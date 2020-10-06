Протест пенсионеров, автопробег за Лукашенко, СМИ без аккредитации и конфликты дипломатов: хроника недели в Беларуси

Главные события за семь дней в нашей хронике.

Смс от МВД и водометы на акциях протеста

Уже традиционными для воскресенья стали марши несогласных с результатами президентских выборов. 4 октября под бело-красно-белыми флагами белорусы вышли на «Марш освобождения политзаключенных». После прогулки по городу, где против участников акции применили в том числе водометы (правда, один из них по какой-то причине направил напор воды вверх), колонна пошла к изолятору на Окрестина. По данным пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, задержаны были 317 человек. По ее словам, некоторые из них были активными участниками августовских беспорядков в Минске, потому сейчас они проходят фигурантами по уголовному делу.

4 октября под бело-красно-белыми флагами белорусы вышли на «Марш освобождения политзаключенных». Фото: Святослав ЗОРКИЙ

А в понедельник, 5 октября, свой протест под бело-красно-белыми флагами устроили пенсионеры - «Цёплы бабулін і дзядулеў пратэст». Женщины и мужчины золотого возраста собрались у Красного костела с плакатами, цветами, красно-белыми зонтами, одевшись в этих же цветах. «Пенсионеры за перемены», «Мы не смогли раньше. Сможем сейчас» - это некоторые из плакатов.

Проходили на прошлой неделе марши сторонников действующей власти. 30 сентября под красно-зелеными флагами в столице люди вышли под лозунгом «За мирную Беларусь». Были в колонне и российские флаги, и черно-оранжевая символика, а еще иконы и несколько плакатов (один из них с цитатой президента «Любимую не предают»).

30 сентября под красно-зелеными флагами в столице люди вышли под лозунгом «За мирную Беларусь». Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В субботу, 3 октября, параллельно с женским протестным маршем состоялся автопробег сторонников Лукашенко на М1 под названием «За единую Беларусь!». Участники ехали с востока на запад страны от границы с Россией через всю страну до границы с ЕС.

А 1 октября многие белорусы получили смс от МВД:

- Вы установлены как нарушитель порядка проведения массовых мероприятий. Ваши действия зафиксированы посредством фотовидеозаписи. (…) Персонально предупреждаем вас о недопустимости участия в несанкционированных мероприятиях, что влечет ответственность в соответствии с законом.

Неожиданные сообщения приходили и пожилым людям, которые практически не выходят из дома, и тем, кто посещал только провластные митинги.

Утром 30 сентября в Национальном аэропорту задержали баскетболистку Елену Левченко. Она собиралась на плановое лечение. Ее доставили в РУВД, а потом на Окрестина. Спортсменку обвинили в участии в несанкционированных массовых мероприятиях и осудили на 15 суток. Многие спортсмены высказали солидарность. Так, гандбольная команда «Витязь-Леон» отказалась выходить на домашнюю игру. Позже федерация отстранила клуб от участия в чемпионате Беларуси.

Минск предлагает сократить число дипломатов Польши и Литвы в Беларуси, а Меркель встретится с Тихановской

Тем временем Светлана Тихановская, баллотировавшаяся на пост президента, 29 сентября в Вильнюсе встретилась с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Тихановская попросила Макрона выступить посредником в урегулировании политического кризиса в Беларуси. Кстати, встретиться со Светланой Тихановской пообещала и канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом она заявила 30 сентября, а 5 октября экс-кандидат в президенты Беларуси была в Берлине.

Светлана Тихановская 29 сентября в Вильнюсе встретилась с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.Фото: t.me pulpervoi

О ситуации в Беларуси по телефону все тот же Макрон говорил с главой России Владимиром Путиным. Последний сказал, что любые попытки вмешательства во внутренние дела суверенного государства и внешнее давление на легитимные власти недопустимы. Что на это ответил Макрон, СМИ не известно.

29 сентября Великобритания и Канада ввели санкции против Александра Лукашенко и других чиновников (в том числе министра внутренних дел Юрия Караева, главы Центризбиркома Лидии Ермошиной, помощника президента по нацбезопасности Виктора Лукашенко). В британском списке - восемь человек, в канадском - 11.

