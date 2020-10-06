Минские активисты против ЖЭСов и «Зеленстроя»: «Когда мы повесили ленточки, с нами затеяли борьбу, которая превратилась в шоу»

-Ленточки срезают, но, надеемся, хотя бы рисунки, как в других дворах, закрашивать не станут, - надеются жильцы двора. Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Цветы с клумбы вырвали потому, что они белые и красные»?

Последние события в стране так повлияли на всех и каждого, что порой кажется, дело доходит до перегибов. Так, например, у сотрудников, про крайней мере, минских ЖЭСов, «Зеленстроя» и даже у глав администраций районов в последнее время появились новые обязанности. Например, срезать бело-красно-белые ленточки, развешенные вовлеченными в общественную деятельность жильцами, закрашивать любые намеки на бело-красно-белые флаги на вверенной территории и даже изменять концепцию клумб, где росли цветы тех самых белых и красных оттенков...

- Странно сегодня делать вид, что в стране ничего не изменилось, - эмоционально намекает на политические события последних нескольких месяцев минчанка Надежда. - Сегодня для многих бело-красно-белый флаг стал символом надежды и перемен. И я сама радуюсь новым красивым муралам с национальными мотивами в городе, и одежду в красно-белых тонах полюбила. Как по мне, эти цвета смотрятся прекрасно, на глаз ложатся. Вдобавок для белорусов эти тона во многом сакральны. Но власти города упорно пытаются стереть, сломать и закрасить любые упоминания об этом. Доходит до смешного. Например, у нас возле дома, на пересечении Богдановича и Кульман, была прекрасная клумба с цветами - белыми и красными. Появилась она не в августе, но на днях работники «Зеленстроя» приехали и просто вырвали растения. Как я понимаю, потому что они красные и белые!

Было... Фото: соцсети

Стало...Фото: соцсети.

А вот что по этому поводу думают в «Зеленстрое» Советского района.

- Цветы выкопали, потому что поменялась концепция клумбы. С цветовой гаммой растений и политикой это никак не связано. Убрали однолетние растения. В следующем году на клумбе будут расти многолетники.

Как оказалось, это далеко не единичный спорный случай.

- Мы благодаря последним событиям познакомились с главой администрации нашего района, - смеются жильцы дома 131 по проспекту Дзержинского.

Обслуживанием дома здесь занимается товарищество собственников. По общему решению жильцов на трансформаторной будке появился рисунок аиста, а на периллах и балконах - бело-красно-белые ленточки.

Местным жителям такие узоры на стене нравятся. Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Как только мы повесили ленточки, с нами затеяли борьбу, которая превратилась в шоу. Чтобы срезать наши ленточки, местные власти отправляют по несколько рабочих, а издалека их работу лично контролирует сам председатель райисполкома! В следующий раз, когда это увидели, пошли к нему. Так и познакомились. Заодно спросили, почему ленточки мешают, а опасный нерегулируемый перекресток, через который каждый день в школу ходят наши дети, у властей вопросов не вызывает. В ответ услышали обещания, что все наладится.

«Играем с ЖЭСом в пинг-понг по окраске стола»

- В нашем дворике на Острошицкой долгие годы стоял никому не нужный металлический ржавый теннисный стол, - рассказывает местная жительница Ольга. - Раньше дела до него ЖЭСу не было. Ровно до того момента, пока местные жители не решили его облагородить: сами вышли и покрасили в белый и красный не только стол, но еще и несколько лавочек. И что вы думаете! Тут же стол и лавки перекрасили в красный, зеленый, синий.... На это сразу нашлась и краска, и силы! Но жильцы не отступили. Стол снова перекрасили в бело-красно-белый, а ЖЭС его снова закрасил.

Тот самый многострадальный стол, который жители двора поочередно перекрашивают с ЖЭСом. Каждый - в свой цвет. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Несколько скамеек местные жители тоже покрасили белой и красной краской. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В пинг-понг по окрашиванию несчастного стола жители двора на Острошицкой с местным ЖЭСом сыграли уже раз пять. Неужели никто так и не пойдет навстречу жильцам, которые проявили инициативу и решили улучшить дворик. Тем более, говорят они, цвета ведь не запрещенные.

А так украсили забор. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Мы попытались дозвониться в местный ЖЭС, но давать комментарии по этому поводу «Комсомолке» там отказались. Зато, кажется, мы нашли дворик с самыми смекалистыми жильцами. Он находится на улице Сурганова, где на старом техническом здании появились красные белорусские орнаменты. А чуть дальше местные собрали старые паллеты, выкрасили их за свои деньги в белый с красными орнаментами и построили целую мини-площадку. Со столиками, скамеечками. Днем на них сидят и беседуют бабушки, по вечерам - молодежь. Выглядят все очень красиво и современно. И ЖЭС площадку не разбирает!

