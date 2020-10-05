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«Мы не смогли раньше. Сможем сейчас». Под бело-красно-белыми флагами на улицу вышли пенсионеры

Когда они проходили МГЛУ, к окнам подошли студенты. «Бабушки за вас!» - крикнули молодежи пенсионеры
Мария ЭЛЕШЕВИЧМария ЭЛЕШЕВИЧ
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5 октября пенсионеры устроили свой протест

5 октября пенсионеры устроили свой протест

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Цёплы бабулін і дзядулеў пратэст» - так анонсировался митинг пенсионеров, который прошел в понедельник. После обеда 5 октября около Красного Костела собрались пенсионеры (но больше пенсионерки). В руках у многих - плакаты, цветы, красно-белые зонты и одежда в этих же цветах.

Женщины и мужчины (но их было значительно меньше) собрались после обеда около Красного костела

Женщины и мужчины (но их было значительно меньше) собрались после обеда около Красного костела

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

С плакатами, флагами и цветами

С плакатами, флагами и цветами

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

И с красно-белыми деталями в одежде

И с красно-белыми деталями в одежде

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пришел на протест пенсионеров и поэт Ян Гриб

Пришел на протест пенсионеров и поэт Ян Гриб

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Флагов было относительно немного

Флагов было относительно немного

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

А вот божественных отсылок - достаточно

А вот божественных отсылок - достаточно

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Я - пенсионерка. Я - наблюдатель на выборах с 2010 года. Я - свидетель фальсификаций», «Пенсионеры за перемены», «Пенсионеры против всякого беззакония, насилия и лжи», «Мы не смогли раньше. Сможем сейчас» - это некоторые из плакатов, которые принесли пенсионеры.

Пенсионеры планировали пройти по площади, но потом решили прогуляться вдоль проспекта

Пенсионеры планировали пройти по площади, но потом решили прогуляться вдоль проспекта

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

За митингом пенсионеров наблюдали из общественного транспорта

За митингом пенсионеров наблюдали из общественного транспорта

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пару часов пенсионеры гуляли по городу

Пару часов пенсионеры гуляли по городу

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Скандировали лозунги и аплодировали

Скандировали лозунги и аплодировали

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сначала женщины и мужчины хотели пройти круг по площади и разойтись, но все-таки решили прогуляться по проспекту.

Показывали написанные от руки плакаты

Показывали написанные от руки плакаты

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Мы не смогли раньше. Сможем сейчас» - один из плакатов

«Мы не смогли раньше. Сможем сейчас» - один из плакатов

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Марш пенсионеров в Минске, 5 октября

Марш пенсионеров в Минске, 5 октября

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На протест собралось больше сотни женщин и немного мужчин

На протест собралось больше сотни женщин и немного мужчин

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Максим Знак, юрист. Находится под стражей

Максим Знак, юрист. Находится под стражей

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Протест назвали «Теплым бабушкиным и дедушкиным»

Протест назвали «Теплым бабушкиным и дедушкиным»

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сок участницам протеста принес посторонний молодой человек

Сок участницам протеста принес посторонний молодой человек

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Девушка - подарила цветы

Девушка - подарила цветы

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Еще одна девушка - принесла конфеты

Еще одна девушка - принесла конфеты

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пенсионеры поддерживали один одного

Пенсионеры поддерживали один одного

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Поддерживали во всех смыслах. В прямом и метафорично

Поддерживали во всех смыслах. В прямом и метафорично

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Когда колонна шла недалеко от цирка, из машины вышла девушка и подарила участницам цветы. Был еще молодой человек, который раздавал сок в небольших коробочках и воду. Когда колонна проходила МГЛУ, к окнам в вузе подошли студенты. «Бабушки за вас!» - выкрикнул кто-то из колонны. Было и «Молодцы!», «Не сдавайтесь!», «Вместе мы сила!» - от пенсионеров студентам.

Пенсионеры проходили мимо лингвистического университета. Студенты подошли к окнам

Пенсионеры проходили мимо лингвистического университета. Студенты подошли к окнам

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Студенты вывесили из окна бело-красно-белый флаг

Студенты вывесили из окна бело-красно-белый флаг

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Студенты высказывали солидарность жестами, пенсионеры - плакатами и лозунгами

Студенты высказывали солидарность жестами, пенсионеры - плакатами и лозунгами

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Бабушки за вас!» - кричали студентам с улицы

«Бабушки за вас!» - кричали студентам с улицы

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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