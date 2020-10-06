На фестивале «ТеАрт» из-за коронавируса зарубежные спектакли пройдут в записи: первые постановки - уже 7 октября

Одна из самых необычных белорусских постановок на форуме-2020 - "Гоголь. Фатум" Юрки Дивакова. Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Юбилейный, десятый по счету, форум в Минске уже начался и продлится до 24 октября. Из-за ситуации с коронавирусом и сложности в проведении гастролей международную программу (а это 18 спектаклей из России, Польши, Литвы, Латвии и Германии) покажут в записи. Впрочем, минчанам уже знаком такой формат приобщения к мировой сценической культуре в рамках проекта «Театр HD» в столичных кинотеатрах. А на этот раз театралов ждут на показы в Культурном хабе «Ок16», говорят в пресс-службе форума.

Спектакль Кирилла Серебренникова «Сны Райниса» покажут 15 октября в записи. Фото: teart.by

Немцы под Кремлем и костюмы от Готье

Международная программа «ТеАрта» откроется 7 октября показом «Онегина» новосибирского театра «Красный факел». Пушкинский роман в стихах до неузнаваемости переосмыслил скандальный российский режиссер Тимофей Кулябин. Сразу три дня, 8, 10 и 11 октября, в «Ок16» покажут запись оперного сериала в пяти частях «Сверлийцы» московского «Электротеатра Станиславский». Его поставил Борис Юхананов по собственному роману о фантастической стране Сверлии.

9 октября «ТеАрт» покажет запись «Анатомии суицида» театра «Дойчес Шаушпильхаус» из немецкого Гамбурга, а 10-го - польский «2007: Макбет» Гжегожа Яжины. Причем шекспировские страсти разыграются в постановке на американской военной базе в современном Ираке. В тот же день минчан ждет «Лир» Константина Богомолова - запись спектакля петербургского театра «Приют Комедианта». События классической пьесы Шекспира режиссер перенес в 1941 год, а немцев - под стены московского Кремля. Вдобавок в богомоловском «Лире» мужчины играют женщин, а женщины - мужчин.

"Сверлийцев" будут показывать сразу три вечера. Фото: teart.by

11 октября минчане увидят запись «Пермских богов» Дмитрия Волкострелова, 12-го - «Ромео и Джульетты» литовского режиссера Оскараса Коршуноваса, 14-го - «Долгую жизнь» Алвиса Херманиса из Риги (кстати, этот спектакль уже бывал на «ТеАрте» семь лет назад). А 15 октября будет запись «Сны Райниса» Латвийского национального театра в постановке Кирилла Серебренникова.

Само собой, это далеко не все показы международной программы, которая завершится 24 октября. Будут в ней и один из самых обсуждаемых театральных проектов России «Борис» Дмитрия Крымова по мотивам «Бориса Годунова» Пушкина (16 октября), и хореографический спектакль Балета Прельжокаж «Белоснежка», костюмы к которому создал Жан-Поль Готье (22 октября).

Столичный театр кукол покажет постановку "Пушкин. Очень маленькие трагедии". Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Две свадьбы и одна трагедия

А вот программа Belarus Open ждет на десятку лучших спектаклей театров Минска, Бреста, Гомеля и Могилева. Стартует она 17 октября с «Прымітываў» Александра Марченко о трагедии белорусской самодеятельной художницы Алены Киш, которая покончила жизнь самоубийством. Назавтра Театр белорусской драматургии покажет в рамках «ТеАрта» (а в этом году форум проходит при поддержке ОАО «Газпром трансгаз Беларусь») «Шлюб з ветрам» Евгения Корняга - одну из самых громких премьер предыдущего сезона о судьбе мужчины, который разрывается между самостоятельностью и парализующей все материнской любовью. А действие происходит на свадьбе под мотивы народных песен.

О том, каков сегодня эталон женщин, речь пойдет в спектакле Могилевского областного драмтеатра «Без пудры» 20 октября, который поставила Екатерина Аверкова. А эпатажный Юра Диваков снова покажет минчанам поставленный в Гомеле «Гоголь. Fatum» 21 октября - это фантазия на тему «Шинели». Еще один экскурс в классику - спектакль-фантасмагория «Пушкин. Очень маленькие трагедии» Алексея Лелявского Белгостеатра кукол, который состоится 22 октября. А «Мещанская свадьба» Бертольда Брехта на «ТеАрт» 23 октября попадет в версии Брестского академического театра драмы, где режиссер Игорь Казаков превратит свадьбу в гротеск и клоунаду.

Одним из событий минского театрального сезона стал спектакль "Шлюб з ветрам "РТБД. Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Само собой, программа куда шире. Так, вдобавок к показам пройдет и образовательная платформа. «Школа «ТеАрта» проведет как лекции и семинары, так и ряд показов - эскизов будущих постановок в творческой экспериментальной лаборатории. Все подробности и полная программа форума - на сайте фестиваля.

ЦЕНА ВОПРОСА

Билеты на показы в записи спектаклей международной программы обойдутся в 15 рублей. А на белорусские спектакли разбежка от 10 до 25 рублей.