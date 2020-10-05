Министр финансов Беларуси: «Бюджет на 2021 год сохранится с дефицитом»

В этом году из бюджета будет потрачено все, что было накоплено в прошлые годы. Фото: Таисия ЧЕРНУХО

В этом году из-за ситуации с нефтью и замедления экономического роста на фоне пандемии республиканский бюджет недополучит 5,6 млрд рублей. Такую информацию содержит проект Основных направлений бюджетно-финансовой и налоговой политики на 2021–2023 годы.

Впрочем, бюджет 2020-го года сразу планировался с дефицитом, правда, сумма была в шесть раз меньше, но сперва она выросла с изначальных 900 млн до 2,1 млрд рублей из-за сложностей с поставками в Беларусь нефти, а позже выросла еще из-за коронакризиса. В начале августа министр финансов Юрий Селиверстов пояснил, что у Минфина есть остатки в белорусских рублях - 3,6 млрд рублей, накопленные за предыдущие профицитные годы, и они могут быть задействованы для финансирования дефицита. Есть еще около 2 млрд средств от возврата гарантий и внешних госзаймов.

Однако и следующий год будет непростым. Говоря о проекте бюджета 2021 года в программе «Главный эфир» на канале «Беларусь 1», Юрий Селиверстов сказал, что он сохранится с дефицитом.

- Бюджет сохранится с дефицитом. В Российской Федерации тоже дефицит более 2% к ВВП, при том что у них есть доходы от нефтяного сектора, есть газовые доходы. Это нормальная практика. Меньше 2% у нас тоже не будет, но пока цифры называть рано.

Министр отметил, что бюджет должен быть сбалансирован и расходы должны соответствовать доходам.

- А если расходы выше, чем доходы, то мы должны понимать, за счет чего мы их профинансируем. Это наша первая задача. А вторая заключается в том, что эта балансировка не должна осуществляться любой ценой, - сказал он.

Проект бюджета, по его словам, будет доработан правительством в октябре и к ноябрю направлен главе государства.

Между тем, правительство Беларуси, по словам премьер-министра Романа Головченко, планирует в 2021 году рост ВВП на 1,8%.

- Исходя из расчетов, рост экономики в следующем году запланирован на уровне 101,8%, притом что мы планируем сохранить ВВП текущего года на уровне 100% (к уровню 2019 года. – Ред.). И это притом, что многие развитые страны планируют выйти на докризисные показатели только в 2022 году, - сказал Роман Головченко на заседании президиума Совмина, где, в числе прочих, обсуждался вопрос республиканского бюджета на 2021 год.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Министр финансов адекватно оценивает ситуацию»

- В хорошие с экономической точки зрения годы бюджет страны может оставаться с профицитом, а в плохие - быть с дефицитом, и это абсолютно нормально. Другое дело, что в нашей ситуации это еще один штрих к общей картине экономического кризиса. Министр финансов адекватно оценивает ситуацию, и это хорошо, - считает старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Лев Львовский. - Однако замечу, что его оценка разнится с оценкой премьер-министра, который заявляет, что нас ожидает в следующем году рост ВВП на 1,8%. Эти прогнозы, на мой взгляд, не реалистичны, тем более что нет никакой определенности ни в нефтяных вопросах, ни с ситуацией с пандемией коронавируса.