Беларусь ввела санкции в ответ в отношении должностных лиц Великобритании и Канады. Об этом сказал пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз. 2 октября Анатолий Глаз сообщил, что с 5 октября Минск отзывает для консультаций своих послов в Польше и Литве. Также, по его словам, Польше предложено сократить количество дипломатов с 50 до 18, а Литве - с 25 до 14. К этим мерам, говорят в МИД, прибегли «исключительно ввиду особой деструктивной роли, которую решило играть на практике руководство Польши и Литвы в отношении Беларуси».

Глава литовского МИД Линас Линкявичюс, передает ТАСС со ссылкой на агентство BNS, отметил, что страна-соседка восприняла инициативу Минска как предложение.

- Если скажут, что это не предложение, а требование, то давайте подождем, как это будет выглядеть, - сказал Линкявичюс, отметив, что для таких шагов нужна соответствующая нота.

Tut.by без статуса СМИ и иностранные журналисты без аккредитации

По приказу министра информации Игоря Луцкого tut.by на три месяца лишили статуса СМИ с 1 октября. Но с октября 2000 года до января 2019-го у ресурса и так не было статуса СМИ.

- Это не сильно мешало нам, - сказала на пресс-конференции БАЖ главный редактор портала Марина Золотова.

По ее словам, легальный статус СМИ предполагал, что журналисты могут «нормально работать на акциях протеста». 8 октября, по словам Золотовой, tut.by обжалует решение Мининформа в суде.

2 октября Совмин Беларуси принял постановление о новой редакции Положения о порядке аккредитации журналистов иностранных СМИ и аннулировали аккредитации журналистов иностранных СМИ. Подать заявки на новые аккредитации журналисты смогли только 5 октября. В МИД предупредили, что приоритет при аккредитации отдадут гражданам стран, где зарегистрировано СМИ.

Минская редакция «Еврорадио» сделала фото на память в последний день действия своих аккредитаций. Фото: фейсбук Змитера Лукашука.

Премьер пообещал, что страна не рухнет от долгов

В Минске прошел Форум регионов России и Беларуси. Там обсудили в том числе и образование. По цифрам, которые привели на форуме, за последние 7 лет в России стало в два раза меньше белорусских студентов. Сейчас их 10,7 тысячи (это данные еще прошлого учебного года - до пандемии). Больше половины из этого числа - заочники. А ездить учиться в Польшу стали в 2,5 раза чаще. Сейчас там около 7 тысяч выпускников белорусских школ.

- Если такая тенденция продолжится, это приведет к радикальному ослаблению дружеских связей между Беларусью и Россией, - предупреждает исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований им. А.А. Громыко Вячеслав Сутырин.

На заседании президиума Совета министров премьер-министр Роман Головченко прокомментировал высказывания СМИ о том, что «страна рухнет под долгами».

- Никто не рухнет. Эти средства предусмотрены. Страна своевременно, как и всегда, рассчитывается по всем долговым обязательствам без ущерба для выполнения своих социальных обязательств и целей развития, - цитирует его слова БелТА.

Бюджет на 2021 год, по словам Головченко, формируется в условиях ограниченности ресурсов.

- Это бюджет эпохи пандемии и беспрецедентного мирового кризиса. Прямые потери от внешних факторов, на которые мы не можем влиять, оцениваются в Br380 млн, - сказал он.

А на церемонии награждения победителя конкурса «Учитель года» Роман Головченко пообещал, что не позже чем к 2025 году зарплата учителя будет не меньше средней по стране.

2 октября в белорусском парламенте открыли осеннюю сессию, на которой сообщили, что депутаты начали работать над обновлением Конституции. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

2 октября в белорусском парламенте открыли осеннюю сессию, на которой сообщили, что депутаты начали работать над обновлением Конституции и ждут от белорусов предложений о том, что нужно изменить, на электронную почту Zakon@house.gov.by до 25 октября.