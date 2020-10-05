«Мы не смогли раньше. Сможем сейчас». Под бело-красно-белыми флагами на улицу вышли пенсионеры

5 октября пенсионеры устроили свой протест
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
«Цёплы бабулін і дзядулеў пратэст» - так анонсировался митинг пенсионеров, который прошел в понедельник. После обеда 5 октября около Красного Костела собрались пенсионеры (но больше пенсионерки). В руках у многих - плакаты, цветы, красно-белые зонты и одежда в этих же цветах.
Женщины и мужчины (но их было значительно меньше) собрались после обеда около Красного костела
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
С плакатами, флагами и цветами
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
И с красно-белыми деталями в одежде
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Пришел на протест пенсионеров и поэт Ян Гриб
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Флагов было относительно немного
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
А вот божественных отсылок - достаточно
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
«Я - пенсионерка. Я - наблюдатель на выборах с 2010 года. Я - свидетель фальсификаций», «Пенсионеры за перемены», «Пенсионеры против всякого беззакония, насилия и лжи», «Мы не смогли раньше. Сможем сейчас» - это некоторые из плакатов, которые принесли пенсионеры.
Пенсионеры планировали пройти по площади, но потом решили прогуляться вдоль проспекта
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
За митингом пенсионеров наблюдали из общественного транспорта
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Пару часов пенсионеры гуляли по городу
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Скандировали лозунги и аплодировали
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Сначала женщины и мужчины хотели пройти круг по площади и разойтись, но все-таки решили прогуляться по проспекту.
Показывали написанные от руки плакаты
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
«Мы не смогли раньше. Сможем сейчас» - один из плакатов
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Марш пенсионеров в Минске, 5 октября
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
На протест собралось больше сотни женщин и немного мужчин
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Максим Знак, юрист. Находится под стражей
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Протест назвали «Теплым бабушкиным и дедушкиным»
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Сок участницам протеста принес посторонний молодой человек
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Девушка - подарила цветы
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Еще одна девушка - принесла конфеты
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Пенсионеры поддерживали один одного
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Поддерживали во всех смыслах. В прямом и метафорично
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Когда колонна шла недалеко от цирка, из машины вышла девушка и подарила участницам цветы. Был еще молодой человек, который раздавал сок в небольших коробочках и воду. Когда колонна проходила МГЛУ, к окнам в вузе подошли студенты. «Бабушки за вас!» - выкрикнул кто-то из колонны. Было и «Молодцы!», «Не сдавайтесь!», «Вместе мы сила!» - от пенсионеров студентам.
Пенсионеры проходили мимо лингвистического университета. Студенты подошли к окнам
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Студенты вывесили из окна бело-красно-белый флаг
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Студенты высказывали солидарность жестами, пенсионеры - плакатами и лозунгами
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
«Бабушки за вас!» - кричали студентам с улицы
Фото: Святослав ЗОРКИЙ