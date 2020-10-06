«Позитивных факторов нет»: эксперты прокомментировали, рухнет ли белорусский рубль вслед за российским

Экономики России и Беларуси сильно связаны, и обвал российского рубля однозначно приведет к девальвации белорусского. Фото: Таисия ЧЕРНУХО

Прошлая неделя началась с обвала российского рубля. В понедельник, 28 сентября, курс доллара в России достиг максимума с конца марта - 80 рублей, евро - 93 рублей. Такого падения рубля не было с 2016 года. К 6 октября рубль немного вернул позиции, но надолго ли? «Комсомолка» спросила у экономических экспертов о том, что происходит с российской валютой и как это скажется на белорусском рубле.

Почему рубль резко подешевел?

Эксперты считают, что у падения рубля много факторов, среди которых - карантин у соседей во время коронавируса, подешевевшая нефть, возможные санкции США из-за отравления Алексея Навального и даже конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе. С учетом этих причин, быстро курс российского рубля не восстановится.

- Экономика России сейчас находится в спящем состоянии, - говорит независимый финансовый советник Елена Максимович.- Во время короновируса работа предприятий остановилась, а деньги в экономику вливались, что повлекло за собой инфляционные риски. На уровень инфляции влияют два фактора - объем денежной массы и скорость обращения денег. Объем денежной массы увеличился, а вот скорость существенно снизилась из-за карантинных мер. Если вкратце, то границы были закрыты, авиасообщение прекратилось, спрос на топливо упал, соответственно, нефть подешевела, а рубль обесценился. Но карантинные меры - не единственный фактор падения курса рубля. Если санкции США против России будут усиливаться, то это ограничит приток капитала в соседнюю страну - и, соответственно, курс рубля к доллару будет ослабевать. Также ЕС потребовал ужесточить санкции из-за ситуации с Навальным и поддержки РФ ситуации в Беларуси. Санкции - это всегда плохо, так как они блокируют приток иностранного капитала в страну.

Старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб к указанным причинам относит и обострившееся противостояние между Азербайджаном и Арменией.

- С учетом того, что Армения, как и Россия, является членом ОДКБ, это сказывается на России и, соответственно, давит на рубль. Ни один из этих факторов быстро не пройдет, можно ожидать дальнейшего снижения курса российского рубля.

Подскочит ли курс до 100 российских рублей за доллар?

Некоторые финансовые эксперты говорят, что до конца года курс может дойти до отметки 100 рублей за 1 доллар. Прогнозировать конкретные цифры сложно, но экономисты считают, что падение российского рубля к иностранным валютам, скорее всего, продолжится. А тот потянет за собой и белорусский рубль.

- Исторический максимум доллара находится в районе 82 российских рублей. Теоретически этот максимум может быть преодолен, но прогноз о 100 рублях за доллар мне кажется излишне пессимистичным и не очень реалистичным, - говорит Вадим Иосуб. - От нынешнего уровня до 100 рублей нужно, чтобы курс вырос на 20% - это очень большое падение, и перечисленные причины не являются достаточными основаниями для такого обвала.

Одно наверняка известно - если российский рубль обвалится, он точно потянет за собой и белорусский. Поэтому хранить свою заначку в рублях сейчас небезопасно, считает Елена Максимович.

- О конкретных цифрах говорить сложно, однако позитивных факторов для рубля нет, - говорит эксперт. - Никто не знает, к чему приведет новая волна COVID-19, а также какие конкретно будут санкции. Ждать, что доллар подешевеет, предпосылок нет. Но возможный обвал российского рубля однозначно приведет к девальвации белорусского. Поэтому единственный совет, который можно сейчас дать населению, - хранить сбережения в долларах или евро. Да, курс доллара тоже ослабевает по отношению к другим валютам, однако курс российского, а за ним и белорусского рубля ослабевает в разы сильнее. При девальвации те, кто хранит сбережения в рублях, станут беднее. А сильная экономика только тогда сильная, когда народ богат.

Относитетьно хорошая новость: обвал российского рубля едва ли приведет к резкой девальвации белорусского в 30%, как это было в 2014 году.

- Тогда российский рубль падал, а в Беларуси удерживали курс белорусского рубля к доллару, и в результате белорусский рубль сильно и неоправданно укрепился к российскому рублю, что закончилось 30%-ной девальвацией. Сейчас ситуация другая: искусственно курс никто не сдерживает - как только российский рубль начал валиться, на наших глазах на это отреагировал белорусский рубль. Соответственно, никаких причин для резкого обвала белорусского рубля на фоне падения российского нет, - считает Вадим Иосуб.

ВЗГЛЯД ИЗ МОСКВЫ

«Падение рубля до уровня 100 рублей за доллар крайне маловероятно»

Российские эксперты также уверены: дальше падать российская валюта не будет

- Падение рубля до уровня 100 рублей за доллар возможно в случае идеального шторма. Но это крайне маловероятно. Мы полагаем, что в IV квартале рубль будет оставаться в диапазоне от 72 до 82 рублей за доллар и от 82 до 93 рублей за евро, - говорит Анна Зайцева, ведущий аналитик отдела информации и анализа мировых рынков ГК «Финам».

Объяснение простое - весь возможный негатив в будущем курс рубля в себя уже впитал. И если на горизонте замаячит позитив, это выльется в укрепление российской валюты. По крайней мере, большинство экспертов предсказывают, что в ближайшие полгода-год у рубля больше шансов подорожать, чем подешеветь.

- Мы не видим фундаментальных факторов для выхода доллара выше 80 рублей и закрепления над этой отметкой. В текущие котировки рубля заложен широкий спектр рисков. Отсутствие их реализации окажет поддержку национальной валюте и будет способствовать ее укреплению, - считает Богдан Зварич, главный аналитик Промсвязьбанка.

Отметим, что запас прочности у российской экономики неплохой. Внешний корпоративный долг сократился с $720 до $450 млрд. А международные резервы, наоборот, выросли до $590 млрд. То есть в случае чего государство сможет расплатиться и по своим долгам, и по долгам крупных компаний. Да еще и останется. Есть деньги, и чтобы поддержать курс национальной валюты: до конца года Центральный банк РФ продаст валюты на 185 млрд рублей. И даже без того объем таких операций составляет примерно 2,5 млрд рублей каждый день. Логика простая: чем больше предложение - тем ниже цена.