Такую красивую и удобную площадку из старых паллет собственноручно смастерили жильцы улицы Сурганова. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Трафарет, немного белой и красной краски - и получилась вот такая красота. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Теперь днем здесь могут посидеть и подышать свежим воздухом пожилые и просто прохожие люди. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вечером местные жители собираются здесь, чтобы выпить чаю и попеть песни. Фото: соцсети

Вот так на фоне новой площадки выглядит теперь и старое техническое здание. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Просто и красиво. И ЖЭС такое творчество не зарисовывает. Фото: Павел МАРТИНЧИК

А так с подачи местных жителей теперь выглядит торец старой трансформаторной будки. Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Надеемся, потому, что мы очень хотим дружить с нашими коммунальниками, - улыбается местная жительница. - Если честно, даже пошли ради этого на небольшую хитрость. Благоустроили двор, а потом сами же написали ЖЭСу благодарность. Мол, спасибо большое за то, что помогли благоустроить двор. Нам даже ответ из ЖЭСа пришел: «Пользуйтесь на здоровье»!

КСТАТИ

Ученые: «Красный и белый - цвета белорусов»

- Есть традиционный набор символов и цветов, которые использовали наши предки много столетий с дохристианских времен. Белорусы, а когда-то и все славяне, использовали красный цвет на белом фоне. Эти цвета имеют глубокую символику. Белый фон - цвет чистоты. Красный - цвет солнца, крови как символа жизни, и вообще символ жизни. С конца XIX века добавился черный цвет. Но он никогда не преобладал, только оттенял красный, - объясняет доктор искусствоведения, научный редактор книги «Беларускі арнамент» Евгений Сахута. - Все остальные цвета никогда не использовались в наших орнаментах. В народных костюмах встречаются синий, желтый, но никогда, кстати, зеленый. Зеленый считается символичным цветом у мусульманских народов. А у нас, несмотря на обилие зелени, предками никогда не использовался.

ЗА И ПРОТИВ

«Суть демократии в том, чтобы каждый мог выразить свое мнение»

Мы решили узнать, а что по поводу самотворчества белорусов думают самые известные белорусские дворники.

Минский дворник из «Малиновки» Александр Савицкий, который учился в Ленинграде с Виктором Цоем, работал реставратором, а сейчас бесплатно создает живописные шедевры в обычных подъездах:

- Я за то, чтобы у нас было спокойно и красиво. Если честно, не очень-то положительно отношусь к тому, что сейчас ночью кто-то может разукрасить стену дома… Да, я - творческий человек. Люблю живопись, спокойствие, благодать. Бело-красно-белый? Да, когда-то он был нашим флагом. Но теперь у нас красно-зеленый флаг и другой орнамент. И его тоже уважать надо. Поэтому если бы меня попросили, как дворника, снять бело-красные ленточки во дворе, я бы понял и, наверное, снял бы. Пока что ни о чем таком меня не просили.

Минчанину Денису Юркову 30 лет, 10 из которых он работает дворником общежития на проспекте Пушкина. Его главная обязанность осенью - уборка листьев. Когда у молодого человека есть вдохновение, он делает из опавшей листвы интересные композиции: то домик нарисует, то ромашку, чтобы порадовать себя и прохожих. Этим и прославился.

- Нам ничего не запрещают, но была комиссия, которая осматривает дома, чтобы на них не было бело-красно белых флагов, - комментирует Денис. - Пока что меня ничего не заставляли снимать, зарисовывать… Но если люди не наносят ущерб, а создают что-то, к примеру площадку в бело-красно-белых тонах, я не вижу в этом ничего плохого. И даже если бы кто-то на девятиэтажке повесил бело-красно-белый, не имел бы ничего против. Суть демократии в том, чтобы у каждого могло быть свое мнение.

ОФИЦИАЛЬНО

Служба «115»:

«Ну вы же понимаете…»

- В последнее время люди все чаще выступают с инициативой улучшить двор. Но чаще всего никто не спрашивает, согласен ЖЭС с улучшениями или нет. Берут и рисуют, к примеру, красные орнаменты трафаретами, - рассказали нам в едином контакт-центре ЖКХ. - Но даже если кому-то они кажутся красивыми, все должно быть согласовано, иначе это придется закрасить. Лучше все делать сообща, с ЖЭСом.

- А что, если предупредить ЖЭС о том, что на стене трансформаторной будки люди хотят нарисовать орнамент, ЖЭС это одобрит?

- Нам, может, и самим нравится, но вы же понимаете… - оправдываясь, сказали нам на том конце провода, и после некоторого замешательства намекнули, что без согласования рисунка это будет расцениваться как вандализм. Мол, именно поэтому народные художества и зарисовывают.

На прощание «Комсомолку» заверили: если жильцы домов хотят нарисовать красивый и «политически правильный мурал» на стенке во дворе, ЖЭС после некоторых согласований пойдет навстречу.