Отличные скидки на все топовые модели бензопил STIHL. Не пропустите!

Лето прошло молниеносно, и осень вступила в свои права. Для многих эта пора года ассоциируется не только с шуршащими под ногами желтыми листьями, но и с множеством работ на участках дач и частных домов. Спилить старые деревья, привести в порядок сад, заготовить на зиму дров, да и ремонтно-строительных работ предостаточно - кажется, список неисчисляемый, и чтобы успеть все к зиме, понадобится целая бригада профессионалов. Но настоящие хозяева уже давно знают, что качественный инструмент не только существенно упростит и ускорит работу на приусадебном участке, но и принесет от нее удовольствие.

«Молодец, отличный выбор!» - любому человеку приятно услышать, что он поступил правильно. И неважно, чего это касается - жизненных приоритетов или важных покупок. Время для покупки бензопил STIHL сейчас самое что ни на есть актуальное.

С 17 сентября по 31 октября известный немецкий бренд STIHL проводит традиционную осеннюю акцию! В этом году компания радует своих покупателей снижением цен на все топовые модели бензопил. И теперь вы можете обзавестись любимой помощницей, начиная уже от 435 рублей! А выбирать у немецкого бренда уж точно есть из чего - ведь начав еще в далеком 1926 году производство бензомоторных пил, компания STIHL и сегодня является абсолютным лидером на рынке. Поэтому для каждого точно найдется свой инструмент, какие бы задачи перед вами ни стояли. И главное - правильно его подобрать, а уж это с удовольствием помогут сделать в любом фирменном магазине в вашем городе (адреса фирменных магазинов на сайте WWW.STIHL.BY).

Итак, попробуем вас подготовить перед походом в магазин дилера и сэкономим немного драгоценного времени.

Нужна пила для ухода за садом, работ по домашнему хозяйству и раз в год дровишек для камина заготовить? Ваш очевидный выбор - модель STIHL MS 170. Проста, легка и сэкономить можно без ущерба надежности и качеству. И даже если в лес иногда нужно съездить, это не станет препятствием, а легкий вес и компактность точно порадуют нового пользователя.

Задачи те же, но хотите модель помощнее? В помощь вам легендарная модель STIHL MS 180 или ее комфорт-версия MS 180C с облегченным запуском и быстрым натяжением цепи. Это настоящий хит, маст-хэв для каждого загородного дома. Пила такая же легкая, проста в управлении, а уж про ее надежность знают не понаслышке уже, кажется, все. Не верите - спросите у своего соседа.

Строим дом, часто и много заготавливаем дрова, есть необходимость в помощнице в профессиональной деятельности (кровля, изготовление срубов и т. д.), ну или вы из тех хозяев, кто всегда берет «с запасом»? Пожалуйста, MS 250 - мощная и компактная бензопила с отличной антивибрационной системой и не менее хорошей репутацией!

Хотите стать владельцем легкой профессиональной пилы MS 260 - теперь вам не страшны работы не только во дворе или на стройке, но и в лесу - профессионалы посмотрят на вас с уважением. Ведь модель очень популярна у тех, кто часто занимается лесозаготовительными работами любой сложности. А для таких клиентов тоже есть хорошие новости: при покупке мощной пилы STIHL MS 361 вы получаете в подарок профессиональную каску с защитой лица и слуха STIHL FUNCTION BASIC.

В общем, предложений интересных много, а времени, как всегда, не очень, потому что количество акционного товара ограниченно, да и до конца акции не так уж далеко.

Сервисная акция

Залог долговечности техники и правильной работы - грамотное обращение с инструментом. Это понимают и профессионалы, и любители. Поэтому каждый владелец бензопилы STIHL в течение октября может обратиться в фирменный сервисный центр для бесплатного обслуживания своего инструмента - получить профессиональную консультацию, провести комплекс диагностических работ, заправить пилу фирменным цепным маслом, заточить цепь. И совершенно неважно, когда и где вы приобрели технику! Заинтересовало? Выбирайте свой сервис!

Пусть осень и не самый легкий период для работающих на дачах и приусадебных участках, но с техникой STIHL труд станет комфортнее, а результат будет радовать глаз.