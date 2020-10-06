Сериал о Мулявине будет, но пока непонятно кто сыграет Мулявина и кто споет за песняря

Белорусский артист Гоша Петренко, известный по фильму «Авантюры Прантиша Вырвича», пробуется на роль одного из «Песняров» - Анатолия Кашепарова.

Сскандал в киномире разразился летом, когда Минкульт отменил тендеры на съемки фильмов по книгам Андруся Горвата «Радзіва Прудок» и Виктора Мартиновича «Сфагнум», а также на ленту о биографии легендарного борца Александра Медведя. Сухим из воды вышел только фильм о Мулявине.

А на днях в Минске прошел первый кастинг c режиссером 8-серийной драмы под рабочим названием «За полчаса до весны», основанной на фактах биографии легендарного песняра. Ставить ее будет Кирилл Папакуль, которого хорошо помнят поклонники команды КВН БГУ конца 90-х начала 2000-х. Потом его карьера успешно развивалась в Москве, где он писал сценарии к популярным лентам, режиссировал сериалы и полный метр. А еще он постановщик известного телепроекта «Квартирник у Маргулиса». Кстати, Кирилл и сам музыкант - он лидер минской группы «АПОТОМ».

Минский школьник Максим Войтех уже снимался в эпизодических ролях в нескольких фильмах. В этом проекте он пробуется на роль юного Володи Мулявина. Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Проект священный, проект центральный, проект на «до» и «после», проект национальный, - так охарактеризовал новый сериал «За полчаса до весны» режиссер Кирилл Папакуль, для которого на родине это дебют в качестве режиссера. - Этот проект (в глобальном смысле) пишется очень давно, и ради него, условно говоря, Мулявин в 64-м году из Свердловска в Минск переехал, и для него язык белорусский выучил. Для меня Мулявин стоит на одной полке с Янкой Купалой.

Кто претендовал на роли в картине? На минском кастинге «Комсомолка» увидела как известных белорусских актеров, так и детей, подростков, которые могут сыграть в фильме дочку Мулявина Марину, его самого в детстве и его друзей. А среди состоявшихся артистов - Гоша Петренко, который сыграл Прантиша Вырвича в одной из новых картин «Беларусьфильма» (он пробовался на роль Анатолия Кашепарова), Александр Гиренок (Леонид Тышко), Антон Жуков (Валерий Мулявин).

14-летняя Маша Мулименко может сыграть роль Маринки - старшей дочки Мулявина. Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Работа над сериалом «За полчаса до весны» идет полным ходом, - рассказал Виктор Лабкович продюсер «Первой КиноВидеоКомпании», а именно она с белорусской стороны участвует в проекте. - С 10 сентября начались кастинги в Минске, в середине октября кастинг будет проходить в Москве. Уже ясно, что пять актеров мы в Беларуси не нашли. Речь о тех, кто сыграет мать Мулявина Акулину Сергеевну, его первую жену Лидию Кармальскую, а также самого Владимира Георгиевича, Леонида Борткевича и Петра Машерова. Этих персонажей воплотят артисты не из Беларуси, а на остальные роли подбираем наших.

Под 80% материала планируем снимать в нашей стране, остальное – в России. Материал вообще очень объемный. Мы пересмотрели некоторые подходы к сценарию, а он, кстати, переписывался трижды, к осмыслению творчества Владимира Георгиевича. Думаем, в начале ноября снимем несколько сцен так называемой уходящей осенней натуры, а в декабре станем снимать много. Хочется успеть отснять часть материала к 12 января 2021 года, к 80-летию со дня рождения Владимира Мулявина, сделав подарок всем любителям творчества песняра. Но какой подарок - это я пока раскрывать не хочу.

Фильм, говорит продюсер, позиционируется скорее не как драма, а как музыкальный байопик (фильм, основанный на реальных событиях. - Ред.). Мы покажем, как создавались шлягеры «Песняров», в том числе и «Вологда». Звучать в фильме будут не старые записи легендарного ансамбля. Думаю, их песни перепоют «Белорусские песняры». Кто будет петь партии Мулявина - пока тоже открытый вопрос.

КСТАТИ

С белорусской стороны в создании сериала о Владимире Мулявине участвует «Первая КиноВидеоКомпания», которая выпустила документальный фильм «Дебют», который был номинирован на «Оскар», фильмы «Следы апостолов», «Упыри», «Внутри себя». С российской - компания Yellow, Black and White в багаже которой кинохиты последних лет «Холоп», «Текст», сериал «Кухня».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Будет немало личного, не обойдут конфликты: узнали, каким будет сериал о Владимире Мулявине, который снимут за $2 млн

Пока продюсеры ищут исполнителя главной роли в 8-серийном сериале, но имена претендентов хранят в секрете, намекая, что подумывают о звездах первой величины (читать далее)

Кто сыграет Мулявина? Белорусы и россияне снимут сериал о Песняре за 2 миллиона долларов

8-серийная картина носит рабочее название «За полчаса до весны» (читать далее)