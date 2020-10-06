14-15 октября в Беларуси пройдет конференция дни маркетинга, рекламы и брендинга

Конференция ДНИ МАРКЕТИНГА, РЕКЛАМЫ И БРЕНДИНГА пройдет в Минске 14-15 октября в формате онлайн и уже в пятый раз станет яркой площадкой деловой программы фестиваля рекламы ЛАМА. Только актуальные мастер-классы в области маркетинга, брендинга, креативных коммуникаций, медиа и digital стратегий с учетом новых реалий.

Как сохранить позиции в бизнесе благодаря креативу и адаптировать долгосрочные стратегии с учетом вызовов времени – основной инсайт программы «Дней» в этом году.

Приятным бонусом для участников конференции ДНИ МАРКЕТИНГА, РЕКЛАМЫ И БРЕНДИНГА 2020 станет возможность посещения ОФФЛАЙН ВЕЧЕРИНКИ-НАГРАЖДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ РЕКЛАМЫ ЛАМА, которая пройдет 16 октября в ивент-пространстве SUP. В программе награждение победителей фестиваля, нетворкинг с ярчайшими представителями креативной индустрии Беларуси, фуршет.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

Какие стратегии брендов будут актуальными в новое время, как завоевать лояльность современного потребителя, как сохранить сильный бренд в новых реалиях, почему креативные идеи являются наиболее эффективными – ответы на эти и многие другие вопросы получат участники конференции в течение двух насыщенных идеями и инсайтами по развитию бизнеса дней.