церкви люди ходят как ни в чем не бывало. Совместно молятся сейчас не об избавлении от коронавируса, а об освобождении задержанных на акциях протеста. А средства всем миром собирают на оплату штрафов пострадавшим в ходе тех же акций. Приоритеты сместились, а коронавирус тем временем снова на подъеме.

Те, кому предстоит много времени провести среди большого скопления людей, выходят на улицы в масках. Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Последнее время мы видим, что рост заболеваемости продолжается. И уже сейчас можно говорить, что это вторая волна. Мы наблюдаем аналогичную картину в других странах Европы и мира, - передает БелТА заявление Александра Пацеева, начальника главного управления организации медицинской помощи Минздрава.

Ко второй волне спокойнее относится не только народ, утративший интерес к защитным маскам, но и Минздрав, накопивший уже определенный опыт в борьбе с инфекцией.

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