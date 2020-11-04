«Развестись и разменять квартиру может быть так дорого, что женщина не уходит»: как быть, комментирует эксперт

Фото: pixabay.com

«Сбежала от мужа-агрессора. Терпела долгие годы все его выходки, потому что у нас двое маленьких детей, но после очередного скандала с криками и угрозами убить просто не выдержала, собрала за час детей, пару чемоданов и уехала к родственникам, которые меня, слава богу, приютили. Сейчас намерена подать на развод и разделить квартиру. Но меня волнует, дорого ли обойдется суд, я работаю в детском саду нянечкой, зарплата маленькая…»

Алеся.

Это письмо мы попросили прокомментировать директора частного социально-информационного учреждения «Ее права» Татьяну Стрижевскую.

- С проблемой домашнего насилия на нашу горячую линию женщины обращаются нередко, - говорит Татьяна. - Посыл один: жить с таким мужчиной невозможно, а значит, нужен развод и раздел имущества. А вот в разделе получается собака и зарыта. Обычно жертвы домашнего насилия финансово не защищены, а иск о разделе имущества предполагает госпошлину в размере 5% от половины стоимости квартиры, если она претендует на половину. Это значит, что если квартира стоит, например, 60 тыс. долларов, то женщине, которая подает иск о разделе имущества, надо отдать государству 1,5 тысячи, что для подавляющего большинства неподъемная сумма.

Женщина может просить суд освободить ее полностью или частично от уплаты государственной пошлины, ссылаясь на то, что ее доход - низкий, супруг является агрессором, который не только не помогает материально, но и оказывает финансовое давление на нее (не платит за квартиру, не покупает продукты, предметы первой необходимости, постоянно берет кредиты, которые самостоятельно не выплачивает, и т. п.), а раздел имущества - единственный способ оградить себя и детей от насильственных действий. Тем не менее суд может и отказать. В любом случае раздел имущества не является панацеей. Как правило, суд делит квартиру по долям, а дальше женщине необходимо разменивать эту квартиру, чтобы окончательно разъехаться, а это занимает много времени и требует денежных средств. В итоге, женщина и хотела бы, да не всегда может поделить свое жилье между собой и мужем, хотя имеет на это полное право. Получается, женщина, чаще всего с детьми, ютится по съемным квартирам, живет в убежище, по сердобольным родственникам, а муж - в квартире, которая принадлежит им обоим. Помыкается-посмотрит-прикинет женщина и часто от безысходности вынуждена вернуться в дом, который представляет собой поле битвы. Мы считаем такую ситуацию несправедливой и хотели бы инициировать внесение изменения в законодательство для жертв домашнего насилия.

Еще один нюанс. Если квартира, которую хотят разделить супруги, построена с привлечением льготного кредита, то тут тоже много подводных камней. Такое жилье нельзя ни сдать в аренду, ни продать в течение срока, указанного в договоре. В этом случае мы советуем обращаться в исполком, иногда и наши юристы женщин сопровождают на такие встречи, но, честно скажу, успешных случаев у нас не было, на встречу чиновники ни разу не пошли.

Наша организация инициирует включить жертв домашнего насилия в 28 статью Закона об адвокатуре. В этой статье предусмотрен перечень лиц, которым положена бесплатная юридическая помощь. Мы считаем, что такие женщины очень уязвимы, травмированы морально и часто физически, напуганы, они нуждаются в поддержке. И денег на оплату услуг адвоката у них, как правило, нет. Поэтому первичная консультация, помощь в составлении иска для них должна быть безвозмездной.