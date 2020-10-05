«Уже пришло около 400 предложений»: до 25 октября белорусы могут делиться идеями, как изменить Конституцию

Основных претензий к действующей Конституции две: в Беларуси фактически нет разделения трех ветвей власти, а полномочия президента не ограничены по сроку. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

2 октября белорусский парламент открыл осеннюю сессию (напомним, это происходит дважды в год - в октябре и апреле). Журналистов независимых СМИ туда не пустили, сославшись на коронавирус, но сообщили, что депутаты уже начали работать над обновлением Конституции. И предложили гражданам Беларуси присылать свои предложения о том, что нужно изменить в Основном законе страны. Если вам есть что сказать по этому поводу, депутаты просят отправлять письма по электронной почте Zakon@house.gov.by до 25 октября.

Как пояснили «Комсомолке» в пресс-службе парламента, за первые четыре дня депутаты получили около 400 предложений! Причем люди по невнимательности присылают их не только на указанный адрес почты, но и на все остальные, которые есть на сайте.

В сообщении на сайте Палаты представителей говорится, что собранные материалы обобщат и проанализируют. Правда, на предложения граждан отвечать никто не должен, это не регулируется законом «Об обращениях граждан и юридических лиц».

А что не так с действующей Конституцией?

Разговоры о необходимости изменения действующей Конституции ходили много лет, но усилились в преддверии президентских выборов в 2020 году. Основных претензий к действующей Конституции две. Первая: в Беларуси фактически нет разделения трех ветвей власти - законодательной, исполнительной и судебной. На практике это выливается в то, что исполнительная власть в лице президента зачастую главенствует над судами и парламентом. Вторая претензия - в 2004 году убрали ограничение по времени пребывания на посту президента, составлявшее до того два срока. Это и сделано возможным шестой срок Александра Лукашенко.

В 2020 году о необходимости провести референдум и изменить Конституцию заявил потенциальный кандидат в президенты Виктор Бабарико. Он предлагал вернуть Конституцию 1994 года, в которой «уже было предусмотрено и ограничение президентских сроков, и разделение (настоящее) трех ветвей власти».

Александр Лукашенко в августе сказал, что работа над изменениями в Конституцию уже ведется, но исключил возможность возвращения к основному документу страны образца 1994 года. Он встретился с председателем Верховного суда Валентином Сукало и попросил его подключиться к работе, «покрутить, высказать свое мнение, что им нравится, не нравится, свои соображения».

- Я хочу, чтобы вы, все-таки как опытный человек, свое слово сказали. Многие хотят - и в самом судейском сообществе - некой независимости. Хотя я готов с кем угодно спорить, что самый независимый суд - в Беларуси. Пусть никто не смеется, - сказал Лукашенко.

Были еще его высказывания о Конституции «не под женщину» и предложение допускать к выборам президента только после службы в армии, но никакой конкретики на начало октября так и не появилось. Поэтому вопросы о том, у нас будет новая Конституция или изменения внесут в старую, что конкретно президент хочет изменить и сколько времени это займет, остаются открытыми.

Как вносятся изменения в Конституцию и может ли их инициировать не президент?

В соответствии со статьей 74 Конституции, для этого нужно провести республиканский референдум. Инициировать его проведение можно тремя способами: по инициативе президента, по предложению Палаты представителей и Совета Республики, или же по предложению не менее 450 тысяч граждан, обладающих избирательным правом, в том числе не менее 30 тысяч граждан от каждой из областей и города Минска. Правда, тут есть много нюансов, возникших благодаря изменениям в Конституцию 1996 года. Первый - даже если собрать необходимые подписи, предложение о проведении референдума вносится на рассмотрение президента, второй - юридическая сила решения, принятого на референдуме, также определяется указом президента.

Несколько попыток организовать проведение общереспубликанского референдума кем-то, кроме действующей власти, были безуспешными. Так, в 2010 году референдум по вопросам размера таможенных пошлин предложила провести Партия БНФ, но экспертиза Минюста и Генпрокуратуры показала, что референдум по этому вопросу нельзя провести.

Газета «Салідарнасць» рассказывала, что в 2012 году ЦИК отказал бывшему кандидату в президенты Дмитрию Уссу в регистрации инициативной группы по подготовке референдума об изменении избирательного законодательства.

А в 2020 году потенциальный кандидат в президенты Виктор Бабарико предложил создать инициативную группу по проведению республиканского референдума для возврата к первой версии Конституции. Но затем Бабарико и его ближайшие соратники оказались в СИЗО. В штабе экс-кандидата пояснили, что эти вопросы остаются в повестке, но ушли на второй план из-за последних событий в стране, связанных с насилием и арестами.