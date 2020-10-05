«Мы не смогли раньше. Сможем сейчас». Под бело-красно-белыми флагами на улицу вышли пенсионеры

5 октября пенсионеры устроили свой протест Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Цёплы бабулін і дзядулеў пратэст» - так анонсировался митинг пенсионеров, который прошел в понедельник. После обеда 5 октября около Красного Костела собрались пенсионеры (но больше пенсионерки). В руках у многих - плакаты, цветы, красно-белые зонты и одежда в этих же цветах.

Женщины и мужчины (но их было значительно меньше) собрались после обеда около Красного костела Фото: Святослав ЗОРКИЙ

С плакатами, флагами и цветами Фото: Святослав ЗОРКИЙ

И с красно-белыми деталями в одежде Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пришел на протест пенсионеров и поэт Ян Гриб Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Флагов было относительно немного Фото: Святослав ЗОРКИЙ

А вот божественных отсылок - достаточно Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Я - пенсионерка. Я - наблюдатель на выборах с 2010 года. Я - свидетель фальсификаций», «Пенсионеры за перемены», «Пенсионеры против всякого беззакония, насилия и лжи», «Мы не смогли раньше. Сможем сейчас» - это некоторые из плакатов, которые принесли пенсионеры.

Пенсионеры планировали пройти по площади, но потом решили прогуляться вдоль проспекта Фото: Святослав ЗОРКИЙ

За митингом пенсионеров наблюдали из общественного транспорта Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пару часов пенсионеры гуляли по городу Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Скандировали лозунги и аплодировали Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сначала женщины и мужчины хотели пройти круг по площади и разойтись, но все-таки решили прогуляться по проспекту.

Показывали написанные от руки плакаты Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Мы не смогли раньше. Сможем сейчас» - один из плакатов Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Марш пенсионеров в Минске, 5 октября Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На протест собралось больше сотни женщин и немного мужчин Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Максим Знак, юрист. Находится под стражей Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Протест назвали «Теплым бабушкиным и дедушкиным» Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сок участницам протеста принес посторонний молодой человек Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Девушка - подарила цветы Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Еще одна девушка - принесла конфеты Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пенсионеры поддерживали один одного Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Поддерживали во всех смыслах. В прямом и метафорично Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Когда колонна шла недалеко от цирка, из машины вышла девушка и подарила участницам цветы. Был еще молодой человек, который раздавал сок в небольших коробочках и воду. Когда колонна проходила МГЛУ, к окнам в вузе подошли студенты. «Бабушки за вас!» - выкрикнул кто-то из колонны. Было и «Молодцы!», «Не сдавайтесь!», «Вместе мы сила!» - от пенсионеров студентам.

Пенсионеры проходили мимо лингвистического университета. Студенты подошли к окнам Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Студенты вывесили из окна бело-красно-белый флаг Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Студенты высказывали солидарность жестами, пенсионеры - плакатами и лозунгами Фото: Святослав ЗОРКИЙ